На этой экскурсии вы увидите всё самое интересное и важное.
Это будут места, куда вы не доберётесь без машины: красивые фотографии и положительные эмоции гарантированы. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Экскурсия начинается со знакомства с главной артерией города — Авенида да Либердаде: деловой образ, изящество, модные тенденции.
- Площадь Россиу — несомненно, одна из самых красивых площадей Лиссабона, его живая книга.
- Праса де Комерсиу — величественная и таинственная, служившая в своё время главными морскими воротами Лиссабона.
- Красивейшие смотровые площадки, куда вы не доберётесь в пешей экскурсии.
- Затем проследуем в район Белен, расположенный в самом устье реки Тежу, откуда когда-то уходили в плавание знаменитые португальские каравеллы.
- Мы познакомимся с такими памятниками эпохи великих географических открытий, как Беленская Башня; величественный монастырь иеронимитов; Жеронимуш, в церкви которого покоятся останки Васко да Гама и короля Мануэля, именем которого назван уникальный декоративный стиль — «мануэлино».
- Здесь же, в Белени, возвышается современный Монумент в честь Первооткрывателей, прославляющий подвиги португальских мореплавателей.
- По окончании экскурсии мы вернёмся обратно в отель.
Каждый день с 09:00 или 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Свободы
- Площади: Рестаурадореш, Россиу, Фигейра, Коммерции, Св. Доминика
- Районы: Алфама, Байша, Граса, Голубой район, Белен
- Башня Белен
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00 или 10:00.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
