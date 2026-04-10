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очень интересной и насыщенной.

Елена — замечательный гид: всё очень красиво, понятно и с душой рассказала и показала. Чувствуется большой опыт и любовь к своему делу.

Отдельно понравилось, что она гибко подходит к экскурсии — может изменить маршрут или остановки по желанию клиента, что делает поездку ещё более комфортной и индивидуальной.