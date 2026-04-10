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Два маршрута: Белен и современный Лиссабон на обзорном автобусе
Начало: PV85+96X Лиссабон, Португалия
€28 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00.
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Давай знакомиться, Лиссабон
Начало: Прасса да Фигейра
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 14:00.
Сегодня в 10:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
R
Мы проехались по самым красивым местам Лиссабона — город открылся для нас с совершенно новой стороны, настоящие метаморфозы! Экскурсия была
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В
Аудиоинформация в наушниках была очень полезной, а автобусы ходили строго по расписанию. Людей было довольно много, возможно из-за ноября, но нам всё равно очень понравилось. Одна из лучших обзорных поездок за последнее время
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П
Маршрут прошёл по всем местам, которые я хотел увидеть. Очень удобный формат и простой доступ к остановкам.
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А
Мы впервые путешествовали — у нас был медовый месяц. Автобус YellowBus отлично подошёл для первых дней в Лиссабоне. Мы заранее изучили все остановки и выбрали, где хотим выйти. Водители охотно отвечали на вопросы, а карта помогла нам легко сориентироваться.
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Всего 4 отзыва в Лиссабоне в категории "Смотровая площадка Граса"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Смотровая площадка Граса»
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Сейчас в Лиссабоне в категории "Смотровая площадка Граса" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 220. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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