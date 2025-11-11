Мои заказы

Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа

Познакомьтесь с Лиссабоном, прогуливаясь по его историческим кварталам и наслаждаясь видами с высоты. Вкусите атмосферу города и его кулинарные шедевры
Экскурсия по Лиссабону предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города, посетив его знаменитые кварталы и достопримечательности.

Участники смогут узнать о великих португальских открытиях, прогуляться по набережной Белень и увидеть карту мира
читать дальше

с маршрутами экспедиций.

В завершение - дегустация паштел де Белень и поездка к Статуе Христа, откуда открывается потрясающий вид на город. Это идеальный способ провести день в Лиссабоне и открыть для себя его культурное наследие

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальные исторические кварталы
  • 🌊 Прогулка по набережной Белень
  • 🍰 Дегустация паштел де Белень
  • 🗽 Величественная Статуя Христа
  • 📸 Фотографии на фоне Башни Белень
  • 🏛️ Посещение монастыря Жеронимуш
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя20
дек26
дек28
дек3
янв17
янв
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Площадь Коммерции
  • Башня Белень
  • Монастырь Жеронимуш
  • Статуя Христа

Описание экскурсии

Знакомство с историческим центром

В начале экскурсии вас ждёт увлекательное знакомство с историческим центром, построенным в 18–19 веках. Мы посетим такие районы, как Байша, Байру Алту, Шьяду и Карму, а затем спустимся к реке на Площадь Коммерции.

Вы узнаете:

  • как Португалия стала великой державой и чем это закончилось;
  • где находится старейший исторический квартал Лиссабона;
  • почему португальцы столь толерантны;
  • каким был портовый Лиссабон позапрошлого века;
  • кто придумал азулейжу и какие секреты скрывают узорчатые фасады;
  • многое другое интересное о Португалии.

Вторая часть экскурсии: Белем

Во второй части нашей прогулки мы направимся в район Белем. Именно отсюда в XVI веке начались морские экспедиции знаменитых мореплавателей, таких как Васко де Гама и Фернан Магелан.

На набережной в Белеме вы сможете прогуляться по карте мира с маршрутами и датами португальских экспедиций, выложенной перед памятником Первооткрывателям, на которой изображены 32 героя эпохи Великих географических открытий.

Не упустите возможность сфотографироваться на фоне Башни Белем — символа было величия и самого фотографируемого места в Португалии.

Монастырь Жеронимуш

Остановитесь для осмотра монастыря Жеронимуш — одного из Семи чудес Португалии, который больше напоминает королевский дворец.

Недалеко от монастыря вас ждёт знакомство с легендарной кофейней, где вы сможете попробовать знаменитые пирожные — паштел де Белен. Рецепт этих кулинарных шедевров хранится в секрете и передаётся из поколения в поколение.

Переход через мост 25 Апреля

После дегустации мы отправимся на другую сторону реки Тежу, перейдя по мосту «25 Апреля», открывшемуся 6 августа 1966 года. На этом участке вы узнаете, почему его называют поющим мостом.

Копия статуи Христа

На другом берегу вас ждёт знакомство с копией знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Португальский вариант расположен на высшей точке в городке Алмада, и Христос изображён с распахнутыми руками, укрывающими город от бед и невзгод.

Вид с площадки на реку и город Лиссабон просто завораживает.

Завершение экскурсии

Возвращаясь в Лиссабон, мы проедем через исторический центр города. Если вы хотите, можете остаться и продолжить прогулку по этому удивительному месту.

воскресенье в 10:00 / вторник в 10:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Все входные билеты оплачиваются самостоятельно
  • Монастырь Жеронимуш в Белене: снаружи и внутри, церковь (посещение внутреннего дворика по желанию - самостоятельно в свободное время во время экскурсии, стоимость: взрослые с 13 до 64 лет - 10 евро за человека, дети до 12 лет - бесплатно, взрослые с 65 лет - 5 евро)
  • Беленская Башня: снаружи (вход в башню по желанию: самостоятельно в свободное время во время экскурсии, стоимость: взрослые с 13 до 64 лет - 6 евро за человека, дети до 12 лет - бесплатно, взрослые с 65 лет - 3 евро)
  • Статуя Христа вход в башню по желанию: самостоятельно в свободное время во время экскурсии, стоимость: дети - до 7 лет бесплатно, от 8 до 12 лет - 3 евро, взрослые - 6 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиссабон (уточняется после подтверждения бронирования)
Завершение: Исторический центр Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: воскресенье в 10:00 / вторник в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

От статуи Христа до мыса Рока
На машине
5 часов
269 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€130 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
На машине
5 часов
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€267 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
На машине
4 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
13 ноя в 09:30
15 ноя в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне