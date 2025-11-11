Экскурсия по Лиссабону предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города, посетив его знаменитые кварталы и достопримечательности.Участники смогут узнать о великих португальских открытиях, прогуляться по набережной Белень и увидеть карту мира

с маршрутами экспедиций. В завершение - дегустация паштел де Белень и поездка к Статуе Христа, откуда открывается потрясающий вид на город. Это идеальный способ провести день в Лиссабоне и открыть для себя его культурное наследие

Описание экскурсии

Знакомство с историческим центром

В начале экскурсии вас ждёт увлекательное знакомство с историческим центром, построенным в 18–19 веках. Мы посетим такие районы, как Байша, Байру Алту, Шьяду и Карму, а затем спустимся к реке на Площадь Коммерции.

Вы узнаете:

как Португалия стала великой державой и чем это закончилось;

где находится старейший исторический квартал Лиссабона;

почему португальцы столь толерантны;

каким был портовый Лиссабон позапрошлого века;

кто придумал азулейжу и какие секреты скрывают узорчатые фасады;

многое другое интересное о Португалии.

Вторая часть экскурсии: Белем

Во второй части нашей прогулки мы направимся в район Белем. Именно отсюда в XVI веке начались морские экспедиции знаменитых мореплавателей, таких как Васко де Гама и Фернан Магелан.

На набережной в Белеме вы сможете прогуляться по карте мира с маршрутами и датами португальских экспедиций, выложенной перед памятником Первооткрывателям, на которой изображены 32 героя эпохи Великих географических открытий.

Не упустите возможность сфотографироваться на фоне Башни Белем — символа было величия и самого фотографируемого места в Португалии.

Монастырь Жеронимуш

Остановитесь для осмотра монастыря Жеронимуш — одного из Семи чудес Португалии, который больше напоминает королевский дворец.

Недалеко от монастыря вас ждёт знакомство с легендарной кофейней, где вы сможете попробовать знаменитые пирожные — паштел де Белен. Рецепт этих кулинарных шедевров хранится в секрете и передаётся из поколения в поколение.

Переход через мост 25 Апреля

После дегустации мы отправимся на другую сторону реки Тежу, перейдя по мосту «25 Апреля», открывшемуся 6 августа 1966 года. На этом участке вы узнаете, почему его называют поющим мостом.

Копия статуи Христа

На другом берегу вас ждёт знакомство с копией знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Португальский вариант расположен на высшей точке в городке Алмада, и Христос изображён с распахнутыми руками, укрывающими город от бед и невзгод.

Вид с площадки на реку и город Лиссабон просто завораживает.

Завершение экскурсии

Возвращаясь в Лиссабон, мы проедем через исторический центр города. Если вы хотите, можете остаться и продолжить прогулку по этому удивительному месту.