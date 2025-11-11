Участники смогут узнать о великих португальских открытиях, прогуляться по набережной Белень и увидеть карту мира
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные исторические кварталы
- 🌊 Прогулка по набережной Белень
- 🍰 Дегустация паштел де Белень
- 🗽 Величественная Статуя Христа
- 📸 Фотографии на фоне Башни Белень
- 🏛️ Посещение монастыря Жеронимуш
Что можно увидеть
- Площадь Коммерции
- Башня Белень
- Монастырь Жеронимуш
- Статуя Христа
Описание экскурсии
Знакомство с историческим центром
В начале экскурсии вас ждёт увлекательное знакомство с историческим центром, построенным в 18–19 веках. Мы посетим такие районы, как Байша, Байру Алту, Шьяду и Карму, а затем спустимся к реке на Площадь Коммерции.
Вы узнаете:
- как Португалия стала великой державой и чем это закончилось;
- где находится старейший исторический квартал Лиссабона;
- почему португальцы столь толерантны;
- каким был портовый Лиссабон позапрошлого века;
- кто придумал азулейжу и какие секреты скрывают узорчатые фасады;
- многое другое интересное о Португалии.
Вторая часть экскурсии: Белем
Во второй части нашей прогулки мы направимся в район Белем. Именно отсюда в XVI веке начались морские экспедиции знаменитых мореплавателей, таких как Васко де Гама и Фернан Магелан.
На набережной в Белеме вы сможете прогуляться по карте мира с маршрутами и датами португальских экспедиций, выложенной перед памятником Первооткрывателям, на которой изображены 32 героя эпохи Великих географических открытий.
Не упустите возможность сфотографироваться на фоне Башни Белем — символа было величия и самого фотографируемого места в Португалии.
Монастырь Жеронимуш
Остановитесь для осмотра монастыря Жеронимуш — одного из Семи чудес Португалии, который больше напоминает королевский дворец.
Недалеко от монастыря вас ждёт знакомство с легендарной кофейней, где вы сможете попробовать знаменитые пирожные — паштел де Белен. Рецепт этих кулинарных шедевров хранится в секрете и передаётся из поколения в поколение.
Переход через мост 25 Апреля
После дегустации мы отправимся на другую сторону реки Тежу, перейдя по мосту «25 Апреля», открывшемуся 6 августа 1966 года. На этом участке вы узнаете, почему его называют поющим мостом.
Копия статуи Христа
На другом берегу вас ждёт знакомство с копией знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро. Португальский вариант расположен на высшей точке в городке Алмада, и Христос изображён с распахнутыми руками, укрывающими город от бед и невзгод.
Вид с площадки на реку и город Лиссабон просто завораживает.
Завершение экскурсии
Возвращаясь в Лиссабон, мы проедем через исторический центр города. Если вы хотите, можете остаться и продолжить прогулку по этому удивительному месту.
воскресенье в 10:00 / вторник в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Все входные билеты оплачиваются самостоятельно
- Монастырь Жеронимуш в Белене: снаружи и внутри, церковь (посещение внутреннего дворика по желанию - самостоятельно в свободное время во время экскурсии, стоимость: взрослые с 13 до 64 лет - 10 евро за человека, дети до 12 лет - бесплатно, взрослые с 65 лет - 5 евро)
- Беленская Башня: снаружи (вход в башню по желанию: самостоятельно в свободное время во время экскурсии, стоимость: взрослые с 13 до 64 лет - 6 евро за человека, дети до 12 лет - бесплатно, взрослые с 65 лет - 3 евро)
- Статуя Христа вход в башню по желанию: самостоятельно в свободное время во время экскурсии, стоимость: дети - до 7 лет бесплатно, от 8 до 12 лет - 3 евро, взрослые - 6 евро