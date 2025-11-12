На мостовых старинного района Лиссабона как будто вот-вот послышатся шаги мавров и звуки фаду. Мы побродим по лабиринтам истории в деревушке Алфаме в центре столицы. Заглянем во внутренние дворы, поднимемся по потайным лестницам. А затем отправимся на берег океана на самом краю Европы, где только волны и ветер. Один день — два путешествия.
Описание экскурсии
Алфама и центр Лиссабона — пешком
- Площадь Коммерции — именно отсюда город начал развиваться и превратился в столицу морской державы. Я расскажу о разрушительном землетрясении 1755 года, которое как будто перезапустило историю Лиссабона
- Дом с Шипами — вы увидите символ стойкости перед лицом катастроф. Мы обсудим, кому принадлежал этот дом и какую роль он сыграл в истории
- Улицы Алфамы — мы пройдём по переулкам с мавританской планировкой. Заглянем в колоритные места, о которых не пишут в путеводителях
- Место рождения Святого Антония — вы узнаете, почему в день этого святого дарят горшочки с базиликом, поют серенады и женятся
- Кафедральный собор Се — вы выясните, почему он больше похож на крепость
- Смотровая площадка Portas do Sol — здесь город раскрывается полностью, и вы увидите весь маршрут, пройденный по старушке Алфаме
Путешествие на мыс Рока — на авто
После прогулки у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки пообедать и отдохнуть — перед приключением. Затем мы отправимся к самому западному мысу континента — Кабо да Рока. Это место, где земля обрывается в Атлантику. Скалы, ветер, открытый горизонт — именно отсюда мореплаватели уходили в неизвестность, чтобы переписать карту мира. По пути в Лиссабон мы проедем вдоль Атлантического побережья, посетим знаменитую «Пасть Дьявола» в курортном городке Кашкайш.
Организационные детали
- Возрастное ограничение: 12+
- Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
- По желанию возможно изменение маршрута и посещение Мыса Рока на закате. В этом случае время начала экскурсии будет изменено в соответствии с сезоном и временем захода солнца
- Часть экскурсии проходит на электрокаре Mercedes EQA 250+. В машине есть Wi-Fi и возможность подзарядить телефон. Дорога в одну сторону занимает около 40 минут
- Обед не включён в стоимость — я помогу выбрать уютное кафе или ресторан с португальской кухней
- Продолжительность программы — около 6 часов, исключая перерыв в середине дня
в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Коммерции (Praça do Comércio)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
