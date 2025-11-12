Мои заказы

Открывая Португалию: прогулка по Алфаме и поездка на мыс Рока и Пасть Дьявола

Рассмотреть Старый город Лиссабона и полюбоваться закатом на скалах с видом на Атлантику
На мостовых старинного района Лиссабона как будто вот-вот послышатся шаги мавров и звуки фаду. Мы побродим по лабиринтам истории в деревушке Алфаме в центре столицы. Заглянем во внутренние дворы, поднимемся по потайным лестницам. А затем отправимся на берег океана на самом краю Европы, где только волны и ветер. Один день — два путешествия.
Время начала: 10:00, 12:00

Описание экскурсии

Алфама и центр Лиссабона — пешком

  • Площадь Коммерции — именно отсюда город начал развиваться и превратился в столицу морской державы. Я расскажу о разрушительном землетрясении 1755 года, которое как будто перезапустило историю Лиссабона
  • Дом с Шипами — вы увидите символ стойкости перед лицом катастроф. Мы обсудим, кому принадлежал этот дом и какую роль он сыграл в истории
  • Улицы Алфамы — мы пройдём по переулкам с мавританской планировкой. Заглянем в колоритные места, о которых не пишут в путеводителях
  • Место рождения Святого Антония — вы узнаете, почему в день этого святого дарят горшочки с базиликом, поют серенады и женятся
  • Кафедральный собор Се — вы выясните, почему он больше похож на крепость
  • Смотровая площадка Portas do Sol — здесь город раскрывается полностью, и вы увидите весь маршрут, пройденный по старушке Алфаме

Путешествие на мыс Рока — на авто

После прогулки у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки пообедать и отдохнуть — перед приключением. Затем мы отправимся к самому западному мысу континента — Кабо да Рока. Это место, где земля обрывается в Атлантику. Скалы, ветер, открытый горизонт — именно отсюда мореплаватели уходили в неизвестность, чтобы переписать карту мира. По пути в Лиссабон мы проедем вдоль Атлантического побережья, посетим знаменитую «Пасть Дьявола» в курортном городке Кашкайш.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение: 12+
  • Экскурсия возможна в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
  • По желанию возможно изменение маршрута и посещение Мыса Рока на закате. В этом случае время начала экскурсии будет изменено в соответствии с сезоном и временем захода солнца
  • Часть экскурсии проходит на электрокаре Mercedes EQA 250+. В машине есть Wi-Fi и возможность подзарядить телефон. Дорога в одну сторону занимает около 40 минут
  • Обед не включён в стоимость — я помогу выбрать уютное кафе или ресторан с португальской кухней
  • Продолжительность программы — около 6 часов, исключая перерыв в середине дня

в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Коммерции (Praça do Comércio)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
читать дальше

Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

