По следам великих открытий: район Белен и дворец Ажуда
Путешествие по Белену и дворцу Ажуда раскрывает тайны португальских монархов и эпохи великих открытий. Вдохновляющая прогулка вдоль реки Тежу
Путешествие по Лиссабону начинается с района Белен, где можно увидеть символы эпохи Великих географических открытий.
Здесь, на берегу реки Тежу, возвышается монастырь Жеронимуш, а неподалеку стоит Памятник первооткрывателям. Величественная башня Белен, одна из главных достопримечательностей, впечатляет своей историей.
Завершает экскурсию визит в легендарное кафе Pasteis de Belém, где можно попробовать знаменитые пирожные. Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру Португалии
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Добрый день, меня зовут Елена, я официально зарегистрированный русскоговорящий гид в Лиссабоне, живу в этом прекрасном городе более 10 лет. Я очень люблю Португалию, а Лиссабон в особенности. Португалия богата историей и многовековыми тайнами, и я с удовольствием расскажу вам о приданиях и легендах и помогу познать эту древнюю страну Европы.