Путешествие по Лиссабону начинается с района Белен, где можно увидеть символы эпохи Великих географических открытий. Здесь, на берегу реки Тежу, возвышается монастырь Жеронимуш, а неподалеку стоит Памятник первооткрывателям. Величественная башня Белен, одна из главных достопримечательностей, впечатляет своей историей. Завершает экскурсию визит в легендарное кафе Pasteis de Belém, где можно попробовать знаменитые пирожные. Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру Португалии

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Лиссабоне

Елена Ваш гид в Лиссабоне

Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Дворец Ажуда. Мы посетим королевскую резиденцию 19 века. Прогуляемся по роскошным залам и поговорим о жизни португальских монархов.

Монастырь Жеронимуш (внешний осмотр) — архитектурный шедевр в стиле мануэлино и символ эпохи Великих географических открытий. Здесь покоится знаменитый мореплаватель Васко да Гама.

Прогулка по набережной. Полюбуемся живописным видом на мост 25 Апреля и величественную статую Христа.

Памятник первооткрывателям. Остановимся у грандиозного монумента, посвящённого португальским мореплавателям, которые изменили карту мира.

Башня Белен. Символ Лиссабона и одно из семи чудес Португалии — оборонительная башня, некогда маяк и тюрьма.

Кафе Pasteis de Belém. Завершим маршрут в легендарной кондитерской, где с 1837 года по секретному рецепту готовят знаменитые пирожные с заварным кремом. Увидим, как их выпекают, и, конечно, попробуем!

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет во дворец — €15 за чел., пирожное — €1,5.