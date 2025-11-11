Мои заказы

По следам великих открытий: район Белен и дворец Ажуда

Путешествие по Белену и дворцу Ажуда раскрывает тайны португальских монархов и эпохи великих открытий. Вдохновляющая прогулка вдоль реки Тежу
Путешествие по Лиссабону начинается с района Белен, где можно увидеть символы эпохи Великих географических открытий.

Здесь, на берегу реки Тежу, возвышается монастырь Жеронимуш, а неподалеку стоит Памятник первооткрывателям. Величественная башня Белен, одна из главных достопримечательностей, впечатляет своей историей.

Завершает экскурсию визит в легендарное кафе Pasteis de Belém, где можно попробовать знаменитые пирожные. Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру Португалии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура дворца Ажуда
  • 🌉 Виды на мост 25 Апреля
  • 🗺️ История великих открытий
  • 🍰 Дегустация пирожных Pasteis de Belém
  • 📸 Живописные виды на реку Тежу
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Дворец Ажуда
  • Монастырь Жеронимуш
  • Памятник первооткрывателям
  • Башня Белен
  • Кафе Pasteis de Belém

Описание экскурсии

Дворец Ажуда. Мы посетим королевскую резиденцию 19 века. Прогуляемся по роскошным залам и поговорим о жизни португальских монархов.

Монастырь Жеронимуш (внешний осмотр) — архитектурный шедевр в стиле мануэлино и символ эпохи Великих географических открытий. Здесь покоится знаменитый мореплаватель Васко да Гама.

Прогулка по набережной. Полюбуемся живописным видом на мост 25 Апреля и величественную статую Христа.

Памятник первооткрывателям. Остановимся у грандиозного монумента, посвящённого португальским мореплавателям, которые изменили карту мира.

Башня Белен. Символ Лиссабона и одно из семи чудес Португалии — оборонительная башня, некогда маяк и тюрьма.

Кафе Pasteis de Belém. Завершим маршрут в легендарной кондитерской, где с 1837 года по секретному рецепту готовят знаменитые пирожные с заварным кремом. Увидим, как их выпекают, и, конечно, попробуем!

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет во дворец — €15 за чел., пирожное — €1,5.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Добрый день, меня зовут Елена, я официально зарегистрированный русскоговорящий гид в Лиссабоне, живу в этом прекрасном городе более 10 лет. Я очень люблю Португалию, а Лиссабон в особенности. Португалия богата историей и многовековыми тайнами, и я с удовольствием расскажу вам о приданиях и легендах и помогу познать эту древнюю страну Европы.
Задать вопрос

