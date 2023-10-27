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время при общении с Людмилой возникает тёплое чувство, как будто мы давно знакомы. Нам очень понравилось всё: и организация, и детальные рассказы о каждом объекте, который мы посетили, и, конечно, невероятная красота, новые факты и наши личные открытия в знаниях о Португалии и Лиссабоне! Спасибо ещё раз Людмиле, были очень рады познакомиться! и спасибо Светлане - организатору нашей встречи и чудесного тура.