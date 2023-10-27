1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€98 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 октября 2023Экскурсию проводила Татьяна, так как Ольга не смогла в этот день по уважительной причине. Не смотря на то, что было
- ССофия2 декабря 2022Очень интересная экскурсия, особенно понравился музей карет!!! Ольга-прекрасный экскурсовод!!
- ЕЕлена24 ноября 2022Экскурсия очень необычная, особенно понравился музей карет. Ольга очень интересно рассказывает, мы замечательно провели время.
- HHanna16 августа 2022Нашу экскурсию провела гид Людмила - она потрясающий рассказчик, очень приятный человек и профессионал в своём деле! Уже через некоторое
- ВВадим7 октября 2019Экскурсия прошла великолепно! Хочу сказать большое спасибо Виктору, за чудесно составленный маршрут, терпение и отзывчивость. Мы были на экскурсии с
- ММила23 августа 2019Экскурсия прошла великолепно! Дарья с Сергеем встретили нас в аэропорту, посмотрели всё что планировали и даже больше! Дарья ещё гуляла
- ЮЮрий17 июля 2019Экскурсовод Марина, провела для нас очень интересную экскурсию. Рассказала много интересного, о чем не написано в путеводителях. Нам всё очень понравилось. Общаться было комфортно.
- ААлена14 июля 2018Экскурсия очень понравилась! Очень удачный формат, сочетающий в себе передвижение на автомобиле с остановками для осмотра достопримечательностей. Практически не устали
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музей Карет»
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