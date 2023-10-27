Экскурсии по Музею Карет

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Карет» в Лиссабоне на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Семь чудес Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
98 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Белен и эпоха мореплавателей
    Экскурсию проводила Татьяна, так как Ольга не смогла в этот день по уважительной причине. Не смотря на то, что было
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    очень холодно, дождь и сильный ветер в этот день, Татьяна смогла нам показать и рассказать всё что было запланировано. В ожидании открытия церкви, провели в прекрасной исторической кондитерской, куда попали, благодаря Татьяне практически без очереди. Спасибо за интересную экскурсию!

  • С
    София
    2 декабря 2022
    Белен и эпоха мореплавателей
    Очень интересная экскурсия, особенно понравился музей карет!!! Ольга-прекрасный экскурсовод!!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2022
    Белен и эпоха мореплавателей
    Экскурсия очень необычная, особенно понравился музей карет. Ольга очень интересно рассказывает, мы замечательно провели время.
    Экскурсия очень необычная, особенно понравился музей карет. Ольга очень интересно рассказывает, мы замечательно провели время
  • H
    Hanna
    16 августа 2022
    Район Белен и другие сокровища Лиссабона
    Нашу экскурсию провела гид Людмила - она потрясающий рассказчик, очень приятный человек и профессионал в своём деле! Уже через некоторое
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    время при общении с Людмилой возникает тёплое чувство, как будто мы давно знакомы. Нам очень понравилось всё: и организация, и детальные рассказы о каждом объекте, который мы посетили, и, конечно, невероятная красота, новые факты и наши личные открытия в знаниях о Португалии и Лиссабоне! Спасибо ещё раз Людмиле, были очень рады познакомиться! и спасибо Светлане - организатору нашей встречи и чудесного тура.

  • В
    Вадим
    7 октября 2019
    Район Белен и другие сокровища Лиссабона
    Экскурсия прошла великолепно! Хочу сказать большое спасибо Виктору, за чудесно составленный маршрут, терпение и отзывчивость. Мы были на экскурсии с
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    маленьким ребенком, а это всегда дополнительные нюансы. Для меня была очень важна гибкость и свобода в движении, все было выполнено на высшем уровне.

  • М
    Мила
    23 августа 2019
    Район Белен и другие сокровища Лиссабона
    Экскурсия прошла великолепно! Дарья с Сергеем встретили нас в аэропорту, посмотрели всё что планировали и даже больше! Дарья ещё гуляла
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    потом с нами по центру Лиссабона и рассказывала много интересного! Потом ребята помогли заселиться в апартаменты Спасибо огромное ребятам, за чудесный день!! P.s. У дочки был др и Дарья подарила подарок дочке, ещё и старшей тоже за компанию!!

  • Ю
    Юрий
    17 июля 2019
    Белень: два расцвета Лиссабона
    Экскурсовод Марина, провела для нас очень интересную экскурсию. Рассказала много интересного, о чем не написано в путеводителях. Нам всё очень понравилось. Общаться было комфортно.
  • А
    Алена
    14 июля 2018
    Семь чудес Лиссабона
    Экскурсия очень понравилась! Очень удачный формат, сочетающий в себе передвижение на автомобиле с остановками для осмотра достопримечательностей. Практически не устали
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    и получили массу впечатлений. Хочется отметить доброжелательность и позитивный настрой нашего экскурсовода и подробный рассказ об истории города и страны. Один из приятных моментов экскурсии - посещение кофейни с местными сладостями. Остались только положительные эмоции от экскурсии, всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музей Карет»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Музей Карет" можно забронировать 4 экскурсии от 98 до 240. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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