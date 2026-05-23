Порту — город, в котором гранит встречает океан, старинные улицы пахнут портвейном и паштел-де-ната, а за каждым углом ждёт вид, который хочется запомнить навсегда.
Вас ждут пешая прогулка по историческому центру, обед у моря, лучшая панорама города и простор океана — в этот день Порту заговорит с вами на своём языке.
Описание экскурсии
- Исторический центр. Мы пройдём мимо башни Клеригуш и легендарной книжной лавки Livraria Lello, через площадь Алиадуш к вокзалу Сан-Бенту с его знаменитыми азулежу
- Кафедральный собор. Посмотрим на реку Дору и красные крыши Старого города
- Обед в центре Порту или уютной рыбацкой деревне на берегу Атлантики. Могу забронировать вам столик
- Современный район и побережье Матозиньюш. Дальше автомобильная часть экскурсии, прогулка вдоль океана, дыхание ветра и простор городского пляжа
- Финальная точка — панорамная площадка в Вила-Нова-ди-Гайя, откуда открываются лучшие виды на город. Здесь вас ждёт дегустация портвейна в одном из знаменитых домов
По желанию можно прокатиться на кораблике по реке Дору. В конце — обратный трансфер в отель.
О чём поговорим:
- Можно ли усидеть на двух тронах
- Кто оставил в городе своё сердце
- Почему студентов университета можно встретить с огромными ложками
- Чей призрак разгуливает по вокзалу в полночь
- И о многом другом
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Tesla Y. Если нужны детские кресла, предупредите заранее
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в собор — €3-4 за чел., подъём на фуникулёре — €4 за чел., прогулка на лодке по желанию — €18 за чел., обед — от €15 за чел., дегустация портвейна — €15 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 204 туристов
Я — лицензированный гид с высшим образованием в сфере туризма. Работаю в этой области с 2017 года на русском и английском языках. У меня большой опыт проведения и организации индивидуальных экскурсий и групповых программ до 30 человек.
от €320 за экскурсию