Впервые в столице и думаете, что посмотреть? Показываем самые популярные и известные достопримечательности 🏛️ Москвы, где они находятся с фото и описанием: Красная площадь, Кремль, Мавзолей, Храм Василия Блаженного, ГУМ, Александровский сад, Никольская улица, Манежная, Зарядье, Большой театр и другие

Красная площадь, Москва

Красная площадь, самое популярное туристическое направление Москвы. Каждый год город посещают 20 миллионов человек. Красная площадь – главная достопримечательность с интересными местами на ней и вокруг неё. Чтобы получить максимум от визита, ХорошоТАМ приготовили список достопримечательностей, которые стоит посетить на Красной площади и поблизости.

Наверное каждый человек на нашей планете видел изображение Красной площади, но когда дело доходит до поездки, в голове у большинства происходит путаница. Обычно спрашивают: «Что делать на Красной площади?» или "Во сколько открывается Красная площадь?" или даже «Нужно ли заранее бронировать посещение Красной площади?». Давайте ответим на эти вопросы и узнаем, что можно увидеть на Красной площади и поблизости.

Туристическая информация о Красной площади

Красная площадь – главная площадь Москвы, поэтому тут многолюдно. Несмотря на распространенное мнение, вход на Красную площадь – бесплатный. Открыта для посетителей 24 часа 7 дней в неделю. Но иногда доступ может быть ограничен из-за праздников и мероприятий, как например в конце апреля – начале мая, когда проходят репетиции и военный парад.

Как добраться до Красной площади?

Самый легкий способ – воспользоваться Московским метро. На карте изображена красная звезда, обозначающая расположение Красной площади и Кремля. Ближайшие станции метро – Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции. Также можно совершить прогулку от Лубянки, Китай-города или Александровского сада.

Что посмотреть на Красной площади и поблизости?

Рядом с Красной площадью расположено множество достопримечательностей:

Давайте подробно рассмотрим достопримечательности, которые стоит увидеть на Красной площади и поблизости.

1. Кремль

Спасская башня Вид на кремлевские стены с Красной площади

Кремль, Москва, Россия

Московский Кремль и Красную площадь нельзя представить друг без друга. Это самое известное место России и Москвы в частности.

Кремль – средневековый укрепленный комплекс, построенный в 1482–1495 годах. Когда-то резиденция царей, позже – советского правительства, а сейчас резиденция президента Российской Федерации и музейный комплекс. В 1990 году Московский Кремль и Красная площадь вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кремль окружен 19-ю башнями, самая знаменитая – Спасская. Это башня на которой установлены часы, где можно увидеть и услышать Кремлевские куранты. Во время военного парада 9 мая на Красной площади министр обороны выезжает через ворота Спасской башни, чтобы начать церемонию. В советские времена большие красные звезды размещались на 5 башнях Кремля. Есть 20-я башня Кутафья, но она не является частью кремлевских стен и служит только воротами для посетителей.

Чтобы попасть на территорию Кремля, необходимо записаться на экскурсию. Есть несколько вариантов, включая экскурсию по Кремлю (на английском языке), а также билеты на выставки и в музеи. Можно зайти на официальный сайт и забронировать тур или посетить билетную кассу в Александровском саду и попытаться купить там. Так как в день доступно несколько туров, ХорошоТАМ определенно рекомендует покупать билет онлайн.

Сама Красная площадь бесплатна для посещения, билеты не требуются.

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2. Мавзолей Ленина⁠

Мавзолей Ленина⁠

Мавзолей В. И. Ленина, Красная площадь, Москва, Россия

Мавзолей Ленина, расположен на Красной площади, его трудно не заметить на фоне кремлевских стен. Монументально-гранитное сооружение место упокоения советского лидера Владимира Ленина. Его мумифицированное тело было выставлено на всеобщее обозрение вскоре после его смерти в 1924 году. Мавзолей также использовался советскими лидерами как смотровая площадка для военных парадов проходивших на Красной площади. Тело Ленина планировали перевезти в Пантеон, но потом проект отменили. Был момент, когда тело Сталина находилось в этом же Мавзолее, но позже его переместили в Некрополь Кремлевской стены.

Многие люди фотографируют только снаружи и не знают, что можно посетить Мавзолей и увидеть забальзамированное тело Ленина. В сети можно встретить информация о том, что для посещения мавзолея нужно купить билет. Не делай этого, это мошенничество. Вход свободный, нужно просто отстоять очередь.

Режим работы Мавзолея Ленина: вторник, среда, четверг и суббота с 10:00 до 13:00.

Насколько известно, фотографировать и снимать видео внутри мавзолея запрещено.

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3. Храм Василия Блаженного⁠

Храм Василия Блаженного (разговорный) Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву Потолок в Храме Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного, Красная площадь, Москва, Россия

Храм Василия Блаженного – самая знаменитая достопримечательность на Красной площади. Туристы нередко путают храм Василия Блаженного с самим Кремлем.

Храм построен по распоряжению Ивана Грозного между 1555 и 1561 годами. Эта красивая постройка была самой высокой в Москве в то время. Существует легенда, что после возведения архитектор ослеп и не мог воссоздать его где-либо ещё. Хотя этому нет доказательств ни в каких исторических записях, вероятно, можно понять, откуда взялся этот миф, лишь взглянув на этот шедевральный храм.

В 1923 году храм Василия Блаженного приобрёл статус музея. В советское время были попытки разрушить этот храм и построить на его месте высотку, но, к счастью, этого не случилось. Сейчас внутри также музей и проходят регулярные службы.

Билеты в храм Василия Блаженного приобретаются в кассе, расположенной рядом с храмом (слева от входа) или онлайн. Обычно в кассах нет больших очередей. Можно воспользоваться аудиогидом, который доступен на русском, английском, китайском, французском и испанском языках.

4. ГУМ

Главный универсальный магазин, Москва Новогодняя ёлка в ГУМ ГУМ внутри Предновогодний ГУМ

ГУМ – универмаг на Красной площади напротив Кремля и Мавзолея Ленина. ГУМ известен как ГУМ (как это было в советское время), но дословно переводится как Главный универсальный магазин. Построен в 1893 году в неорусском стиле архитектуры и более века спустя считается одним из самых живописных зданий Москвы.

ГУМ Москвы Московский ГУМ – ТЦ и достопримечательность в одном флаконе

В наши дни, ГУМ – роскошный торговый центр со множеством разнообразных бутиков. Здесь можно найти модные бренды высокого класса, такие как Burberry, Chanel, Cartier, Etro, Bvlgari, Agent Provocateur, Lacoste, Paul Smith и многие другие. Для тех кто не любит шоппинг, в ГУМе и без этого есть на что посмотреть.

Известный фонтан ГУМа – популярное место встречи с друзьями и красивая локация для туристических фотографий. Многочисленные кафе и рестораны предлагают блюда со всего мира буквально на любой кошелек. Здесь можно попробовать советское мороженое, которое в небольших киосках продают дамы, одетые в униформу советских времен. И это мороженое ПОТРЯСАЮЩЕЕ 😋! Интересным и необычным местом для посещения в ГУМе, является исторический санузел (вход платный). Также в ГУМе есть супермаркет в советском стиле и кинотеатр. Так что, есть на что посмотреть!

Экскурсии по ГУМ-у ГУМ — Город Удивительного Мира 5 2 отзыва 4000 ₽ за чел. Погрузиться в захватывающую историю главного универмага Москвы Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы» 550 ₽ за чел. Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Р... Парфюмерная Москва 5 3 отзыва 3500 ₽ за чел. Перенестись в дореволюционную столицу через истории парфюмерных домов и культовые ароматы

5. Государственный Исторический Музей⁠

Государственный исторический музей

Государственный исторический музей, Красная площадь, Москва, Россия

Государственный исторический музей, одним фасадом выходит на Красную площадь, а другой – на Манежную площадь, невозможно пропустить. Основан в 1872 году, находится в красивом здании в неорусском стиле построенном в 1875–1883 ​​годах. Музей специализируется на истории России и включает коллекцию предметов из реликвий доисторических племен, а также бесценные произведения искусства, приобретенные членами династии Романовых. Государственный исторический музей – крупнейший национальный музей в России с полной коллекцией в 5 миллионов единиц хранения (только около 0,5% из этого числа доступны для всеобщего ознакомления).

Интерьеры здания декорированы в стиле русского возрождения знаменитыми художниками Виктором Васнецовым и Иваном Айвазовским. Выставка начинается в Парадном вестибюле, на сводах которого написано «Генеалогическое древо русских правителей». Среди других впечатляющих экспонатов – баркас, раскопанный на берегу Волги, золотые артефакты скифов, берестяные свитки Новгорода, рукописи VI века, русская народная керамика и деревянные предметы. Запланируйте на посещение хотя бы пару часиков.

Летом Государственный исторический музей открыт каждый день с несколькими выходными (11 июня, 2 июля, 6 августа). В осенне-весенний период выходной день – вторник. Часы работы и дополнительную информацию можно уточнить на сайте музея. Стоимость билетов от 400 рублей или 800 рублей с аудиогидом (на английском, китайском, французском, испанском и русском языках). Рекомендуем бронировать билеты онлайн, чтобы избежать длительного ожидания в очереди.

Билет в Исторический музей 600 ₽ за чел. Если вы хоть раз бывали на Красной площади — вы проходили мимо этого здания из красного кирпича. В н... Исторический музей: вся биография России 5000 ₽ за чел. Проследить зарождение и развитие государства, исследуя богатую коллекцию музея Билет в музей им. А. С. Пушкина 3.3 59 отзывов 600 ₽ за чел. Вы отправитесь в один из самых популярных музеев Москвы. В Государственном музее изобразительных иск...

6. Некрополь у Кремлевской стены

Некрополь Кремлевской стены

Наименее популярное место на Красной площади, Некрополь Кремлевской стены стоит посетить во время экскурсии по Мавзолею Ленина. В мемориале находятся могилы советских лидеров, включая Сталина, Брежнева, Андропова и Черненко, а также других известных личностей. Например, в этом месте покоится тело Юрия Гагарина, маршалов Рокоссовского и Жукова, а также писателя Максима Горького.

Некрополь у Кремлевской стены расположен недалеко от Мавзолея Ленина между Никольской и Спасской башнями. Вход бесплатный, а Некрополь можно посетить в то же время, что и Мавзолей Ленина: вторник, среда, четверг и суббота с 10:00 до 13:00. Фотографировать и снимать нельзя.

Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории 4.9 19 отзывов 800 ₽ за чел. Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве Тайны Ваганьковского некрополя 5 26 отзывов 1500 ₽ за чел. Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях В поисках Китайгородской Стены 8000 ₽ за чел. Отправляясь на поиски Китайгородской стены — второго крепостного кольца Москвы, мы с вами откроем дл...

7. Памятник Минину и Пожарскому

Памятник Минину и Пожарскому

Памятник Минину И Пожарскому, Красная Площадь, Москва, Россия

Считается одним из старых (если не самый старый) скульптурных памятников в столице, расположен прямо на Красной площади возле Храма Василия Блаженного. Возведен в 1818 году, первоначально находился посреди Красной площади, памятник перенесли на нынешнее место в 1931 году. Есть легенда, что его перенесли, потому что он стал препятствием для военного парада в советские времена. Собственно, при строительстве Мавзолея Ленина Красная площадь преодолевала реставрацию, впоследствии этот памятник занял свое нынешнее место, и Красная площадь превратилась в ту, какой мы видим её сейчас.

Минин и Пожарский собрали всероссийскую добровольческую армию и изгнали войска Речи Посполитой под командованием короля Польши Сигизмунда III из Москвы в 1612 году. Эта победа положила конец Смутному времени, одному из самых мрачных периодов в русской истории. Памятник Минину-Пожарскому установлен в ознаменование 200-летия этой знаменательной даты. Памятник представляет собой бронзовую статую высотой 8 метров, созданную Иваном Мартосом.

Памятник Минину и Пожарскому довольно легко не заметить, ведь над ним доминирует облик Храма Василия Блаженного. Это также очень многолюдное место, так как находится прямо у входа в эту красочную церковь.

8. Александровский сад⁠

Александровский сад В Александровском саду

Александровский сад, Москва, Россия

Александровский сад, расположен у Кремлевской стены, тут находится множество достопримечательностей и исторических памятников. Чтобы попасть к главному входу в парк, спуститесь с Красной площади в сторону Государственного исторического музея и поверните налево. Вы увидите красивые ворота с орлами наверху – символ России.

Александровский сад был основан в 1812 году сразу после наполеоновских войн в ознаменование победы. Поскольку Москва была серьезно повреждена войной и пожарами, город нуждался в масштабном ремонте, а многие здания остро нуждались в реставрации. Царь Александр I приказал архитектору Осипу Бове разбить парк возле Кремля, строительство велось в 1819-1823 годах. Сейчас Александровский сад – популярное место в центре Москвы и зеленый оазис в бетонных джунглях столицы.

В Александровском саду есть на что посмотреть. Рядом с главным входом находится Могила Неизвестного солдата⁠ (подробнее о ней ниже). Ещё одно необычное место для посещения – искусственно разрушенный грот, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на парк. Чуть ниже находится единственная Кремлевская башня, не входящая в стены – Кутафья, она находится внутри парка и служит входом в Кремль. На дальней стороне Александровского сада находится совсем новая скульптура – это памятник Владимиру Великому высотой 17,5 метров, открытый в 2016 году.

Александровский сад – это общественный парк, его можно посетить бесплатно. Он открыт круглосуточно и без выходных, с некоторыми ограничениями 9 мая, когда у Могилы Неизвестного солдата проходит церемония.

Москва: от Александровского сада до Замоскворечья 990 ₽ за чел. Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому са... Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду 5 25 отзывов от 3200 ₽ за чел. Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад 500 ₽ за чел. Первый парк и главная площадь России — узнать больше о символах страны на прогулке

9. Могила Неизвестного солдата⁠

Могила Неизвестного солдата

Могила Неизвестного Солдата, Александровский сад, Москва, Россия

Могила Неизвестного солдата⁠ – памятник Великой Отечественной войны, расположенный в Александровском саду недалеко от Красной площади. Расположенный рядом с Кремлевской стеной, это главный военный памятник в России и место празднования 9 мая и 3 декабря.

На Могиле Неизвестного солдата установлена бронзовая скульптура изображающая лавровую ветвь и солдатскую каску, возложенная на знамя. В центре мемориала – Вечный огонь. Справа от гробницы, вдоль дорожки, расположены темно-красные блоки с инкапсулированной почвой из городов-героев: Ленинграда, Киева, Сталинграда (Волгограда), Одессы, Севастополя, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы и Бреста, Мурманска и Смоленска. Справа от этих памятников находится обелиск из красного гранита, на котором перечислены названия 40 «городов воинской славы».

Каждый час на Могиле Неизвестного солдата проходит церемония смены караула. Вход бесплатный в любое время с некоторыми ограничениями во время празднования 9 мая. Чтобы на церемонии смены караула занять место с хорошим видом, приходите на 10-15 минут раньше.

10. Никольская улица⁠

Начало Никольской улицы со стороны Лубянской площади Никольская улица

Никольская улица, Москва, Россия

Никольская улица – красивая историческая пешеходная улица, но всего пару лет назад ХорошоТАМ бы не включили её в список достопримечательностей, которые стоит увидеть на Красной площади. Изменилось всё во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, когда на Никольской изо дня в день гуляли толпы футбольных фанатов, и улица приобрела международную известность. Сейчас даже гиды включают эту пешеходную улицу в туры. Никольская улица начинается от Красной площади и соединяет её с другой исторической достопримечательностью – Лубянской площадью.

Это одна из старых улиц Москвы – первые упоминания относятся к XIII веку. В 2013 году улицу отремонтировали и превратили в пешеходную, что сделало её идеальной для прогулок по центру города. Некоторые из исторических зданий, которые можно увидеть на Никольской улице, построены в XVII веке, в том числе несколько церквей. Сегодня Никольская популярное место для покупок. ГУМ расположен на углу Никольской улицы и Красной площади. Вдоль улицы расположено много бутиков, а самые люксовые магазины расположены в Третьяковском проезде по соседству.

11. Гостиница Москва (Four Seasons Hotel Moscow)

Гостиница Москва (Four Seasons Hotel Moscow)

Four Seasons Hotel Moscow, улица Охотный Ряд, Москва, Россия

Four Seasons Hotel Moscow – одно из впечатляющих зданий советских времен в столице, а также шикарный отель. Постройка является современной копией исторической гостиницы «Москва», которая раньше стояла на том же месте. Гостиница расположена можно сказать в паре шагов от Красной площади, это, пожалуй, самый элитный и дорогой отель Москвы.

Если не готовы тратить около 54 000 рублей за ночь, не отчаивайтесь всё равно можно полюбоваться этим отелем. Его фасад – точная копия здания, построенного в 1930-х годах. Интересно, что этот фасад можно увидеть на этикетке водки Stolichnaya (извините, водку нельзя не упомянуть в статье о России 😅). Внутри отеля находится торговый центр – попасть туда можно через отдельный вход. В торговом центре продают предметы роскоши, а также одежду российских дизайнеров. В гостинице «Москва» есть кафе и рестораны, в том числе Starbucks.

12. Манежная площадь⁠

Манежная площадь

Манежная площадь, Москва, Россия

Довольно большая площадь в центре Москвы. Манежная площадь предлагает удивительные панорамные виды на гостиницу «Москва», Государственный исторический музей, Тверскую улицу, Манеж, Александровский сад и Кремль. Построенная в 1930-х годах в рамках проекта советской перестройки Москвы, сегодня это излюбленное место отдыха как туристов, так и местных жителей.

Манежная площадь расположена рядом с Александровским садом и образует единое пространство, сочетающее старый парк с советским дизайном и постсоветской архитектурой. В 1997 году между этими двумя достопримечательностями установили 12 фонтанов и открыли подземный торговый центр «Охотный ряд». На Манежной площади расположено много кафе и ресторанов быстрого питания, предлагающих недорогие варианты питания с прекрасным видом на центр города.

«Секреты Манежной... » 7000 ₽ за чел. Приглашаю вас в путешествие по одному из самых любимых променадов нашей столицы — Манежной площади, ... Пешеходная экскурсия по Красной площади и территории Кремля для орггрупп 20000 ₽ за чел. Вы увидите знаменитые объекты, расположенные на территории Московского Кремля — Царь-колокол, Царь-п... Кольцо центральных площадей Москвы 3000 ₽ за чел. Погулять по главным столичным площадям и услышать о них самое интересное

13. Парк Зарядье

Парк Зарядье Парящий мост в парке Зарядье

Зарядье, Москва, Россия

Зарядье – один из новых парков столицы, расположен в исторической части центра города. Открыт в 2017 году на развалинах гостиницы «Россия», «Зарядье» занимает 78 000 квадратных метров земли рядом с Красной площадью. С парка открывается живописный вид на достопримечательности Москвы, включая Кремль, собор Василия Блаженного, ГУМ, Москву-реку и здание на Котельнической набережной – одно из зданий Семи сестер Сталина.

Зарядье открыто круглый год и бесплатно для посещения. Парк разделен на четыре климатические зоны: лесную, степную, тундровую и пойменную. В Зарядье есть много объектов и достопримечательностей, в том числе плавучий мост над Москвой-рекой, Знаменский монастырь, Старый английский двор, концертный зал, рестораны и кафе. Достопримечательности естественным образом вписаны в парковый ландшафт, а некоторые из них находятся под землей. Некоторые достопримечательности имеют входную плату и ограниченное время работы. С подробной информацией о Зарядье и достопримечательностях можно ознакомиться на их сайте.

Тайны Зарядья 4.8 8 отзывов 4500 ₽ за чел. Прогулка по старинному московскому району От Кремля до Зарядья 5 20 отзывов 700 ₽ за чел. Экскурсия начнется на Красной площади, на которой когда-то не ходили толпы туристов, а шумели продав... Квест-путешествие по Зарядью для детей 5 11 отзывов 5800 ₽ за чел. Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз!

14. Большой Театр

Большой театр Большой театр в Москве

Большой театр, Театральная площадь, Москва, Россия

Конечно он не прямо на Красной площади, но этот список, сложно представить без Большого театра. Расположен на Театральной площади, буквально в 5 минутах ходьбы от Красной площади. Большой театр относится к крупнейшим в России и один из самых знаменитых в мире. Нынешнее здание построили в 1856 году и оно вмещает около 1800 человек.

Если хотите посетить один из спектаклей Большого театра, при бронировании уточняйте, на какой сцене он идет. У Большого театра 2 здания, одно из которых у Красной площади – историческое и имеет удивительный интерьер. На сайте можно забронировать билеты, и увидеть расположение сцены на выбранный спектакль. Билеты на популярные балеты распродаются быстро, поэтому бронировать лучше заранее.