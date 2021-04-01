Красная площадь, самое популярное туристическое направление Москвы. Каждый год город посещают 20 миллионов человек. Красная площадь – главная достопримечательность с интересными местами на ней и вокруг неё. Чтобы получить максимум от визита, ХорошоТАМ приготовили список достопримечательностей, которые стоит посетить на Красной площади и поблизости.
Наверное каждый человек на нашей планете видел изображение Красной площади, но когда дело доходит до поездки, в голове у большинства происходит путаница. Обычно спрашивают: «Что делать на Красной площади?» или "Во сколько открывается Красная площадь?" или даже «Нужно ли заранее бронировать посещение Красной площади?». Давайте ответим на эти вопросы и узнаем, что можно увидеть на Красной площади и поблизости.
Туристическая информация о Красной площади
Красная площадь – главная площадь Москвы, поэтому тут многолюдно. Несмотря на распространенное мнение, вход на Красную площадь – бесплатный. Открыта для посетителей 24 часа 7 дней в неделю. Но иногда доступ может быть ограничен из-за праздников и мероприятий, как например в конце апреля – начале мая, когда проходят репетиции и военный парад.
Как добраться до Красной площади?
Самый легкий способ – воспользоваться Московским метро. На карте изображена красная звезда, обозначающая расположение Красной площади и Кремля. Ближайшие станции метро – Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции. Также можно совершить прогулку от Лубянки, Китай-города или Александровского сада.
Что посмотреть на Красной площади и поблизости?
Рядом с Красной площадью расположено множество достопримечательностей:
- Кремль;
- Большой театр;
- парк Зарядье;
- ГУМ и другие.
Давайте подробно рассмотрим достопримечательности, которые стоит увидеть на Красной площади и поблизости.
1. Кремль
Московский Кремль и Красную площадь нельзя представить друг без друга. Это самое известное место России и Москвы в частности.
Кремль – средневековый укрепленный комплекс, построенный в 1482–1495 годах. Когда-то резиденция царей, позже – советского правительства, а сейчас резиденция президента Российской Федерации и музейный комплекс. В 1990 году Московский Кремль и Красная площадь вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кремль окружен 19-ю башнями, самая знаменитая – Спасская. Это башня на которой установлены часы, где можно увидеть и услышать Кремлевские куранты. Во время военного парада 9 мая на Красной площади министр обороны выезжает через ворота Спасской башни, чтобы начать церемонию. В советские времена большие красные звезды размещались на 5 башнях Кремля. Есть 20-я башня Кутафья, но она не является частью кремлевских стен и служит только воротами для посетителей.
Чтобы попасть на территорию Кремля, необходимо записаться на экскурсию. Есть несколько вариантов, включая экскурсию по Кремлю (на английском языке), а также билеты на выставки и в музеи. Можно зайти на официальный сайт и забронировать тур или посетить билетную кассу в Александровском саду и попытаться купить там. Так как в день доступно несколько туров, ХорошоТАМ определенно рекомендует покупать билет онлайн.
Сама Красная площадь бесплатна для посещения, билеты не требуются.
2. Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина, расположен на Красной площади, его трудно не заметить на фоне кремлевских стен. Монументально-гранитное сооружение место упокоения советского лидера Владимира Ленина. Его мумифицированное тело было выставлено на всеобщее обозрение вскоре после его смерти в 1924 году. Мавзолей также использовался советскими лидерами как смотровая площадка для военных парадов проходивших на Красной площади. Тело Ленина планировали перевезти в Пантеон, но потом проект отменили. Был момент, когда тело Сталина находилось в этом же Мавзолее, но позже его переместили в Некрополь Кремлевской стены.
Многие люди фотографируют только снаружи и не знают, что можно посетить Мавзолей и увидеть забальзамированное тело Ленина. В сети можно встретить информация о том, что для посещения мавзолея нужно купить билет. Не делай этого, это мошенничество. Вход свободный, нужно просто отстоять очередь.
Режим работы Мавзолея Ленина: вторник, среда, четверг и суббота с 10:00 до 13:00.
Насколько известно, фотографировать и снимать видео внутри мавзолея запрещено.
3. Храм Василия Блаженного
Храм Василия Блаженного – самая знаменитая достопримечательность на Красной площади. Туристы нередко путают храм Василия Блаженного с самим Кремлем.
Храм построен по распоряжению Ивана Грозного между 1555 и 1561 годами. Эта красивая постройка была самой высокой в Москве в то время. Существует легенда, что после возведения архитектор ослеп и не мог воссоздать его где-либо ещё. Хотя этому нет доказательств ни в каких исторических записях, вероятно, можно понять, откуда взялся этот миф, лишь взглянув на этот шедевральный храм.
В 1923 году храм Василия Блаженного приобрёл статус музея. В советское время были попытки разрушить этот храм и построить на его месте высотку, но, к счастью, этого не случилось. Сейчас внутри также музей и проходят регулярные службы.
Билеты в храм Василия Блаженного приобретаются в кассе, расположенной рядом с храмом (слева от входа) или онлайн. Обычно в кассах нет больших очередей. Можно воспользоваться аудиогидом, который доступен на русском, английском, китайском, французском и испанском языках.
4. ГУМ
ГУМ – универмаг на Красной площади напротив Кремля и Мавзолея Ленина. ГУМ известен как ГУМ (как это было в советское время), но дословно переводится как Главный универсальный магазин. Построен в 1893 году в неорусском стиле архитектуры и более века спустя считается одним из самых живописных зданий Москвы.
В наши дни, ГУМ – роскошный торговый центр со множеством разнообразных бутиков. Здесь можно найти модные бренды высокого класса, такие как Burberry, Chanel, Cartier, Etro, Bvlgari, Agent Provocateur, Lacoste, Paul Smith и многие другие. Для тех кто не любит шоппинг, в ГУМе и без этого есть на что посмотреть.
Известный фонтан ГУМа – популярное место встречи с друзьями и красивая локация для туристических фотографий. Многочисленные кафе и рестораны предлагают блюда со всего мира буквально на любой кошелек. Здесь можно попробовать советское мороженое, которое в небольших киосках продают дамы, одетые в униформу советских времен. И это мороженое ПОТРЯСАЮЩЕЕ 😋! Интересным и необычным местом для посещения в ГУМе, является исторический санузел (вход платный). Также в ГУМе есть супермаркет в советском стиле и кинотеатр. Так что, есть на что посмотреть!
5. Государственный Исторический Музей
Государственный исторический музей, одним фасадом выходит на Красную площадь, а другой – на Манежную площадь, невозможно пропустить. Основан в 1872 году, находится в красивом здании в неорусском стиле построенном в 1875–1883 годах. Музей специализируется на истории России и включает коллекцию предметов из реликвий доисторических племен, а также бесценные произведения искусства, приобретенные членами династии Романовых. Государственный исторический музей – крупнейший национальный музей в России с полной коллекцией в 5 миллионов единиц хранения (только около 0,5% из этого числа доступны для всеобщего ознакомления).
Интерьеры здания декорированы в стиле русского возрождения знаменитыми художниками Виктором Васнецовым и Иваном Айвазовским. Выставка начинается в Парадном вестибюле, на сводах которого написано «Генеалогическое древо русских правителей». Среди других впечатляющих экспонатов – баркас, раскопанный на берегу Волги, золотые артефакты скифов, берестяные свитки Новгорода, рукописи VI века, русская народная керамика и деревянные предметы. Запланируйте на посещение хотя бы пару часиков.
Летом Государственный исторический музей открыт каждый день с несколькими выходными (11 июня, 2 июля, 6 августа). В осенне-весенний период выходной день – вторник. Часы работы и дополнительную информацию можно уточнить на сайте музея. Стоимость билетов от 400 рублей или 800 рублей с аудиогидом (на английском, китайском, французском, испанском и русском языках). Рекомендуем бронировать билеты онлайн, чтобы избежать длительного ожидания в очереди.
6. Некрополь у Кремлевской стены
Наименее популярное место на Красной площади, Некрополь Кремлевской стены стоит посетить во время экскурсии по Мавзолею Ленина. В мемориале находятся могилы советских лидеров, включая Сталина, Брежнева, Андропова и Черненко, а также других известных личностей. Например, в этом месте покоится тело Юрия Гагарина, маршалов Рокоссовского и Жукова, а также писателя Максима Горького.
Некрополь у Кремлевской стены расположен недалеко от Мавзолея Ленина между Никольской и Спасской башнями. Вход бесплатный, а Некрополь можно посетить в то же время, что и Мавзолей Ленина: вторник, среда, четверг и суббота с 10:00 до 13:00. Фотографировать и снимать нельзя.
7. Памятник Минину и Пожарскому
Считается одним из старых (если не самый старый) скульптурных памятников в столице, расположен прямо на Красной площади возле Храма Василия Блаженного. Возведен в 1818 году, первоначально находился посреди Красной площади, памятник перенесли на нынешнее место в 1931 году. Есть легенда, что его перенесли, потому что он стал препятствием для военного парада в советские времена. Собственно, при строительстве Мавзолея Ленина Красная площадь преодолевала реставрацию, впоследствии этот памятник занял свое нынешнее место, и Красная площадь превратилась в ту, какой мы видим её сейчас.
Минин и Пожарский собрали всероссийскую добровольческую армию и изгнали войска Речи Посполитой под командованием короля Польши Сигизмунда III из Москвы в 1612 году. Эта победа положила конец Смутному времени, одному из самых мрачных периодов в русской истории. Памятник Минину-Пожарскому установлен в ознаменование 200-летия этой знаменательной даты. Памятник представляет собой бронзовую статую высотой 8 метров, созданную Иваном Мартосом.
Памятник Минину и Пожарскому довольно легко не заметить, ведь над ним доминирует облик Храма Василия Блаженного. Это также очень многолюдное место, так как находится прямо у входа в эту красочную церковь.
8. Александровский сад
Александровский сад, расположен у Кремлевской стены, тут находится множество достопримечательностей и исторических памятников. Чтобы попасть к главному входу в парк, спуститесь с Красной площади в сторону Государственного исторического музея и поверните налево. Вы увидите красивые ворота с орлами наверху – символ России.
Александровский сад был основан в 1812 году сразу после наполеоновских войн в ознаменование победы. Поскольку Москва была серьезно повреждена войной и пожарами, город нуждался в масштабном ремонте, а многие здания остро нуждались в реставрации. Царь Александр I приказал архитектору Осипу Бове разбить парк возле Кремля, строительство велось в 1819-1823 годах. Сейчас Александровский сад – популярное место в центре Москвы и зеленый оазис в бетонных джунглях столицы.
В Александровском саду есть на что посмотреть. Рядом с главным входом находится Могила Неизвестного солдата (подробнее о ней ниже). Ещё одно необычное место для посещения – искусственно разрушенный грот, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на парк. Чуть ниже находится единственная Кремлевская башня, не входящая в стены – Кутафья, она находится внутри парка и служит входом в Кремль. На дальней стороне Александровского сада находится совсем новая скульптура – это памятник Владимиру Великому высотой 17,5 метров, открытый в 2016 году.
Александровский сад – это общественный парк, его можно посетить бесплатно. Он открыт круглосуточно и без выходных, с некоторыми ограничениями 9 мая, когда у Могилы Неизвестного солдата проходит церемония.
9. Могила Неизвестного солдата
Могила Неизвестного солдата – памятник Великой Отечественной войны, расположенный в Александровском саду недалеко от Красной площади. Расположенный рядом с Кремлевской стеной, это главный военный памятник в России и место празднования 9 мая и 3 декабря.
На Могиле Неизвестного солдата установлена бронзовая скульптура изображающая лавровую ветвь и солдатскую каску, возложенная на знамя. В центре мемориала – Вечный огонь. Справа от гробницы, вдоль дорожки, расположены темно-красные блоки с инкапсулированной почвой из городов-героев: Ленинграда, Киева, Сталинграда (Волгограда), Одессы, Севастополя, Минска, Керчи, Новороссийска, Тулы и Бреста, Мурманска и Смоленска. Справа от этих памятников находится обелиск из красного гранита, на котором перечислены названия 40 «городов воинской славы».
Каждый час на Могиле Неизвестного солдата проходит церемония смены караула. Вход бесплатный в любое время с некоторыми ограничениями во время празднования 9 мая. Чтобы на церемонии смены караула занять место с хорошим видом, приходите на 10-15 минут раньше.
10. Никольская улица
Никольская улица – красивая историческая пешеходная улица, но всего пару лет назад ХорошоТАМ бы не включили её в список достопримечательностей, которые стоит увидеть на Красной площади. Изменилось всё во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, когда на Никольской изо дня в день гуляли толпы футбольных фанатов, и улица приобрела международную известность. Сейчас даже гиды включают эту пешеходную улицу в туры. Никольская улица начинается от Красной площади и соединяет её с другой исторической достопримечательностью – Лубянской площадью.
Это одна из старых улиц Москвы – первые упоминания относятся к XIII веку. В 2013 году улицу отремонтировали и превратили в пешеходную, что сделало её идеальной для прогулок по центру города. Некоторые из исторических зданий, которые можно увидеть на Никольской улице, построены в XVII веке, в том числе несколько церквей. Сегодня Никольская популярное место для покупок. ГУМ расположен на углу Никольской улицы и Красной площади. Вдоль улицы расположено много бутиков, а самые люксовые магазины расположены в Третьяковском проезде по соседству.
11. Гостиница Москва (Four Seasons Hotel Moscow)
Four Seasons Hotel Moscow – одно из впечатляющих зданий советских времен в столице, а также шикарный отель. Постройка является современной копией исторической гостиницы «Москва», которая раньше стояла на том же месте. Гостиница расположена можно сказать в паре шагов от Красной площади, это, пожалуй, самый элитный и дорогой отель Москвы.
Если не готовы тратить около 54 000 рублей за ночь, не отчаивайтесь всё равно можно полюбоваться этим отелем. Его фасад – точная копия здания, построенного в 1930-х годах. Интересно, что этот фасад можно увидеть на этикетке водки Stolichnaya (извините, водку нельзя не упомянуть в статье о России 😅). Внутри отеля находится торговый центр – попасть туда можно через отдельный вход. В торговом центре продают предметы роскоши, а также одежду российских дизайнеров. В гостинице «Москва» есть кафе и рестораны, в том числе Starbucks.
12. Манежная площадь
Довольно большая площадь в центре Москвы. Манежная площадь предлагает удивительные панорамные виды на гостиницу «Москва», Государственный исторический музей, Тверскую улицу, Манеж, Александровский сад и Кремль. Построенная в 1930-х годах в рамках проекта советской перестройки Москвы, сегодня это излюбленное место отдыха как туристов, так и местных жителей.
Манежная площадь расположена рядом с Александровским садом и образует единое пространство, сочетающее старый парк с советским дизайном и постсоветской архитектурой. В 1997 году между этими двумя достопримечательностями установили 12 фонтанов и открыли подземный торговый центр «Охотный ряд». На Манежной площади расположено много кафе и ресторанов быстрого питания, предлагающих недорогие варианты питания с прекрасным видом на центр города.
13. Парк Зарядье
Зарядье – один из новых парков столицы, расположен в исторической части центра города. Открыт в 2017 году на развалинах гостиницы «Россия», «Зарядье» занимает 78 000 квадратных метров земли рядом с Красной площадью. С парка открывается живописный вид на достопримечательности Москвы, включая Кремль, собор Василия Блаженного, ГУМ, Москву-реку и здание на Котельнической набережной – одно из зданий Семи сестер Сталина.
Зарядье открыто круглый год и бесплатно для посещения. Парк разделен на четыре климатические зоны: лесную, степную, тундровую и пойменную. В Зарядье есть много объектов и достопримечательностей, в том числе плавучий мост над Москвой-рекой, Знаменский монастырь, Старый английский двор, концертный зал, рестораны и кафе. Достопримечательности естественным образом вписаны в парковый ландшафт, а некоторые из них находятся под землей. Некоторые достопримечательности имеют входную плату и ограниченное время работы. С подробной информацией о Зарядье и достопримечательностях можно ознакомиться на их сайте.
14. Большой Театр
Конечно он не прямо на Красной площади, но этот список, сложно представить без Большого театра. Расположен на Театральной площади, буквально в 5 минутах ходьбы от Красной площади. Большой театр относится к крупнейшим в России и один из самых знаменитых в мире. Нынешнее здание построили в 1856 году и оно вмещает около 1800 человек.
Если хотите посетить один из спектаклей Большого театра, при бронировании уточняйте, на какой сцене он идет. У Большого театра 2 здания, одно из которых у Красной площади – историческое и имеет удивительный интерьер. На сайте можно забронировать билеты, и увидеть расположение сцены на выбранный спектакль. Билеты на популярные балеты распродаются быстро, поэтому бронировать лучше заранее.
Также доступны экскурсии. Это более дешёвый вариант посмотреть на интерьеры театра, а также отличный способ узнать об истории и деятельности Большого театра.