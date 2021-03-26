Полюбоваться набережными и каналами Санкт-Петербурга обязательно стоит каждому туристу, а мы в свою очередь подготовили обзор на самые популярные из них, в том числе на набережную Макарова, Адмиралтейскую, Петровскую и конечно Дворцовую

Санкт-Петербург

В последнее время очень популярны прогулки по набережным. По всему миру постоянно создаются новые и новые пешеходные зоны, дорожки для велосипедистов и роллеров. Летом набережная - место, где не так невыносима жара и где можно хотя бы частично избежать шума и суматохи центра города.

Почти в каждом крупном городе России можно прогуляться по бесконечным набережным, но в Москве или Санкт-Петербурге, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов, они более представительны, чем где-либо еще.

Набережная в Санкт-Петербурге

Адмиралтейская набережная Набережная Макарова

Прогулка по набережным в Санкт-Петербурге – одна из обязанностей каждого посетителя. Однако названия набережных могут сбивать с толку, так как река Нева протекает через город, но у нее много притоков, различных рукавов и каналов, поэтому не всегда понятно, по какой набережной вы идете. Недаром Санкт-Петербург иногда называют Северной Венецией. Здесь десятки набережных: Адмиралтейская набережная, Дворцовая набережная, Набережная Макарова, Петроградская набережная, Набережная Мартынова и т. д.

Идете ли вы по набережной самой Невы или по притоку, рукаву или каналу, это в принципе не имеет значения, потому что важнее, какие архитектурные жемчужины вы видите, а описание к ним можно найти в гиде https://spb-gid.ru/ «Окно в Петербург».

Интересно, что раньше набережные были усилены деревом и известняком, что оказалось неэффективным, поэтому теперь все набережные выложены гранитом . Повсюду месторождения гранита.

Восточная часть города

Октябрьская набережная Набережная Максимилиана Робеспьера

Если гулять по реке с востока на запад, то первая набережная – Октябрьская набережная, которая составляет около 20 км и находится на правом берегу Невы. Однако она начинается за городом и не очень богата достопримечательностями и видами. Памятники расположены ближе к центру. Более интересна набережная Максимилиана Робеспьера, названная в честь известного французского революционера. Здесь находится, например, Музей жертв политических репрессий или памятник Анне Ахматовой. Центр города и самые интересные виды потихоньку начинаются с неё.

Центральная набережная

Петровская набережная Дворцовая набережная

Центральная набережная Невы – Петровская набережная, названная в честь основателя города, царя Петра Великого. На этой набережной стоит, например, дом Петра Великого и здесь пришвартован знаменитый крейсер «Аврора», но он «давно находится в ремонте». Если вы пойдете дальше по реке на восток, вы попадете на красивую набережную имени генерала Кутузова, прославившегося в так называемой Отечественной войне с Наполеоном.

Здесь можно полюбоваться великолепными постройками бывших аристократов и самим домом Кутузова. Самые красивые виды и открывающиеся мосты можно наблюдать с Кронверкской набережной. Она ведет вдоль зоопарка и Артиллерийского музея. Кроме того, ночью можно полюбоваться удивительным зрелищем разведения мостов.

Самая известная и в то же время самая посещаемая – Дворцовая набережная, где находятся одни из самых известных музеев мира - Эрмитаж и Русский музей. Здесь находятся величайшие жемчужины русской и, возможно, мировой архитектуры. Эта набережная была построена в начале 18 века, когда на ней располагались летняя и зимняя резиденция царя Петра Великого и дома его близких. Однако название Дворцовая набережная появилось только в 1762 году, когда был построен Зимний дворец. Окрестности набережной и вся Дворцовая площадь позже были построены царем Николаем.

Мифы и легенды, связанные с набережными Петербурга

Университетская набережная Статуи грифонов на университетской набережной

Поскольку это очень популярные места не только для туристов, но и для местных жителей, с набережными Санкт-Петербурга связано множество мифов и легенд. Одна из легенд, например, гласит, что сфинксы на Университетской набережной – живые животные. По некоторым данным, утром они выглядят дружелюбно, а вечером выглядят сердитыми. Эти сфинксы окутаны мистикой, так как были привезены из Египта с мест захоронения фараонов.

Они якобы несут проклятие, так как были вырваны из рук умершего фараона, который таким образом потерял покой. В качестве доказательства указывается, что после того, как они были привезены в Россию, в царской семье произошло множество трагедий. Самым крупным было убийство Павла I его сыном Александром. Другие легенды связаны со статуями грифонов (мифическими существами с телом льва и головой орла) , которые любят, когда вы их гладите и смотрите им в глаза. Тогда они с радостью исполнят практически любое желание.