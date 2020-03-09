8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные места и хроники Казани

На комфортабельном автобусе вы проедете по Старо-Татарской слободе, которую украшают минареты мечетей Марджани и Апанаевской, где возвышается театр Камала, где сохранились аутентичные деревянные дома. В этой части города поговорим об озере Кабан и о коренных жителях, а в сувенирных лавках Татарской усадьбы вы познакомитесь с национальными ремеслами.

В Суконной слободе посетим комплекс «Туган Авылым» — традиционную татарскую деревню в центре города; вспомним Шаляпина, проедем через площадь Свободы и по тихому респектабельному району за Домом Правительства. Кроме того, вы сфотографируетесь у театра кукол «Экият», напоминающего сказочный замок; увидите нарядную Ратушу и посетите Богородицкий монастырь, где хранится величайшая икона Казанской Божией Матери.

Сердце Казани

Кремль вам предстоит исследовать пешком: вы услышите секрет «падающей» башни Сююмбике, рассмотрите Губернаторский дворец 19 века, посетите Благовещенский собор и великолепную мечеть Кул-Шариф. Со смотровой площадки отроется впечатляющая панорама: отсюда видно Дворец земледельцев, набережную Казанки, ледовый дворец и «Казань Арену».

Сказки Кота Казанского

В конце экскурсии заглянем в гости в музей-магазин, где живет Кот Казанский — фольклорный персонаж. В семи залах вы познакомитесь с героями татарских легенд и сказаний, увидите коллекцию казанского серебра, сможете купить национальные сладости, книги и картины.