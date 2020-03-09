8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать город на автобусной экскурсии, побывать в Кремле и мечети Кул-Шариф и ощутить местный колорит

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Остроконечные минареты, купола соборов, татарские сказания, яркие деревянные дома — на экскурсии вам откроются главные символы Казани.

Вы проедете по старинным районам и узнаете об истоках третьей столицы, заглянете в музей-магазин Казанского Кота, полюбуетесь интерьерами мечети Кул-Шариф и панорамой города, увидите татарскую деревню и даже «приютите» сироту казанскую.
500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3.5 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на ул. Ташаяк
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью

Что вас ожидает

Главные места и хроники Казани
На комфортабельном автобусе вы проедете по Старо-Татарской слободе, которую украшают минареты мечетей Марджани и Апанаевской, где возвышается театр Камала, где сохранились аутентичные деревянные дома. В этой части города поговорим об озере Кабан и о коренных жителях, а в сувенирных лавках Татарской усадьбы вы познакомитесь с национальными ремеслами.

В Суконной слободе посетим комплекс «Туган Авылым» — традиционную татарскую деревню в центре города; вспомним Шаляпина, проедем через площадь Свободы и по тихому респектабельному району за Домом Правительства. Кроме того, вы сфотографируетесь у театра кукол «Экият», напоминающего сказочный замок; увидите нарядную Ратушу и посетите Богородицкий монастырь, где хранится величайшая икона Казанской Божией Матери.

Сердце Казани
Кремль вам предстоит исследовать пешком: вы услышите секрет «падающей» башни Сююмбике, рассмотрите Губернаторский дворец 19 века, посетите Благовещенский собор и великолепную мечеть Кул-Шариф. Со смотровой площадки отроется впечатляющая панорама: отсюда видно Дворец земледельцев, набережную Казанки, ледовый дворец и «Казань Арену».

Сказки Кота Казанского
В конце экскурсии заглянем в гости в музей-магазин, где живет Кот Казанский — фольклорный персонаж. В семи залах вы познакомитесь с героями татарских легенд и сказаний, увидите коллекцию казанского серебра, сможете купить национальные сладости, книги и картины.

Организационные детали

  • Тайминг: 2 часа — экскурсия на автобусе, 1 час — пешеходная экскурсия по Кремлю, полчаса — посещение мастерской
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов нет
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью
Большое знакомство с Казанью

Экскурсия проводится ежедневно в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ул. Ташаяк.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Гид просто шикарный. Благодаря ей, всё интересно, всё полезно,все весело. Спасибо
3 февраля 2020
Экскурсия очень хорошо организована! Посетили все главные достопримечательности Казани. Наша гид Гузель прекрасно провела экскурсию. Было очень интересно! Спасибо!
18 января 2020
Жалко снег растаял.
16 января 2020
Всё было замечательно
6 января 2020
Добрый день!
Как я понимала концепцию Трипстера— это должны быть необычные, оригинальные экскурсии, экскурсии от местных жителей.. на самом деле — мы получили банальную обзорную экскурсию от одного из многих турагенств г. Казани.. выбрав экскурсию на сайте Трипстер— мы получили место в одном из трех сорокаместных автобусов..и все они оказались на одно время и в одно место следования.. мы понимаем, конечно, что были в праздничные дни, и что это не испортило нам впечатление от красивой, праздничной Казани. Но в итоге это была банальная экскурсия-"посмотрите направо,посмотрите налево.."
Накануне побывали на ночной экскурсии— всё то же самое..
Оценка— просто твердая тройка..
9 декабря 2019
Впервые в Казани
8 декабря 2019
Отличный вариант отдыха в Казани! Спасибо Гузели за отлично проведённое время и доброжелательность!
Однозначно рекомендую брать обзорную по городу в первый день посещения!
Разумная цена и оптимальное время прогулки!
19 ноября 2019
Отличная экскурсия! Интересный маршрут и экскурсовод знающий и любящий свой город! Спасибо)

Анна проводит ещё 1 экскурсию

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