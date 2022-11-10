83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Казань: первая встреча

Узнать главное о третьей столице на обзорной прогулке с посещением кремля
В Казанском кремле купола православного Благовещенского собора соседствуют с куполом мечети Кул-Шариф.

В культуре, архитектуре и образе местной жизни сочетается и гармонично уживается, казалось бы, несочетаемое! На экскурсии вы познакомитесь с этим феноменом Казани, сделаете фото с лучших ракурсов и познакомитесь с историей города, который не перестаёт удивлять.
4.2
110 отзывов
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча

Описание экскурсии

Казанский кремль — колыбель города

  • Вы посетите изящную соборную мечеть татар-мусульман Кул-Шариф.
  • Узнаете о появлении ислама на территории региона, о личности имама и строительстве мечети.
  • Я расскажу о царице Сююмбике, покажу самые красивые смотровые площадки кремля и подскажу удачные ракурсы для фото.
  • Мы зайдём в Благовещенский собор — старейший православный храм Казани.
  • Включено посещение одного из музеев Казанского Кремля.

Прикоснуться к Казанской иконе Божией Матери

  • Вы увидите чудотворный лик — главную православную икону, к которой приезжают многие паломники.
  • Поговорим о судьбе иконы и о том, как она здесь появилась.
  • Побываем в монастыре. При желании вы поставите свечи и обратитесь к Богородице.

Улица Кремлёвская — аристократическая улица Казани

  • Прогуляемся по красивейшей улице города.
  • Рассмотрим дома 18 и 19 веков.
  • Услышите о выдающихся семьях и аристократических династиях, которые поколениями жили в особняках на этой улице.

Организационные детали

  • Билеты в кремль не входят в стоимость: взрослые — 190 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 180 ₽.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ст. метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3045 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром
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конкурса «Звёзды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Представляю профессиональную команду гидов, мы проводим экскурсии по лучшим местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другим. Наша цель — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
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9
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9
2
2
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2
Алексей
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и культуру этого города. Наталия прекрасно справилась со своей задачей и полностью удовлетворила наши потребности
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в информации. Наталия - это профессионал своего дела, которая, во-первых, очень много знает, во-вторых, рассказывает очень интересно, но её экскурсия - это не просто какой-то монолог, а, действительно, интерактив с людьми. Если вы впервые в Казани или просто хотите узнать информацию про город, Республику, религию и не только, то Вам 100% нужно сходить на экскурсию к Наталии.

Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и+2
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и
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Е
У нас был экскурсовод-Лиана. Чудесная женщина. Очень понятно и интересно рассказывает. Подстраивается под интересы всех людей из группы. Спасибо!
У нас был экскурсовод-Лиана. Чудесная женщина. Очень понятно и интересно рассказывает. Подстраивается под интересы всех людей из группы. Спасибо!
У нас был экскурсовод-Лиана. Чудесная женщина. Очень понятно и интересно рассказывает. Подстраивается под интересы всех людей из группы. Спасибо!
У нас был экскурсовод-Лиана. Чудесная женщина. Очень понятно и интересно рассказывает. Подстраивается под интересы всех людей из группы. Спасибо!
У нас был экскурсовод-Лиана. Чудесная женщина. Очень понятно и интересно рассказывает. Подстраивается под интересы всех людей из группы. Спасибо!
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Т
18.09.2020 состоялась наша первая встреча с Казанью. Экскурсию проводила гид Ирина Владимировна. Впечатления от экскурсии просто неописуемые! Ирина Владимировна - Супер профессионал. После этой экскурсии захотелось узнать ещё больше об
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истории Казани. Материал подавался очень доступно, легко, без лишней информации, которую трудно запомнить. Думаю наша веселая и любопытная группа тоже запомнилась Ирине Владимировне. Ирина Владимировна очень спокойный и уравновешенный человек. Без всяких нервов повторяла материал для «глухих» и опоздавших. Легко отвечала на провокационные вопросы. И если не знала ответа, то не сочиняла байки, а правдиво говорила об этом и обещала поискать ответы. Это очень располагает к человеку. А сколько она всего знает! Мы до сих пор вспоминаем об этой чудесной экскурсии. Нам очень повезло с экскурсоводом!

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И
Наша 5-дневная поездка в Казань прошла великолепно благодаря нашему замечательному гиду. Мы заранее списались с Натальей, рассказали о наших желаниях, и она помогла распланировать время и забронировать прекрасный гостевой дом.
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Наталья открыла для нас Казань и поделилась своей любовью к этому древнему городу. Мы путешествовали с ней в Свияжск и Болгар, видели монастыри и мечети, волжские дали и древние сооружения. В последний день нам захотелось прокатиться по Волге, и мы опять обратились за помощью к нашему отзывчивому и всезнающему гиду. С Натальей мы чувствовали себя свободно и раскованно, будто приехали к гостеприимному другу, который прекрасно знает историю и архитектуру города, его современную жизнь и умеет увлекательно об этом рассказывать. Огромное спасибо за наш прекрасный отпуск!

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Ирина
Как важно, кто будет первым рассказчиком. Благодаря Наталии мы влюбились в Казань, её народ и историю, красивая грамотная речь гида, правильное построение обзорной экскурсии и доброжелательное отношение к гостям города
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- все 3 кита идеального экскурсовода есть у Наталии. Она нам показала место и церковь, рассказала об обретении иконы Казанской божьей матери, показала и рассказала об истории казанского Кремля и города Казани, подробно рассказала о культуре и вере татар, посетили музей в Кремле, мечеть Кул-Шариф, прошли по улице Баумана с рассказом об известных людях Казани, в частности, великом русском поэте татарского происхождения Гавриле Державине, о великом русском певце Федоре Шаляпине и др. Закончили обзорную экскурсию в татарской слободе, где Наталия оставила нас в изумительном ресторане "Татарская усадьба", где мы отведали кулламу из конины, кутабы, пирожки эч-пичмаки… Здорово, атмосферно и очень вкусно! 4 дамы из Санкт-Петербурга

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А
Всем привет, кто читает данный отзыв. На ноябрьские праздники были с мужем в Казани. Одну из экскурсий проводила гид Наташа. По началу были сомнения, а стоит ли тратить три часа
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на пешеходную экскурсию по проторенным экскурсионным маршрутам центра города? Сразу скажу, что с данным гидом стоит. Девушка просто умница! . Живой, интересный рассказ об истории и людях города, подкрепленный глубокими академическими знаниями. Очень понравилось, что она четко разделяла в своем рассказе где городские легенды, а где исторические факты. В общем, человек, что называется,"глубоко в теме". Очень хотелось сходить еще на экскурсию по татарской слободе, но уже не было времени. Может быть, в следующий раз.

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