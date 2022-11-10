83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

Наталья открыла для нас Казань и поделилась своей любовью к этому древнему городу. Мы путешествовали с ней в Свияжск и Болгар, видели монастыри и мечети, волжские дали и древние сооружения. В последний день нам захотелось прокатиться по Волге, и мы опять обратились за помощью к нашему отзывчивому и всезнающему гиду. С Натальей мы чувствовали себя свободно и раскованно, будто приехали к гостеприимному другу, который прекрасно знает историю и архитектуру города, его современную жизнь и умеет увлекательно об этом рассказывать. Огромное спасибо за наш прекрасный отпуск!