83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Казань: первая встреча

Узнать главное о третьей столице на обзорной прогулке с посещением Кремля

Наталия
Задать вопрос
Наталия – ваш гид
Красивый город с богатым прошлым: помимо такого стандартного «титула» в Казани вас ждёт гармоничное слияние культур и религий.

Вы побываете в Казанском Кремле, где соседствуют шпили православного Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф: изучите их архитектуру и узнаете историю города.

Полюбуетесь открывающимися здесь видами, а после прикоснётесь к чудотворной Казанской иконе и прогуляетесь по улице Баумана с её старинными зданиями и купеческими сюжетами.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе ст. метро Кремлёвская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии83 отзыва
4.9
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча

Что вас ожидает

Казанский Кремль — колыбель города
Знакомство с Казанью начнётся с её сердца и места, откуда город стал расти и развиваться. В Кремле вы посетите изящную соборную мечеть татар-мусульман Кул-Шариф: узнаете о появлении ислама на территории региона, о личности имама Кул Шарифа и о строительстве мечети. Я расскажу о царице Сююмбике у названной в честь неё башни, покажу самые красивые смотровые площадки Кремля и подскажу удачные ракурсы для фото. Здесь же зайдём в Благовещенский собор — старейший сохранившийся православный храм Казани.

Прикоснуться к Казанской иконе Божией Матери
Вы увидите чудотворный лик — главную православную икону, к которой приезжают многие паломники. У места, где была обретена икона в 1579 году, поговорим о её судьбе и о малоизвестных фактах. Вы зайдёте в основанный здесь монастырь, сможете приложиться к иконе, поставить свечки и попросить Богородицу о самом сокровенном.

Улица Баумана — улица пяти столетий
После прогуляемся по казанскому Арбату, главной пешеходной улице города, где сохранились многие старинные дома 18 и 19 веков. Вы погрузитесь в купеческое прошлое улицы Баумана, услышите истории связанных с ней выдающихся фамилий — Щитинкиных, Смоленцевых-Шмелёвых и других. А ещё вы увидите несколько интересных местных памятников, например копию кареты времён Екатерины Великой и памятник Казанскому коту.

Организационные детали

  • Билеты в Кремль не входят в стоимость: взрослые — 90 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 60 руб.
  • Если набирается группа больше 15 человек, билеты включаются в стоимость
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча
Казань: первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе ст. метро Кремлёвская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
Напишите мне

83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Провела свой единственный свободный от конференции день в Казани с Натальей - наверное более полной информации за такое короткое время не найти. Осталась очень довольна. Бонус - Наталья подстроилась под меня и мое расписание и скомбинировала экскурсию так как я просила . Очень довольна! Спасибо )
10 марта 2020
Экскурсия шикарная! Браво!
9 марта 2020
Выбрали эту экскурсию для первого знакомства с Казанью и ничуть не пожалели. Данная экскурсия очень интересна, ненавязчива, содержательна, без лишней «воды» и миллиона всяких дат и архитекторов. Узнали о Казани много интересных фактов, о которых не пишут в туристических путеводителях. С гидом Ольгой, которую порекомендовала Наталья, можно просто пообщаться на тему жизни и менталитета республики Татарстан. Всем очень рекомендую Ольгу как компетентного гида и просто приятного человека.
8 марта 2020
Как важно, кто будет первым рассказчиком. Благодаря Наталии мы влюбились в Казань, её народ и историю, красивая грамотная речь гида, правильное построение обзорной экскурсии и доброжелательное отношение к гостям города - все 3 кита идеального экскурсовода есть у Наталии. Она нам показала место и церковь, рассказала об обретении иконы Казанской божьей матери, показала и рассказала об истории казанского Кремля и города Казани, подробно рассказала о культуре и вере татар, посетили музей в Кремле, мечеть Кул-Шариф, прошли по улице Баумана с рассказом об известных людях Казани, в частности, великом русском поэте татарского происхождения Гавриле Державине, о великом русском певце Федоре Шаляпине и др. Закончили обзорную экскурсию в татарской слободе, где Наталия оставила нас в изумительном ресторане "Татарская усадьба", где мы отведали кулламу из конины, кутабы, пирожки эч-пичмаки... Здорово, атмосферно и очень вкусно! 4 дамы из Санкт-Петербурга
7 марта 2020
Дорогие туристы, если вам хочется прогуляться по городу в компании с милым общительным человеком, для которого этот город является своим, то свяжитесь с Натальей и приятные, познавательные прогулки в ее компании порадуют вас в любую погоду.
Благодарю Наталью также за оперативные и информативные ответы на мои э-письма во время планирования поездки в Казань! Ее советы мне очень помогли при выборе отеля, ресторанов, экскурсий. Наша с мужем поездка в Казань в январе 2020 года была великолепной, СПАСИБО!
7 марта 2020
Разрешите совсем короткий отзыв оставить на экскурсию? Просто 5+!!!
Спасибо, спасибо, спасибо!!!
6 марта 2020
Я всегда ищу экскурсовода заранее. При большом выборе экскурсий в Казани, остановились на Наталье. Заказали авансом аж три экскурсии.

Наталья полностью оправдала все наши ожидания, и все три экскурсии прошли на весьма высоком уровне. Многие пишут в отзывах об эрудиции экскурсовода. Да, так и есть: это не общие пустые слова. Можно задать любой вопрос и получить на него полный исчерпывающий ответ. Оценка ряда исторических событий во время экскурсии Наталии дает право назвать ее экскурсии авторскими.

Отдельно стоит отметить как Наталья умеет общаться с детьми, хотя не обозначает это как главное конкурентное преимущество. С нашим восьмилетним сыном она установила полный контакт. Нет сомнений, что он вынесла из экскурсий больше, чем это можно было бы потенциально ожидать.

Мы много стран и сотни городов, практически в каждом из них у нас был индивидуальный гид. Но, как сказала супруга, можно смело сказать, что Наташа – один из лучших. Также необходимо отметить, что она очень помогла подсказками по заранее составленному нами плану. В итоге посещение Татарстана пополнилось любопытными местами, мимо которых мы легко бы могли пройти.
Больше всего понравились во время экскурсий: Казанский кремль, храм всех религий, церковь Ярославских чудотворцев.
6 марта 2020
Были с семьей в Казани еще на новогодние праздники и только сейчас появилась возможность написать обещанный отзыв на экскурсию.
Наталья выступила не только в роли гида по Казани, но также заказала для всех наших экскурсий минивен (мы приехали в количестве 6 человек), забронировала столики в ресторане (на Новогодние праздники туристов везде много), посоветовала в какой гостинице лучше остановиться и, конечно, же провела для нас незабываемые экскурсии в Казани, Свияжске и городе Болгаре.
Я очень рад то, что смог найти человека с таким высоким профессиональным уровнем, который всю жизнь работает в туризме и может все организовать по европейскому образцу. И как экскурсовод и рассказчик Наталья непередаваема.
Рекомендую
Николай
г. Москва
2 марта 2020
Одна из самых захватывающих и интереснейших экскурсий, на которой мне довелось побывать. Казань завораживает и очаровывает. Контакты сохраняю и советую эту экскурсию всем, кто собирается в Казань.
26 февраля 2020
Экскурсию рекомендую посетить тем, кто в Казань едет и в первый раз и уже в десятый. Среди нас, экскурсантов, были те, кто уже видел Казань, но на сей раз открыл город с новой стороны.
Благодаря тому, что экскурсия пешеходная, мы смогли зайти и прогуляться по витиеватым улочкам и малолюдным переулкам, чего не смогли бы сделать, если бы поехали на автобусе или на машине и нам, офисным работникам, на самом деле хотелось больше пешком походить. Очень приятно то, что человек любит свой город и рассказывает о нем столько интересных и познавательных историй, которых в интернете не найдешь. И отдельное спасибо за стихи Мусы Джалиля: впечатлены.
Елена и компания, г. Пермь
Ещё 73 отзыва

Наталия проводит ещё 5 экскурсий

Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
2600 за экскурсию
1.5 часа
21 отзыв
Научиться готовить знаменитые национальные блюда и познакомиться с местными гастро-традициями
На мастер-классе в настоящем татарском ресторане под чутким руководством мастер-шефов вы научитесь готовить легендарные блюда татарской выпечки, а также ближе познакомитесь с историей и гастрономическими традициями татар.
Старая КазаньСтарая КазаньСтарая Казань
3600 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Чтобы открыть старинную, русскую часть города, которая была здесь со времен пришествия сюда Ивана Грозного, местами неотреставрированную и не совсем ухоженную — но настоящую и чарующую, рассмотреть детали ее дореволюционных построек, услышать истории ее прошлых примечательных жильцов, приглашаю на эту прогулку по витиеватым улочкам и тенистым переулкам.
По Казани на трамваеПо Казани на трамваеПо Казани на трамвае
1200 за человека
1.5 часа
9 отзывов
Прикоснуться к истории, увидеть старинные мечети и понять важность расположения города
Кроме экологических и бюджетных плюсов трамвая, это удобный способ взглянуть на город. Предлагаю проехать по маршруту от Казанского вокзала до речного порта — понять, какая Казань многоплановая, и познакомиться со знаковыми местами Старо- и Ново-Татарской слободы. Вы узнаете историю старинных поселений, услышите имена выдающихся людей, побываете в мечети и в необычной церкви, а в конце прогуляетесь по набережной Волги.
Болгар: поездка из Казани с историкомБолгар: поездка из Казани с историкомБолгар: поездка из Казани с историком
11000 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Полюбоваться пейзажами по пути в Булгарию, услышать историю древнего города и обойти его комплекс
Великий город Болгар, раскинувшийся на высоком берегу Волги, принадлежит к тем городам средневековой Европы, в истории которых отразились судьбы целых народов и государств. Это место будет интересно для тех, кто увлекается археологией, нумизматикой и разгадыванием различных тайн истории. Если вы из такой категории путешественников — жду вас на экскурсию! Вместе мы откроем хроники древнего Болгара шаг за шагом.
Природные красоты КазаниПриродные красоты КазаниПриродные красоты Казани
6500 за экскурсию
5.5 часов
Отправиться за город, посетить заповедный дендрарий и насладиться красотой озёр
Казань — это не только архитектурные достопримечательности, но и удивительная природа. За один день мы исследуем природные зоны и растения дендропарка. Искупаемся в прозрачной воде Голубых озёр. Вы понаблюдаете за птицами у Глубокого озера, а еще прогуляетесь вдоль Лебяжьего и узнаете о карстовом происхождении водоёмов Казани.

Обзорные экскурсии в Казани

Обзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
560 за человека
4 часа
112 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и узнать городские легенды
Приглашаем познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны на насыщенной автобусной экскурсии. Вы погрузитесь в многовековую историю и эклектичную архитектуру, увидите старинные улицы и площади, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля. Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.
Вечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодня
скидка20%
3575 ₽
2860 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана на автомобильной экскурсии
Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани. Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города. Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.
Большое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с Казанью
500 за человека
3.5 часа
8 отзывов
Узнать город на автобусной экскурсии, побывать в Кремле и мечети Кул-Шариф и ощутить местный колорит
Остроконечные минареты, купола соборов, татарские сказания, яркие деревянные дома — на экскурсии вам откроются главные символы Казани. Вы проедете по старинным районам и узнаете об истоках третьей столицы, заглянете в музей-магазин Казанского Кота, полюбуетесь интерьерами мечети Кул-Шариф и панорамой города, увидите татарскую деревню и даже «приютите» сироту казанскую.
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
500 за человека
2 часа
71 отзыв
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
Насыщенная экскурсия по ночной Казани — блестящей и загадочной — откроет перед вами совершенно другую сторону города! Вы увидите главные достопримечательности в мерцающей подсветке, вдохновитесь вечерними панорамами Казани и, конечно, погрузитесь ее в прошлое. Сказочные фасады дворца «Чаша» и театра кукол «Экият», дремлющие улочки Татарской слободы, оживленные площади и сумрачные набережные — после захода солнца вы в полной мере прочувствуете все контрасты татарской столицы.
Символы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религий
скидка15%
3529 ₽
3000 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Емкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города
За два часа вы осмотрите ключевые достопримечательности города, узнаете, какие традиции чтят татары и как был устроен их быт в прошлом, познакомитесь с историей старейшего кукольного театра и университета, подарившего плеяду прославленных ученых. А также откроете авторскую концепцию Храма всех религий и услышите о культовой реликвии Казани.
За что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить Казань
3990 за экскурсию
2 часа
311 отзывов
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты