83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Казанском кремле купола православного Благовещенского собора соседствуют с куполом мечети Кул-Шариф.
В культуре, архитектуре и образе местной жизни сочетается и гармонично уживается, казалось бы, несочетаемое! На экскурсии вы познакомитесь с этим феноменом Казани, сделаете фото с лучших ракурсов и познакомитесь с историей города, который не перестаёт удивлять.
В культуре, архитектуре и образе местной жизни сочетается и гармонично уживается, казалось бы, несочетаемое! На экскурсии вы познакомитесь с этим феноменом Казани, сделаете фото с лучших ракурсов и познакомитесь с историей города, который не перестаёт удивлять.
Описание экскурсии
Казанский кремль — колыбель города
- Вы посетите изящную соборную мечеть татар-мусульман Кул-Шариф.
- Узнаете о появлении ислама на территории региона, о личности имама и строительстве мечети.
- Я расскажу о царице Сююмбике, покажу самые красивые смотровые площадки кремля и подскажу удачные ракурсы для фото.
- Мы зайдём в Благовещенский собор — старейший православный храм Казани.
- Включено посещение одного из музеев Казанского Кремля.
Прикоснуться к Казанской иконе Божией Матери
- Вы увидите чудотворный лик — главную православную икону, к которой приезжают многие паломники.
- Поговорим о судьбе иконы и о том, как она здесь появилась.
- Побываем в монастыре. При желании вы поставите свечи и обратитесь к Богородице.
Улица Кремлёвская — аристократическая улица Казани
- Прогуляемся по красивейшей улице города.
- Рассмотрим дома 18 и 19 веков.
- Услышите о выдающихся семьях и аристократических династиях, которые поколениями жили в особняках на этой улице.
Организационные детали
- Билеты в кремль не входят в стоимость: взрослые — 190 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 180 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ст. метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3045 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поехали первый раз с супругой в Казань, поэтому хотелось в первый день окунуться в историю и культуру этого города. Наталия прекрасно справилась со своей задачей и полностью удовлетворила наши потребности
+2
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Е
У нас был экскурсовод-Лиана. Чудесная женщина. Очень понятно и интересно рассказывает. Подстраивается под интересы всех людей из группы. Спасибо!
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Т
18.09.2020 состоялась наша первая встреча с Казанью. Экскурсию проводила гид Ирина Владимировна. Впечатления от экскурсии просто неописуемые! Ирина Владимировна - Супер профессионал. После этой экскурсии захотелось узнать ещё больше об
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И
Наша 5-дневная поездка в Казань прошла великолепно благодаря нашему замечательному гиду. Мы заранее списались с Натальей, рассказали о наших желаниях, и она помогла распланировать время и забронировать прекрасный гостевой дом.
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Как важно, кто будет первым рассказчиком. Благодаря Наталии мы влюбились в Казань, её народ и историю, красивая грамотная речь гида, правильное построение обзорной экскурсии и доброжелательное отношение к гостям города
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А
Всем привет, кто читает данный отзыв. На ноябрьские праздники были с мужем в Казани. Одну из экскурсий проводила гид Наташа. По началу были сомнения, а стоит ли тратить три часа
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