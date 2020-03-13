83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Казанский Кремль — колыбель города

Знакомство с Казанью начнётся с её сердца и места, откуда город стал расти и развиваться. В Кремле вы посетите изящную соборную мечеть татар-мусульман Кул-Шариф: узнаете о появлении ислама на территории региона, о личности имама Кул Шарифа и о строительстве мечети. Я расскажу о царице Сююмбике у названной в честь неё башни, покажу самые красивые смотровые площадки Кремля и подскажу удачные ракурсы для фото. Здесь же зайдём в Благовещенский собор — старейший сохранившийся православный храм Казани.

Прикоснуться к Казанской иконе Божией Матери

Вы увидите чудотворный лик — главную православную икону, к которой приезжают многие паломники. У места, где была обретена икона в 1579 году, поговорим о её судьбе и о малоизвестных фактах. Вы зайдёте в основанный здесь монастырь, сможете приложиться к иконе, поставить свечки и попросить Богородицу о самом сокровенном.

Улица Баумана — улица пяти столетий

После прогуляемся по казанскому Арбату, главной пешеходной улице города, где сохранились многие старинные дома 18 и 19 веков. Вы погрузитесь в купеческое прошлое улицы Баумана, услышите истории связанных с ней выдающихся фамилий — Щитинкиных, Смоленцевых-Шмелёвых и других. А ещё вы увидите несколько интересных местных памятников, например копию кареты времён Екатерины Великой и памятник Казанскому коту.