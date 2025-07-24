Индивидуальная
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
17 900 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
-
10%
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ССветлана24 июля 2025Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
- ААнастасия20 июня 2025Все очень понравилось! Было интересно и красиво
- ИИнна19 июня 2025Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
Со
- ААлëна16 июня 2025Огромное спасибо Антону за экскурсию. Очень внимательный и чуткий гид. Мне подъём в горы даётся всегда тяжело, так Антон подстраивался
- ДДенис13 июня 2025Прекрасная экскурсия, доброжелательный гид Антон, рассказал много интересных фактов.
- ММарина22 апреля 2025Антон, спасибо большое за экскурсию! Нам экскурсия очень понравилась, познавательная и объёмная. Автомобиль комфортный, чистый, экскурсовод -водитель отлично справился со
- ЮЮрий15 сентября 2024Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
- ААлексей14 августа 2024После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
- ААнна25 июля 2024Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много интересной информации, настоящая любовь
- ВВиктория17 июля 2024Благодаря таким гидам, как Антон, хочется вернуться в то место, куда гид сопроводил:)
Антон любезно согласился провести мне экскурсию с собакой.
С
- SSvetlana2 июля 2024Все отлично! Спасибо
- ААндрей12 ноября 2023По Хакасии путешествуем не первый раз. В этот раз находясь в Абакане были ограничены по времени и решили обратиться к
- РРезеда23 апреля 2023У меня был всего один свободный день, впервые так далеко заехала на восток (из СПб). Это огромное везение, что нашла
- ССветлана15 августа 2022категорически рекомендую) мы отлично провели время, спасибо большое!
- ТТатьяна29 июля 2022Красивая экскурсия.
Виды начинаются уже от Абакана. Дорога идёт по прериям, на которых пасутся кони, и рогатый скот.
Степные просторы с далёкими,
- ЮЮрий20 июня 2022Спасибо за экскурсию, все очень понравилось
