Что вас ожидает

Несложный треккинг в горах

Если бежать из большого города, то только сюда — в Саяны! Вас ждут хвойные ароматы и прохлада ручьев, виды на вершины Боруса и гору Гладенькая, тайга и хакасские просторы. Вы познакомитесь с местными топонимами и легендами, узнаете интересные факты о лесных обитателях и растениях. Я проведу вас самыми красивыми проверенными тропами и сделаю всё, чтобы прогулка вам понравилась.

Крупнейшая ГЭС в России

Мы поднимемся на смотровую площадку и оценим грандиозную Саяно-Шушенскую ГЭС. Располагается плотина в живописном месте Карлов створ на Енисее. Вы раскроете историю строительства ГЭС и услышите о поселке гидростроителей Черёмушки. Кстати, по нему курсирует единственный в Хакасии трамвай.

Организационные детали