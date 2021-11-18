Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС

Хакасия — небольшая колоритная республика с богатой историей и фантастической природой, которую мы и отправимся исследовать! Вы проведете несколько часов в горах: подышите кристально чистым воздухом с хвойными нотками, ощутите мощь и величие тайги, удивитесь разнообразию местного растительного мира.

А еще посмотрите по пути на самую большую ГЭС в стране.
В гости к Саянам!
В гости к Саянам!
В гости к Саянам!
В гости к Саянам!
В гости к Саянам!
В гости к Саянам!
В гости к Саянам!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Несложный треккинг в горах

Если бежать из большого города, то только сюда — в Саяны! Вас ждут хвойные ароматы и прохлада ручьев, виды на вершины Боруса и гору Гладенькая, тайга и хакасские просторы. Вы познакомитесь с местными топонимами и легендами, узнаете интересные факты о лесных обитателях и растениях. Я проведу вас самыми красивыми проверенными тропами и сделаю всё, чтобы прогулка вам понравилась.

Крупнейшая ГЭС в России
Мы поднимемся на смотровую площадку и оценим грандиозную Саяно-Шушенскую ГЭС. Располагается плотина в живописном месте Карлов створ на Енисее. Вы раскроете историю строительства ГЭС и услышите о поселке гидростроителей Черёмушки. Кстати, по нему курсирует единственный в Хакасии трамвай.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит круглогодично и доступна для путешественников с любым уровнем физической подготовки
  • До начальной точки маршрута и обратно мы доедем на моем автомобиле
  • Регистрация в национальном парке, чай в термосе и перекус включены в стоимость. Обед в кафе оплачивается дополнительно.
  • По желанию продолжительность экскурсии может быть увеличена до 10 часов, если вы захотите провести в горах больше времени

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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