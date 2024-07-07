Природный парк "Ергаки" является настоящей жемчужиной южной Сибири и местом силы для многих путешественников. Расположенный в Западных Саянах, он предлагает уникальное сочетание природных красот: от величественных горных хребтов до кристально чистых горных озер и водопадов. Вашему взору предстанет каменный великан - Спящий Саян, а также вы сможете насладиться видом Мраморного водопада и уникальной флорой региона, включая огненные оранжевые цветы "жарки". После насыщенных прогулок по парку каждый день вы будете возвращаться на уютную турбазу, где сможете отдохнуть и насладиться тишиной и красотой окружающей природы. Этот тур станет идеальным выбором для тех, кто ищет уединение с природой и желает пополнить свои запасы вдохновения и энергии

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в Абакане можно остановиться в гостинице «АэроОтель» возле аэропорта.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.

Список снаряжения

· Кепка/панамка

· Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.

· Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте, вторая — для ходьбы в гостиницы.

· Лёгкая рубашка с длинным рукавом.

· Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.

· Ходовые брюки

· Треккинговая обувь по щиколотку и выше

· Купальник

· Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор Непромокаемая одежда или дождевик

· Треккинговые палки.

· Солнцезащитные очки

· Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)

· Спрей от насекомых. На маршруте могут быть слепни.

· Небьющиеся Кружка, ложка, тарелка.

· Нитка, иголка

· Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).

Подпопник

· Сушилки для обуви

· Солнцезащитный крем, гигиеническая помада

· Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь

· Шапка, перчатки