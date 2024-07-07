Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Расположенный в Западных Саянах, он предлагает уникальное сочетание природных красот: от величественных горных хребтов до кристально чистых горных озер и водопадов.
Вашему взору предстанет каменный великан - Спящий Саян, а также вы сможете насладиться видом Мраморного водопада и уникальной флорой региона, включая огненные оранжевые цветы "жарки".
После насыщенных прогулок по парку каждый день вы будете возвращаться на уютную турбазу, где сможете отдохнуть и насладиться тишиной и красотой окружающей природы.
Этот тур станет идеальным выбором для тех, кто ищет уединение с природой и желает пополнить свои запасы вдохновения и энергии
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июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 400 ₽
Описание
Организационные детали
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в Абакане можно остановиться в гостинице «АэроОтель» возле аэропорта.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.
Список снаряжения
· Кепка/панамка
· Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С.
· Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для ходьбы на маршруте, вторая — для ходьбы в гостиницы.
· Лёгкая рубашка с длинным рукавом.
· Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
· Ходовые брюки
· Треккинговая обувь по щиколотку и выше
· Купальник
· Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор Непромокаемая одежда или дождевик
· Треккинговые палки.
· Солнцезащитные очки
· Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
· Спрей от насекомых. На маршруте могут быть слепни.
· Небьющиеся Кружка, ложка, тарелка.
· Нитка, иголка
· Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).
Подпопник
· Сушилки для обуви
· Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
· Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
· Шапка, перчатки
Проживание. В природном парке «Ергаки» на одноимённой базе отдыха: 2- и 3-местные номера категории «стандарт», удобства в номере.
Питание. Завтраки на базе отдыха и сухой паёк на маршруте. Остальное — за доплату.
Сложность маршрута. Средняя — 90% маршрута, сложная — 10% маршрута. Общая протяжённость — 78,6 км. Треккинг по лесным тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням.
Связь на маршруте. Стабильная связь на турбазе, во время прогулок в ущелья мобильная связь местами отсутствует.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча в Абакане и размещение на турбазе
Утром забираем вас в аэропорту или с железнодорожного вокзала в Абакане. Знакомимся, загружаемся в микроавтобус и в 11:00 отправляемся в природный парк «Ергаки» — путь займёт около 3,5-4 часов. По прибытии заселяемся на турбазу и идём гулять: осмотрим территорию и озеро Ойское.
Всего за день пройдём 4,5 км.
Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое и перевал Художников
После завтрака выдвигаемся к Висячему камню — это глыба весом в четыреста тонн, которая нависает над пропастью. Визуально камень выглядит неустойчивым — словно вот-вот упадёт! Но не тут-то было — можете попробовать потолкать его сами и убедиться, что гигант останется недвижим.
Дальше спустимся к Каровому озеру. Особая удача — сфотографировать льдинки в воде и золотистые рододендроны, которые цветут здесь в начале июля. Затем обойдём озеро и направимся к перевалу Художников — подъём несложный, но какой с него открывается вид! Вы издалека увидите пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола.
Всего за день пройдём 19,8 км.
Ойский перевал и смотровая площадка на Ергаки
Сегодня поднимемся в горы и с высоты полюбуемся тёмно-синим Ойским озером. Поднявшись ещё выше, выйдем на смотровую площадку, с которой видно весь природный парк «Ергаки»: вершины будут вырастать у вас на глазах за каждым поворотом! Вы различите вдалеке Спящего Саяна, скалу Орешек, пики Звёздный и Птица. На этой роскошной смотровой мы пообедаем и отправимся в обратный путь.
Всего за день пройдём 14,2 км.
Каменный город
Сегодня вы познакомитесь с несколькими легендами — вместе с инструктором мы отправимся в локацию, хранящую память о древнем племени саянов. Пройдём через внушительные каменные ворота и попытаемся узнать тайны великого Каменного города.
В скалах удивительного места чудятся древние строения, таинственно переплетаются фигуры людей и животных. Природа этого уединёного уголка завораживает — вы увидите каменные россыпи, поросшие мхом, поляны душистых цветов, могучие кедры и ели.
Всего за день пройдём 5,8 км пешком, продолжительность треккинга — 6-7 часов.
Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное и Спящий Саян
Позавтракав, выдвинемся к водопаду Жемчужина Саян — на солнце брызги воды создают впечатляющее зрелище, играя сверкающими каскадами. Дальше двинемся мимо озера Радужное — это живописный лесной водоём, над которым красуются уже известные вам Висячий камень и скала Орешек.
Затем по каменной тропе выйдем на плато, ведущее к Спящему Саяну — это массивная горная гряда, похожая на лежащего на спине человека. Отчётливо видно его лицо, каменные волосы и сложенные на груди руки. Местные жители верят, что Спящий Саян — это добрый и мудрый богатырь, охраняющий местные сокровища. Пройдя за каменными волосами «богатыря», окажемся на смотровой площадке — отсюда открывается впечатляющий вид на Каменный замок, Мать Саяна, скалу Кит и Лазурное озеро в окружении тёмных кедров.
Всего за день пройдём 17,8 км.
Озеро Светлое
Сегодня отправимся к озеру Светлое — одному из главных сокровищ парка. Его обрамляет густой кедровый лес, а с берега открывается впечатляющий вид на главные вершины этих мест: пик Птица, напоминающий мать с птенцами под расправленными крыльями, и высшую точку — величественный пик Звёздный, достигающий высоты 2265 метров.
Всего за день пройдём 14,4 км.
Возвращение в Абакан
С утра прощаемся с горным краем Ергаки. Ближе к обеду мы доберёмся на микроавтобусе в аэропорт и до железнодорожного вокзала Абакана — пришло время отправляться домой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по маршруту
- Проживание
- Питание
- Регистрация в МЧС
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Билеты до Абакана
- Обед в 1-й день, ужины
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 13 000 рублей за человека