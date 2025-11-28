Перед вами — идеальный маршрут для первого знакомства с городом-портом. Начать можем в пределах Новороссийска или из куроротного посёлка Абрау-Дюрсо.
За один день я покажу вам главные достопримечательности города и помогу ощутить его уникальный характер — от древних легенд до страниц воинской славы и современного ритма жизни.
Описание экскурсии
Наше путешествие будет насыщенным и разнообразным. В программе:
- мемориал «Малая Земля» — место беспримерного героизма
- памятники, рассказывающие о трагических и триумфальных страницах истории: «Взрыв», «Исход», «Рыбакам»
- легендарное кафе «Бочка», нависающее над морем
- памятник отцам-основателям и масштабная Форумная площадь
- знаменитый крейсер «Михаил Кутузов» — гигант отечественного флота
- посещение фирменного магазина «Мысхако» (по вашему желанию)
Поездка станет погружением в разные эпохи. Вы проследите всю историю города:
- основание и развитие: как зарождался Новороссийск и кто стоял у его истоков
- переломные моменты: ключевые события, которые навсегда изменили его судьбу и облик
- военная доблесть: история подвигов, которые сделали его городом-героем
- современность: чем живёт сегодня крупнейший порт России, и как его природная красота сочетается с промышленной мощью
Организационные детали
Трансфер по программе проходит на комфортабельном легковом автомобиле.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Абрау-Дюрсо или Новороссийске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!
