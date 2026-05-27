За один день вы увидите Абхазию во всём её многообразии — от курортной архитектуры до дикой природы и термальных источников. Вас ждёт насыщенный маршрут с прогулками и рассказами гида: вы побываете в Гагре и Сухуме, пройдёте по живописному ущелью, восстановите силы в горячих источниках. И почувствуете себя отдохнувшими!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гагра (15 мин)

После перехода границы — прогулка по знаменитой курортной Гагре и Приморскому парку с редкими растениями со всего мира. Гид расскажет о принце Александре Ольденбургском — человеке, благодаря которому Гагра стала популярным курортом. Вы также увидите легендарный ресторан «Гагрипш».

Завтрак и дегустации (55 мин)

После прогулки — завтрак в уютной беседке: горячий чай, блины, сгущёнка. Затем вас ждёт дегустация:

мёд и продукты пчеловодства

местные алкогольные напитки

Сухум (1 час)

В столице Абхазии вы познакомитесь с её главными локациями и настроением города у моря. В программе:

посещение Анакопийской крепости

прогулка по набережной

парк и центральные улицы

фотостоп у фонтана с грифонами

Новый Афон (25 мин)

Одно из самых живописных мест в Абхазии. Парк с прудами и лебедями оборудован для прогулок, поэтому здесь комфортно и безопасно.

Термальные источники в селе Кындыг (2 часа)

В природном комплексе вас ждут открытые горячие источники, зоны гидромассажа, лечебные грязи и минеральная вода для питья.

Также увидите:

Бзыпскую крепость 10 в

Калдахуарский грот

Водопад Девичьи Слёзы

Родник

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с профессиональным гидом из нашей команды

Дети до 6 лет без места в автобусе посещают экскурсию бесплатно

Что входит в стоимость, а что — нет