Абхазия встречает гостей: Гагра, Сухум, Новый Афон и термальный источник Кындыг (из Адлера)

Посетить главные города, прогуляться по живописному ущелью и расслабиться в горячих источниках
За один день вы увидите Абхазию во всём её многообразии — от курортной архитектуры до дикой природы и термальных источников.

Вас ждёт насыщенный маршрут с прогулками и рассказами гида: вы побываете в Гагре и Сухуме, пройдёте по живописному ущелью, восстановите силы в горячих источниках. И почувствуете себя отдохнувшими!
Описание экскурсии

Гагра (15 мин)
После перехода границы — прогулка по знаменитой курортной Гагре и Приморскому парку с редкими растениями со всего мира. Гид расскажет о принце Александре Ольденбургском — человеке, благодаря которому Гагра стала популярным курортом. Вы также увидите легендарный ресторан «Гагрипш».

Завтрак и дегустации (55 мин)
После прогулки — завтрак в уютной беседке: горячий чай, блины, сгущёнка. Затем вас ждёт дегустация:

  • мёд и продукты пчеловодства
  • местные алкогольные напитки

Сухум (1 час)
В столице Абхазии вы познакомитесь с её главными локациями и настроением города у моря. В программе:

  • посещение Анакопийской крепости
  • прогулка по набережной
  • парк и центральные улицы
  • фотостоп у фонтана с грифонами

Новый Афон (25 мин)
Одно из самых живописных мест в Абхазии. Парк с прудами и лебедями оборудован для прогулок, поэтому здесь комфортно и безопасно.

Термальные источники в селе Кындыг (2 часа)
В природном комплексе вас ждут открытые горячие источники, зоны гидромассажа, лечебные грязи и минеральная вода для питья.

Также увидите:

  • Бзыпскую крепость 10 в
  • Калдахуарский грот
  • Водопад Девичьи Слёзы
  • Родник

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с профессиональным гидом из нашей команды
  • Дети до 6 лет без места в автобусе посещают экскурсию бесплатно

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из Адлера и обратно, страховка пассажиров, завтрак (чай с московской булочкой)
  • Вход на термальный источник (400 ₽ — взрослый, 200₽ – детский за чел.) и обед (от 700 ₽), обед, кофе на «Брехаловке» оплачиваются отдельно

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Единый от границы1350 ₽
Взрослый из Адлера / Сириуса (12+)1710 ₽
Детский (5-11 лет)/пенсионный из Адлера / Сириуса1710 ₽
Взрослый из Сочи / Хосты (12+)2250 ₽
Детский (5-11 лет)/пенсионный из Сочи / Хосты2070 ₽
Детский до 5 лет без местаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пределах Адлера
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 11176 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических
фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остаётся забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!

