Загадочная Акармара

Сейчас город 🏙️ практически пуст: здания без целых оконных проемов, разрушенные фасады домов, ржавеющие кузова автомобилей на обочинах, заросшие лианами здания и бесконечное ощущение чего-то таинственного.

Теперь и сложно представить, что Акармара некогда считалась особым элитным районом, в очередях на квартиры здесь стояли по нескольку лет, а теперь все эти здания пустуют. Если раньше по населению насчитывалось около 5 тысяч человек, то сейчас можно едва насчитать не больше десятка квартир, в которых остались жить люди. Живописная заброшенность – так можно охарактеризовать поселок. Эти окрестности прекрасно бы подошли как декорации к какому-нибудь фильму. Да и вообще, находясь здесь, четко ощущаешь себя героем триллера или рассказов Киплинга... настолько здесь будоражащая атмосфера.

Водопад в два раза выше Ниагары

Многие видели и знают водопад Ниагара это один из самых известных водопадов его высота 51 метр. Да, высота Ниагары впечатляет, а вы увидите водопад «Великан» высотой 100 метров и сможете прогуляться 👣 по карнизу под его струями. Вы почувствуйте его мощь, красоту и сделайте необыкновенные фотографии 📸.

По пустынному бездорожью на внедорожниках

Часть маршрута проходит по бездорожью поэтому в этих местах нет такого патока туристов как на Ниагаре но на наших комфортабельных внедорожниках вы не будете испытывать дискомфорта вы даже не заметите где дорога а где её нет благодаря опыту наших водителей. На маршруте будет ещё много интересного всё описывать не буду. Но не забудьте после завтрака покормить лебедей и белых и чёрных они вас уже ждут. А после купания в термальных источниках ваш организм на столько расслабится что в течении часа вы будете находится в состоянии полудрёмы.