Акармара — водопады и покинутый город

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Адлера
Вы посетите несколько больших водопадов (водопад «Великан» 100 метров это в два раза выше водопада Ниагара в Америке) побываете в покинутом городе «Акармара» и почувствуйте себя в сказке Киплинга «Маугли».

Акармара – шахтерский городок, расположенный в 10 км от центра Ткуарчала.

Место совершенно загадочное и притягательное… Всем, кто ищет новых эмоций – понравится экскурсия ⛳ в Акармару.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🛣Джиппинг
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 25 000 ₽ за экскурсию

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Акармара — водопады и покинутый город
Акармара — водопады и покинутый город

Что вы увидите

  • Лебединое озеро.
  • Город: Ткуарчел, Гагра. , город призрак "Акармара", Заброшенный мост, висячий мост "Алидзга".
  • Водопады : "Великан"( 100 метров), "Акармара", "Ирина".
  • Термальный источник "Кындык".
Загадочная Акармара
Сейчас город 🏙️ практически пуст: здания без целых оконных проемов, разрушенные фасады домов, ржавеющие кузова автомобилей на обочинах, заросшие лианами здания и бесконечное ощущение чего-то таинственного.
Теперь и сложно представить, что Акармара некогда считалась особым элитным районом, в очередях на квартиры здесь стояли по нескольку лет, а теперь все эти здания пустуют. Если раньше по населению насчитывалось около 5 тысяч человек, то сейчас можно едва насчитать не больше десятка квартир, в которых остались жить люди. Живописная заброшенность – так можно охарактеризовать поселок. Эти окрестности прекрасно бы подошли как декорации к какому-нибудь фильму. Да и вообще, находясь здесь, четко ощущаешь себя героем триллера или рассказов Киплинга... настолько здесь будоражащая атмосфера.
Водопад в два раза выше Ниагары
Многие видели и знают водопад Ниагара это один из самых известных водопадов его высота 51 метр. Да, высота Ниагары впечатляет, а вы увидите водопад «Великан» высотой 100 метров и сможете прогуляться 👣 по карнизу под его струями. Вы почувствуйте его мощь, красоту и сделайте необыкновенные фотографии 📸.
По пустынному бездорожью на внедорожниках
Часть маршрута проходит по бездорожью поэтому в этих местах нет такого патока туристов как на Ниагаре но на наших комфортабельных внедорожниках вы не будете испытывать дискомфорта вы даже не заметите где дорога а где её нет благодаря опыту наших водителей. На маршруте будет ещё много интересного всё описывать не буду. Но не забудьте после завтрака покормить лебедей и белых и чёрных они вас уже ждут. А после купания в термальных источниках ваш организм на столько расслабится что в течении часа вы будете находится в состоянии полудрёмы.
Что входит
  • Транспорт и гид
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Сочи и Адлер
Акармара — водопады и покинутый город
Акармара — водопады и покинутый город
Акармара — водопады и покинутый город
Акармара — водопады и покинутый город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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