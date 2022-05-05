33 водопада (выездная экскурсия)

Наш путь будет пролегать через черкесский аул Большой Кичмай, где вы познакомитесь с шапсугами - коренным населением

Групповая
Наш путь будет пролегать через черкесский аул Большой Кичмай, где вы познакомитесь с шапсугами — коренным населением этих мест. Увидите тюльпанное дерево, которое посадил Раевский.

Вас ожидает посещение сыроварни, винодельни и пасеки.

Конечно же с дегустацией! Прокатитесь на военных внедорожниках ГАЗ-66 по течении реки Шахе. Искупаетесь (по желанию) в прохладной воде.

Посетите музей Адыгов.
33 водопада (выездная экскурсия)
33 водопада (выездная экскурсия)
33 водопада (выездная экскурсия)
33 водопада (выездная экскурсия)
33 водопада (выездная экскурсия)
33 водопада (выездная экскурсия)

Что вас ожидает 🤩

  • Долину реки Шахе
  • Аул Большой Кичмай
  • Пасеку
  • Водопады на ручье Джегош
  • Тюльпанное дерево
  • Музей Адыгов

На пути к водопадам

33 водопада расположены в долине реки Шахе, которая уходит в горы от посёлка Головинка. По пути экскурсовод расскажет об истории освоения Черноморского побережья. Цель путешествия находится в Лазаревском районе, поэтому будем проезжать поселки Дагомыс, Уч-Дере, Вардане, Лоо. Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства, затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра. Расскажут и покажут секреты их изготовления.
От аула Кичмай вас с ветерком повезут на вездеходах ГАЗ-66 по долине реки Шахе до урочища Джегош, где и низвергаются со скальных уступов великолепные водопады.

Водопады на ручье Джегош

Это один из самых интересных и популярных экскурсионных объектов у гостей, приезжающих в город Сочи. Это природное явление носит названия «33 водопада» или «Долина легенд и водопадов». По деревянным лестницам вы будете подниматься вверх, осматривая водопад за водопадом — и так до 13. Есть возможность искупаться в каменных чашах, образованных падающей водой. По легенде она обладает целебными свойствами.
Ручей Джегош, правый приток реки Шахэ, имеет длину менее 2 км. Берет начало на склонах хребта Тюпюпх на горе Колокольня, высотой 872 м над уровнем моря и питается подземными водами, а также открытыми притоками, которые пересыхают в летнее засушливое время. Водопады не пересыхают круглый год. Но в летнее время воды в них меньше, а в межсезонье и период дождей — больше.

Удивительный мир растений ущелья

По обеим сторонам ущелья произрастают широколиственные растения. Ближе к воде можно встретить самшит колхидский. Это реликтовый эндемик, который занесен в Красную книгу. Также здесь можно увидеть немало редких и исчезающих растений. Например, подснежник Воронова, цикламен, иглица колхидская, безвременник и другие. Особенно ценна роща лапины крылоплодной. Отдельные ее деревья в устье ручья Джегош достигают в высоту 30 метров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Расходы на маршруте:
  • Экологический сбор + переправа на автомобиле Газ 66 (650 руб. взрослый, 450 руб. дети с 7-10 лет 250 руб. дети до 7 лет)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Курортный проспект, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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