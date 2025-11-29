Мои заказы

Трансферы в Абхазию – экскурсии в Адлере

Найдено 8 экскурсий в категории «Трансферы в Абхазию» в Адлере, цены от 2100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
12 часов
53 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
11 дек в 06:45
2200 ₽ за человека
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
На машине
На кабриолете
7 часов
18 отзывов
Водная прогулка
На кабриолете из Адлера к озеру Рица: горы, водопады, каньоны
Индивидуальная экскурсия по Абхазии на авто с открытым верхом. Погрузитесь в атмосферу сказочных пейзажей и исторических мест
Начало: На КПП Псоу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
14 850 ₽ за всё до 4 чел.
Озеро Рица и окрестности
На машине
7 часов
-
15%
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и окрестности
Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
11 900 ₽14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
На машине
На микроавтобусе
9 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в Страну Души на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
2150 ₽ за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
30 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3100 ₽ за человека
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
-
10%
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
2430 ₽2700 ₽ за человека
Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица
На машине
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица
Путешествие по главным природным символам страны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
2100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниил
    29 ноября 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Отличная поездка состоялась, гид прекрасно раскрыл Абхазию! Уникальное сочетание природы впечатляет!

    Адгур - это:
    - профессиональный гид
    - юмор, общительность
    - эрудированность
    - классный фотограф
    - комфортная музыка и езда
    - учитывание пожеланий

    Очень рекомендуем🔥 однозначно, если индивидуальный формат поездки, то только с Адгуром✨
    Отличная поездка состоялась, гид прекрасно раскрыл Абхазию! Уникальное сочетание природы впечатляет!
  • Р
    Роман
    27 ноября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Ездили с Аресом, очень веселый и интересный гид, напоил, покатал с открытой крышей, рассказал, показал, предостерег от лишних трат, день прошел очень хорошо, однозначно рекомендую
    Ездили с Аресом, очень веселый и интересный гид, напоил, покатал с открытой крышей, рассказал, показал, предостерег от лишних трат, день прошел очень хорошо, однозначно рекомендую
  • К
    Кристина
    23 ноября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Спасибо большое нашему гиду Аресу, за невероятные впечатления, за тёплую атмосферу за заботу и внимание к каждому.
    Уважаемый Арес, если вы это читаете вам большое спасибо,,🫶
    Спасибо большое нашему гиду Аресу, за невероятные впечатления, за тёплую атмосферу за заботу и внимание к каждому.
    Уважаемый Арес, если вы это читаете вам большое спасибо,,🫶
  • Е
    Евгений
    15 ноября 2025
    Озеро Рица и окрестности
    Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии. Очень начитанный и погруженный
    читать дальше

    в историю своей страны. Очень аккуратный водитель, а такое на экскурсиях редко встретишь. Практически все время нашего путешествия шел дождь, что придало особенную атмосферу местной природе и озеру Рица. Не отменяйте экскурсию из-за дождя - многое потеряете! Также был запрос насчет мандаринового сада (его не было в программе), который был полностью удовлетворен. Спасибо за прекрасное времяпрепровождение!

    Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об АбхазииГид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об АбхазииГид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии
  • Е
    Евгения
    11 ноября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    От меня исключительно 5 звёзд! Прекрасные виды на всем пути: голубые воды горных рек (в начале ноября),"вкуснейший" воздух Абхазии и
    читать дальше

    горы, горы, горы. А ещё это весело и познавательно, если ты едешь с таким опытным гидом-водителем Аресом с отменным чувством юмора. Ему отдельный респект и привет от томичек! В нашей машине было 7 человек и все остались очень впечатлены и довольны поездкой!

    От меня исключительно 5 звёзд! Прекрасные виды на всем пути: голубые воды горных рек (в начале ноября),"вкуснейший" воздух Абхазии и

    читать дальше

    горы, горы, горы. А ещё это весело и познавательно, если ты едешь с таким опытным гидом-водителем Аресом с отменным чувством юмора. Ему отдельный респект и привет от томичек! В нашей машине было 7 человек и все остались очень впечатлены и довольны поездкой!
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от нашего отеля и довез
    читать дальше

    до КПП. Там нас встретил гид. Границу перешли пешком. В Абхазии нас ждал другой транспорт на котором мы объехали все запланированные достопримечательности + предложенные дополнительно. Всё время нашей экскурсии гид очень интересно рассказывал историю местности которую мы проезжали и посещаемые места. Очень понравилась природа и посещаемые места. Вот только на мой взгляд был выбран не очень интересное место дегустации мёда. Рассказчик преподнес дегустацию так себе. Для него было главное, чтоб мы побыстрее купили мед и ушли.
    На По завершению экскурсии возвращались до границы без гида, он вышел в Абхазском городе, не помню название. Сообщив, что нас на границе встретят и помогут перейти границу. Приехав к погранпосту мы немного задержались так, как надо было взять из багажника машины свои покупки. Когда взяли свои сумки, никого уже из нашей группы не было видно. Пришлось самостоятельно идти до КПП. Этот момент конечно был неприятен. Хотелось, чтоб в будущем организатор учел эти случаи.

    Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Великолепная экскурсия!
    Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
    Гид Лукас
    читать дальше

    - настоящий профессионал и мастер своего дела с обширными знаниями вне рамок экскурсии, что немаловажно! Ответит на любой Ваш вопрос, очень горит своим делом)
    Водитель Хаджарат водит как бог, так что вы не почувствуете никакого дискомфорта в пути!)
    Ребята безумно любят свою родину и обязательно влюбят в нее Вас!
    Безумно понравилась реконструированная станция Псцырха, очень красивая как и рукотворный водопад.
    Озеро Рица как всегда прекрасно!
    Спасибо большое, мы обязательно вернёмся еще)

    Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!Великолепная экскурсия!
  • И
    Илюза
    26 октября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Очень классная экскурсия, спасибо Беслану за организационные моменты, перевели через границу, очень интересно все рассказывали) Еще раз бы также посетила Абхазию с этой экскурсией)
  • В
    Виктория
    23 октября 2025
    Озеро Рица и окрестности
    21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности). Наша экскурсия была индивидуальной.
    читать дальше

    Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Я в полнейшем восторге от поездки. Эмоции положительные переполняют!!! Огромную благодарность хочу выразить нашему гиду Астамуру - специалисту высокого класса за его труд, знания, за его приятный голос и грамотную речь. Однозначно Астамур - профессионал своего дела!!!! Очень красочно, подробно и с легким юмором рассказал о каждом, посещаемом нами месте. Программа тура была очень насыщенная, интересная и познавательная!!! Желаю вам огромных успехов в вашем нелегком труде, интересных маршрутов и благодарных экскурсантов!!!! Большое вам человеческое спасибо!!! Мы получили море впечатлений и знаний о прекрасной стране-Абхазии. Абхазия - любовь навсегда☘️❤️

    21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности). Наша экскурсия была индивидуальной.

    читать дальше

    Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Я в полнейшем восторге от поездки. Эмоции положительные переполняют!!! Огромную благодарность хочу выразить нашему гиду Астамуру - специалисту высокого класса за его труд, знания, за его приятный голос и грамотную речь. Однозначно Астамур - профессионал своего дела!!!! Очень красочно, подробно и с легким юмором рассказал о каждом, посещаемом нами месте. Программа тура была очень насыщенная, интересная и познавательная!!! Желаю вам огромных успехов в вашем нелегком труде, интересных маршрутов и благодарных экскурсантов!!!! Большое вам человеческое спасибо!!! Мы получили море впечатлений и знаний о прекрасной стране-Абхазии. Абхазия - любовь навсегда☘️❤️
  • Е
    Екатерина
    21 октября 2025
    Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
    Поездка понравилась, но…
    очень мало информации от экскурсовода;(
    Не сказали заранее, что по понедельникам не работают пещеры и Афонский монастырь (хотя я
    читать дальше

    уточняла несколько раз об этом). Это места, в которых я очень хотела побывать и ради них поехала на экскурсию, но увы…..;(

  • М
    Михаил
    17 октября 2025
    Озеро Рица и окрестности
    Спасибо Астамуру и Юрию за прекрасные впечатления от экскурсии по Рице и окрестностям.
    Спасибо Астамуру и Юрию за прекрасные впечатления от экскурсии по Рице и окрестностям.
  • В
    Виктор
    17 октября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Спасибо большое очень красиво я был очень счастлив виды очень красивые
    Спасибо большое очень красиво я был очень счастлив виды очень красивые
  • Н
    Наталья
    13 октября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Очень понравилась поездка, тактичный водитель, было комфортно, впечатлений море, хочется снова вернуться!
  • К
    Крюкова
    11 октября 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасную экскурсию к озеру Рица. Это было потрясающее знакомство с Абхазией, настоящее погружение
    читать дальше

    в историю края, атмосферу горных пейзажей. Адгур - не только профессионал с блестящими знаниями, но и приятный, душевный расказчик. Его любовь к своему краю чуствовалась в каждом слове. Экскурсия прошла в комфортном темпе,на самом красивом кабриолете - с ветерком! мы увидели знаковые достопримечательности и уютные уголки (сами мы бы их не смогли найти). После прогулки остались замечательные фотографии, яркие впечатления и масса положительных эмоций!!! Есть огромное желание вернуться в Абхазию за новыми впечатлениями! От всей души рекомендую Адгура как гида!

    Хочу выразить благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасную экскурсию к озеру Рица. Это было потрясающее знакомство

    читать дальше

    в историю края, атмосферу горных пейзажей. Адгур - не только профессионал с блестящими знаниями, но и приятный, душевный расказчик. Его любовь к своему краю чуствовалась в каждом слове. Экскурсия прошла в комфортном темпе,на самом красивом кабриолете - с ветерком! мы увидели знаковые достопримечательности и уютные уголки (сами мы бы их не смогли найти). После прогулки остались замечательные фотографии, яркие впечатления и масса положительных эмоций!!! Есть огромное желание вернуться в Абхазию за новыми впечатлениями! От всей души рекомендую Адгура как гида!
  • К
    Карина
    10 октября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Экскурсия достойна, стоит посетить все эти места, получить прекраснейшие ощущения, через границу четко и быстро проводят
    Но будьте готовы (если попадете на задние места), болтаться как червь на кочках и постараться ничего не отбить))) лучше занимать передние места
  • А
    Анастасия
    6 октября 2025
    Озеро Рица и окрестности
    Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
    Показал прекрасные места, все подробно рассказал. Хотите отлично провести время во время экскурсии, обязательно обращайтесь!
    Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
    Показал прекрасные места, все подробно рассказал. Хотите отлично провести время во время экскурсии, обязательно обращайтесь!
  • Е
    Екатерина
    6 октября 2025
    Озеро Рица и окрестности
    Наша поездка к озеру Рица прошла хорошо. Остались самые добрые воспоминания об организаторе, о гиде и об автомобиле. Спасибо!
    Были в
    читать дальше

    начале некоторые волнения по организационным вопросам, но в итоге все настолько четко и слаженно было организовано, что не вызвало ни одного повода для волнения или недовольства.

  • А
    Алена
    3 октября 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Адгур, спасибо большое за яркие впечатления. Прокатились с ветерком. Виды прекрасные.
  • В
    Виктор
    2 октября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Всё очень понравилось!
    Спасибо за такую замечательную поездку.
    Советую! Не пожалеете!
    Всё очень понравилось!
    Спасибо за такую замечательную поездку.
    Советую! Не пожалеете!
  • А
    Анастасия
    29 сентября 2025
    Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Замечательная экскурсия в Абхазию! Была на ней уже второй раз за 2 года.
    Екатерина - супер! Столько жизни и юмора в
    читать дальше

    этой прекрасной женщине, она украсила начало и завершение этого дня в Абхазии.
    У нас был водитель Самвел. Тоже большая благодарность ему - очень приятный мужчина - покатал нас с ветерком по горам и был с нами на одной волне 😊
    Нам повезло с погодой и мы смогли насладиться видами гор, водопадов и озера Рицца в свете солнечных лучей.
    Спасибо большое всей команде организаторов!

