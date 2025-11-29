Мини-группа
до 8 чел.
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
11 дек в 06:45
2200 ₽ за человека
Водная прогулка
На кабриолете из Адлера к озеру Рица: горы, водопады, каньоны
Индивидуальная экскурсия по Абхазии на авто с открытым верхом. Погрузитесь в атмосферу сказочных пейзажей и исторических мест
Начало: На КПП Псоу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
14 850 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и окрестности
Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
11 900 ₽
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в Страну Души на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
2150 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3100 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
2430 ₽
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Адлера - к Гегскому водопаду и озеру Рица
Путешествие по главным природным символам страны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
2100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил29 ноября 2025Отличная поездка состоялась, гид прекрасно раскрыл Абхазию! Уникальное сочетание природы впечатляет!
Адгур - это:
- профессиональный гид
- юмор, общительность
- эрудированность
- классный фотограф
- комфортная музыка и езда
- учитывание пожеланий
Очень рекомендуем🔥 однозначно, если индивидуальный формат поездки, то только с Адгуром✨
- РРоман27 ноября 2025Ездили с Аресом, очень веселый и интересный гид, напоил, покатал с открытой крышей, рассказал, показал, предостерег от лишних трат, день прошел очень хорошо, однозначно рекомендую
- ККристина23 ноября 2025Спасибо большое нашему гиду Аресу, за невероятные впечатления, за тёплую атмосферу за заботу и внимание к каждому.
Уважаемый Арес, если вы это читаете вам большое спасибо,,🫶
- ЕЕвгений15 ноября 2025Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии. Очень начитанный и погруженный
- ЕЕвгения11 ноября 2025От меня исключительно 5 звёзд! Прекрасные виды на всем пути: голубые воды горных рек (в начале ноября),"вкуснейший" воздух Абхазии и
- ННаталья10 ноября 2025Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от нашего отеля и довез
- ТТатьяна7 ноября 2025Великолепная экскурсия!
Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
Гид Лукас
- ИИлюза26 октября 2025Очень классная экскурсия, спасибо Беслану за организационные моменты, перевели через границу, очень интересно все рассказывали) Еще раз бы также посетила Абхазию с этой экскурсией)
- ВВиктория23 октября 202521 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности). Наша экскурсия была индивидуальной.
- ЕЕкатерина21 октября 2025Поездка понравилась, но…
очень мало информации от экскурсовода;(
Не сказали заранее, что по понедельникам не работают пещеры и Афонский монастырь (хотя я
- ММихаил17 октября 2025Спасибо Астамуру и Юрию за прекрасные впечатления от экскурсии по Рице и окрестностям.
- ВВиктор17 октября 2025Спасибо большое очень красиво я был очень счастлив виды очень красивые
- ННаталья13 октября 2025Очень понравилась поездка, тактичный водитель, было комфортно, впечатлений море, хочется снова вернуться!
- ККрюкова11 октября 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасную экскурсию к озеру Рица. Это было потрясающее знакомство с Абхазией, настоящее погружение
- ККарина10 октября 2025Экскурсия достойна, стоит посетить все эти места, получить прекраснейшие ощущения, через границу четко и быстро проводят
Но будьте готовы (если попадете на задние места), болтаться как червь на кочках и постараться ничего не отбить))) лучше занимать передние места
- ААнастасия6 октября 2025Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Показал прекрасные места, все подробно рассказал. Хотите отлично провести время во время экскурсии, обязательно обращайтесь!
- ЕЕкатерина6 октября 2025Наша поездка к озеру Рица прошла хорошо. Остались самые добрые воспоминания об организаторе, о гиде и об автомобиле. Спасибо!
Были в
- ААлена3 октября 2025Адгур, спасибо большое за яркие впечатления. Прокатились с ветерком. Виды прекрасные.
- ВВиктор2 октября 2025Всё очень понравилось!
Спасибо за такую замечательную поездку.
Советую! Не пожалеете!
- ААнастасия29 сентября 2025Замечательная экскурсия в Абхазию! Была на ней уже второй раз за 2 года.
Екатерина - супер! Столько жизни и юмора в
