читать дальше

дела, и адаптировал поход под наши нужды: и где нужно было попроще, и где хотелось посложнее и с приключениями. Он не только сделал все возможное, что бы максимизировать наш комфорт и удовольствие от тура, но и все время заботился о нашей безопастности. Совершенно уверена, что Александр неприменно смог бы грамотно урегулировать сложнейшую экстренную ситуацию, хотя таковая крайне маловероятна на данном маршруте. Конечно, желающим принять участие стоит понимать, что речь идет о походе в горы, а не о прогулке на променаде, а потому стоить быть готовыми немного попотеть и запылить кроссовки. И, да, вы неприменно себя поблагодарите, если захватите приличную трекинговую обувь. Однако, в плату за свои усилия, вы обязательно получите массу впечатлений, насладитесь незабывемыми ароматами Кавказских лугов и видами самых красивых гор в мире и, быть может, почувствуете гордость за свое личное достижение и небольшой подвиг. Путь имеет несколько вариций: как более простые для начинающих текеров и людей с ограниченными возможностями, так и более сложные для амбициозных и физически готовых к приключениям туристов. Last but not least, Александр очень приятный в общении, всесторонне развитый и доброжелательный человек. Благодаря его стараниям мы открыли новый прекрастный и завораживающий мир, в который еще не раз вернемся. Также, ходили и в другие походы с Александром, и остались в восторге. Неприменно будем обращаться к Александру в будующем и будем рекомендовать его услуги всем знакомым. Так что, не ищите дальше и побалуйте себя незабываемым отдыхом в горах!