Озеро Зеркальное – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Зеркальное» в Адлере, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
На машине
На кабриолете
7 часов
18 отзывов
Водная прогулка
На кабриолете из Адлера к озеру Рица: горы, водопады, каньоны
Индивидуальная экскурсия по Абхазии на авто с открытым верхом. Погрузитесь в атмосферу сказочных пейзажей и исторических мест
Начало: На КПП Псоу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Пешая
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Погрузитесь в мир горных панорам и историй Кавказа. Этот маршрут подарит вам незабываемые виды и возможность насладиться закатом в горах
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за человека
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Косарева
    4 декабря 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Музей России очень большой, на него можно потратить больше времени.
  • И
    Ирина
    1 декабря 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Спасибо за хорошую экскурсию. Организовано все на высоте, как горы Красной поляны!
    Впечатления остались не забываемые.
    Все молодцы, всем СПАСИБО!
  • Д
    Даниил
    29 ноября 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Отличная поездка состоялась, гид прекрасно раскрыл Абхазию! Уникальное сочетание природы впечатляет!

    Адгур - это:
    - профессиональный гид
    - юмор, общительность
    - эрудированность
    - классный фотограф
    - комфортная музыка и езда
    - учитывание пожеланий

    Очень рекомендуем🔥 однозначно, если индивидуальный формат поездки, то только с Адгуром✨
    Отличная поездка состоялась, гид прекрасно раскрыл Абхазию! Уникальное сочетание природы впечатляет!
  • Д
    Дмитрий
    27 ноября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Всё очень понравилось
    Приобрели несколько туров у Кирилла

    Были в Абхазии,- это просто космос
    Посетили Красную поляну
    Гиды класс

    Плавали в море на яхте - был восторг

    Организация на всё 100

    Спасибо
    Рекомендую
    Всё очень понравилось
Приобрели несколько туров у Кирилла

Были в Абхазии,- это просто космос
Посетили Красную поляну
Гиды класс

Плавали в море на яхте - был восторг

Организация на всё 100

Спасибо
Рекомендую
  • И
    Илюза
    26 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Все отлично, экскурсия интересная, забрали прям с остановки, очень комфортный автобус
  • Н
    Наталья
    24 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Начну с самого главного: Роза Хутор — это восторг и спокойствие на высоте.
    Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к
    читать дальше

    вершине Роза Пик и вдруг оказались в мире, где горы, облака и чистый воздух создают ощущение свободы. Там почувствовал настоящую гармонию природы. Снег, невероятные виды и лёгкая прогулка вдоль склонов подарили много радости
    Вернувшись домой, понимаю: поездка на Роза Хутор останется в памяти навсегда. Советую всем съездить хотя бы раз — Кавказ, его природа и тишина стоят того.

  • Н
    Никита
    22 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Недавно я посетил экскурсию в Красной Поляне и на курорте Роза Хутор, и это было просто потрясающе! 🌟 Гид оказался
    читать дальше

    настоящим профессионалом: вежливый, компетентный и увлечённый своим делом. Он делился интересными фактами о местности, что сделало экскурсию ещё более увлекательной.

    Водитель тоже был на высоте — настоящая мастерская рука за рулём, что позволило нам насладиться поездкой без лишних волнений. 🚗

    Обед в кафе был просто великолепен! Дегустация местных блюд — это отдельное удовольствие, рекомендую попробовать всё! 🍽️

    И, конечно, виды Роза Хутор завораживают! Подъемник — это must-do! С высоты открываются потрясающие панорамы, которые запоминаются надолго.

    В общем, я остался в полном восторге и однозначно рекомендую эту экскурсию всем! Не упустите возможность увидеть эту красоту своими глазами! 🌄❤️

  • А
    Алина
    21 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто невероятно! 🌄 Мы посетили
    читать дальше

    все заявленные места, и я осталась в полном восторге. Гид был супер — очень увлеченный и знающий, а водитель аккуратно вез нас по дороге, чувствовалось, что он настоящий профессионал. 🚗💨 Пейзажи просто завораживают! 🌲✨ Такую красоту не встретишь нигде больше. Рекомендую всем! ❤️

    Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было простоЯ только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было простоЯ только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто
  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это было замечательно! Все прошло
    читать дальше

    так, как было описано, и даже лучше. Гид Юлия была просто супер — она очень хорошо знала свой материал и делилась интересными фактами о местах, которые мы посещали.

    Организация тура тоже на высшем уровне. Все было четко спланировано, мы не теряли время, а наслаждались красивыми видами и атмосферой. Я осталась очень довольна и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием!

    Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что этоНедавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что этоНедавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что этоНедавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это
  • Е
    Екатерина
    15 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Отличная экскурсия, была с двумя детьми. Все очень понравилось, ничего лишнего. Гид Юлия интересно рассказывала, оперативно решала все орг. вопросы. Рекомендую однозначно к посещению.
  • В
    Владислав
    14 октября 2025
    Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
    Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие произвели большое впечатление. Особенно
    читать дальше

    запомнилась канатная дорога на Роза Хутор, которая поднимала нас на пик 2320 метров — это было потрясающе!

    Мы прокатились на четырёх разных канатных дорогах, и каждая из них подарила незабываемые виды. Поездка была комфортной благодаря опытному водителю и удобному автобусу.

    Отдельное спасибо нашему гиду Юлии! Она сделала экскурсию ещё более интересной и увлекательной, проявив себя как настоящий профессионал. Мы остались в полном восторге и обязательно вернёмся снова!

    Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследиеСегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследиеСегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие
  • К
    Крюкова
    11 октября 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасную экскурсию к озеру Рица. Это было потрясающее знакомство с Абхазией, настоящее погружение
    читать дальше

    в историю края, атмосферу горных пейзажей. Адгур - не только профессионал с блестящими знаниями, но и приятный, душевный расказчик. Его любовь к своему краю чуствовалась в каждом слове. Экскурсия прошла в комфортном темпе,на самом красивом кабриолете - с ветерком! мы увидели знаковые достопримечательности и уютные уголки (сами мы бы их не смогли найти). После прогулки остались замечательные фотографии, яркие впечатления и масса положительных эмоций!!! Есть огромное желание вернуться в Абхазию за новыми впечатлениями! От всей души рекомендую Адгура как гида!

    Хочу выразить благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасную экскурсию к озеру Рица. Это было потрясающее знакомство с Абхазией, настоящее погружение в историю края, атмосферу горных пейзажей. Адгур - не только профессионал с блестящими знаниями, но и приятный, душевный расказчик. Его любовь к своему краю чуствовалась в каждом слове. Экскурсия прошла в комфортном темпе,на самом красивом кабриолете - с ветерком! мы увидели знаковые достопримечательности и уютные уголки (сами мы бы их не смогли найти). После прогулки остались замечательные фотографии, яркие впечатления и масса положительных эмоций!!! Есть огромное желание вернуться в Абхазию за новыми впечатлениями! От всей души рекомендую Адгура как гида!
  • А
    Алена
    3 октября 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Адгур, спасибо большое за яркие впечатления. Прокатились с ветерком. Виды прекрасные.
  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Сегодня потрясающий день, потому что экскурсия в Абхазию с Адгуром больше, чем экскурсия, это полет на шикарном кабриолете в мечту,
    читать дальше

    наполненную завораживающими видами на горы, озера, запахом моря и леса. Музыка и приятная компания, обед с видом на озеро Рица, купание в море в Гагра и все за один день. Деревья как из сказки, цветы растущие из скалы, воздух, который пьешь, солнце, которое ласкает, виды, которые не передает камера, хочется чтобы этот день не заканчивался. Обязательно вернусь в Абхазию, еще столько хочется посмотреть. Адгур до новых встреч, вы лучший гид, благодарю от всего сердца❤️

    Сегодня потрясающий день, потому что экскурсия в Абхазию с Адгуром больше, чем экскурсия, это полет на шикарном кабриолете в мечту, наполненную завораживающими видами на горы, озера, запахом моря и леса. Музыка и приятная компания, обед с видом на озеро Рица, купание в море в Гагра и все за один день. Деревья как из сказки, цветы растущие из скалы, воздух, который пьешь, солнце, которое ласкает, виды, которые не передает камера, хочется чтобы этот день не заканчивался. Обязательно вернусь в Абхазию, еще столько хочется посмотреть. Адгур до новых встреч, вы лучший гид, благодарю от всего сердца❤️
  • Н
    Наталия
    22 августа 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Недавно вернулись из Абхазии и под большим впечатлением от экскурсии на озеро Рица. Во многом это заслуга нашего замечательного гида-Адгура!
    Всё
    читать дальше

    было организовано на высшем уровне: Адгур встретил нас на КПП в Псоу, комфортная поездка и, самое главное, интереснейший рассказ на протяжении всего пути. Адгур обладает глубокими знаниями истории, природы и культуры Абхазии, а его любовь к этому краю заразительна. С ним было очень легко и приятно общаться.
    Мы не просто смотрели на достопримечательности из окна машины — мы делали остановки в потрясающих местах, где обычно туристы не бывают, и даже смогли окунуться в прохладную и бодрящую воду горной реки, что стало одним из самых ярких моментов поездки!
    Также мы попросили добавить в маршрут посещение частной винодельни, Адгур с радостью пошел навстречу. Мы продегустировали великолепные вина и привезли с собой пару бутылок в качестве вкусного сувенира.
    Однозначно рекомендуем Адгура как настоящего профессионала и чудесного собеседника! Обязательно будем обращаться к нему в следующем году при новой поездке в Абхазию. Огромное спасибо!

    Недавно вернулись из Абхазии и под большим впечатлением от экскурсии на озеро Рица. Во многом это заслуга нашего замечательного гида-Адгура!Недавно вернулись из Абхазии и под большим впечатлением от экскурсии на озеро Рица. Во многом это заслуга нашего замечательного гида-Адгура!
  • Ж
    Жанна
    2 июля 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Это было одно из самых незабываемых путешествий! Головокружительная природа Абхазии, озеро Рица, Голубое озеро, полет на зиплайне, прогулка по озеру
    читать дальше

    на катамаране, вкусный обед и много еще всего.

    А главное, все это вы можете действительно У-ВИ-ДЕТЬ! Едешь на машине без крыши, поднимаешь глаза и не можешь поверить что вся эта красота реальность!

    Особая благодарность нашему гиду и просто замечательному человеку Адгуру, все было организовано на отлично - лучшие локации, превосходные фото, а также много интересного и познавательного!

    Это было одно из самых незабываемых путешествий! Головокружительная природа Абхазии, озеро Рица, Голубое озеро, полет на зиплайне, прогулка по озеру на катамаране, вкусный обед и много еще всего.

А главное, все это вы можете действительно У-ВИ-ДЕТЬ! Едешь на машине без крыши, поднимаешь глаза и не можешь поверить что вся эта красота реальность!

Особая благодарность нашему гиду и просто замечательному человеку Адгуру, все было организовано на отлично - лучшие локации, превосходные фото, а также много интересного и познавательного!
  • А
    Анна
    16 июня 2025
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Из всего отпуска самая незабываемая поездка! вот если ехать в Абхазию - то только на кабриолете!
    Адгур очень дружелюбный, тактичный и
    читать дальше

    заботливый. А еще он классный фотограф!)
    обязательно продумайте свой "лук", чтобы сделать обалденно красивые кадры!
    Машина - пушка, самая лучшая) (просто я люблю bmw)
    Сама страна безумно красивая, навсегда в моем сердце!
    Спасибо Вам за такую возможность прикоснуться вживую и с ветерком к природе!

    Из всего отпуска самая незабываемая поездка! вот если ехать в Абхазию - то только на кабриолете!
Адгур очень дружелюбный, тактичный и заботливый. А еще он классный фотограф!)
обязательно продумайте свой "лук", чтобы сделать обалденно красивые кадры!
Машина - пушка, самая лучшая) (просто я люблю bmw)
Сама страна безумно красивая, навсегда в моем сердце!
Спасибо Вам за такую возможность прикоснуться вживую и с ветерком к природе!
  • Д
    Данил
    24 ноября 2024
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Не съездить в Абхазию? Ошибка
    Не съездить в Абхазию на кабриолете? Фатальная ошибка

    Адгур прекрасный, честный и отзывчивый экскурсовод. Ненавязчиво покажет и
    читать дальше

    расскажет лучшие места этой страны. Ни один джип тур или мини автобус не раскроет полноценную поездку вокруг таких красот, шея и глаза устают от сногсшибательных видов.

    Сделайте правильный выбор, у нас этот день останется на всю жизнь

  • А
    Анастасия
    23 августа 2024
    Поход на пик Бзерпи и закат в горах
    Обычно не пишу отзывы, но не могу оставить без внимания старания Александра. Поход невероятно понравился. Александр опытнейший гид, эксперт своего
    читать дальше

    дела, и адаптировал поход под наши нужды: и где нужно было попроще, и где хотелось посложнее и с приключениями. Он не только сделал все возможное, что бы максимизировать наш комфорт и удовольствие от тура, но и все время заботился о нашей безопастности. Совершенно уверена, что Александр неприменно смог бы грамотно урегулировать сложнейшую экстренную ситуацию, хотя таковая крайне маловероятна на данном маршруте. Конечно, желающим принять участие стоит понимать, что речь идет о походе в горы, а не о прогулке на променаде, а потому стоить быть готовыми немного попотеть и запылить кроссовки. И, да, вы неприменно себя поблагодарите, если захватите приличную трекинговую обувь. Однако, в плату за свои усилия, вы обязательно получите массу впечатлений, насладитесь незабывемыми ароматами Кавказских лугов и видами самых красивых гор в мире и, быть может, почувствуете гордость за свое личное достижение и небольшой подвиг. Путь имеет несколько вариций: как более простые для начинающих текеров и людей с ограниченными возможностями, так и более сложные для амбициозных и физически готовых к приключениям туристов. Last but not least, Александр очень приятный в общении, всесторонне развитый и доброжелательный человек. Благодаря его стараниям мы открыли новый прекрастный и завораживающий мир, в который еще не раз вернемся. Также, ходили и в другие походы с Александром, и остались в восторге. Неприменно будем обращаться к Александру в будующем и будем рекомендовать его услуги всем знакомым. Так что, не ищите дальше и побалуйте себя незабываемым отдыхом в горах!

  • Р
    Римма
    1 августа 2024
    На кабриолете из Адлера к озеру Рица
    Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Адгуром на шикарном кабриолете!! Это было лучшее решение, принятое нами во время отдыха! Мы
    читать дальше

    получили огромное удовольствие от этой поездки. Узнали очень много интересных фактов о быте этой страны, исторических фактов и услышали много забавных рассказов от гида, которые помогли лучше понять внутреннюю культуру Абхазии. Также хотелось бы отметить изюминку этой турпоездки - великолепный кабриолет! Вся красота Абхазии как на ладони! Рекомендую всем!!!

    Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Адгуром на шикарном кабриолете!! Это было лучшее решение, принятое намиХочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Адгуром на шикарном кабриолете!! Это было лучшее решение, принятое нами

