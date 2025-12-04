Водная прогулка
На кабриолете из Адлера к озеру Рица: горы, водопады, каньоны
Индивидуальная экскурсия по Абхазии на авто с открытым верхом. Погрузитесь в атмосферу сказочных пейзажей и исторических мест
Начало: На КПП Псоу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Погрузитесь в мир горных панорам и историй Кавказа. Этот маршрут подарит вам незабываемые виды и возможность насладиться закатом в горах
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за человека
Групповая
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
В программе: ущелье Ахцу, Ахштырский каньон и три горных курорта - сама Поляна, Роза Хутор и Газпром
Начало: На остановке общественного транспорта в Адлере или...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККосарева4 декабря 2025Музей России очень большой, на него можно потратить больше времени.
- ИИрина1 декабря 2025Спасибо за хорошую экскурсию. Организовано все на высоте, как горы Красной поляны!
Впечатления остались не забываемые.
Все молодцы, всем СПАСИБО!
- ДДаниил29 ноября 2025Отличная поездка состоялась, гид прекрасно раскрыл Абхазию! Уникальное сочетание природы впечатляет!
Адгур - это:
- профессиональный гид
- юмор, общительность
- эрудированность
- классный фотограф
- комфортная музыка и езда
- учитывание пожеланий
Очень рекомендуем🔥 однозначно, если индивидуальный формат поездки, то только с Адгуром✨
- ДДмитрий27 ноября 2025Всё очень понравилось
Приобрели несколько туров у Кирилла
Были в Абхазии,- это просто космос
Посетили Красную поляну
Гиды класс
Плавали в море на яхте - был восторг
Организация на всё 100
Спасибо
Рекомендую
- ИИлюза26 октября 2025Все отлично, экскурсия интересная, забрали прям с остановки, очень комфортный автобус
- ННаталья24 октября 2025Начну с самого главного: Роза Хутор — это восторг и спокойствие на высоте.
Мы сидели в кабинке канатной дороги, поднимались к
- ННикита22 октября 2025Недавно я посетил экскурсию в Красной Поляне и на курорте Роза Хутор, и это было просто потрясающе! 🌟 Гид оказался
- ААлина21 октября 2025Я только что вернулась с экскурсии в Красную Поляну и Роза Хутор, и это было просто невероятно! 🌄 Мы посетили
- ООльга18 октября 2025Недавно я побывала на экскурсии в Красной Поляне и Роза Хутор, и могу сказать, что это было замечательно! Все прошло
- ЕЕкатерина15 октября 2025Отличная экскурсия, была с двумя детьми. Все очень понравилось, ничего лишнего. Гид Юлия интересно рассказывала, оперативно решала все орг. вопросы. Рекомендую однозначно к посещению.
- ВВладислав14 октября 2025Сегодня мы побывали на экскурсии в Красной Поляне, и нам очень понравилось! Курорты и олимпийское наследие произвели большое впечатление. Особенно
- ККрюкова11 октября 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Адгуру за прекрасную экскурсию к озеру Рица. Это было потрясающее знакомство с Абхазией, настоящее погружение
- ААлена3 октября 2025Адгур, спасибо большое за яркие впечатления. Прокатились с ветерком. Виды прекрасные.
- ТТатьяна11 сентября 2025Сегодня потрясающий день, потому что экскурсия в Абхазию с Адгуром больше, чем экскурсия, это полет на шикарном кабриолете в мечту,
- ННаталия22 августа 2025Недавно вернулись из Абхазии и под большим впечатлением от экскурсии на озеро Рица. Во многом это заслуга нашего замечательного гида-Адгура!
Всё
- ЖЖанна2 июля 2025Это было одно из самых незабываемых путешествий! Головокружительная природа Абхазии, озеро Рица, Голубое озеро, полет на зиплайне, прогулка по озеру
- ААнна16 июня 2025Из всего отпуска самая незабываемая поездка! вот если ехать в Абхазию - то только на кабриолете!
Адгур очень дружелюбный, тактичный и
- ДДанил24 ноября 2024Не съездить в Абхазию? Ошибка
Не съездить в Абхазию на кабриолете? Фатальная ошибка
Адгур прекрасный, честный и отзывчивый экскурсовод. Ненавязчиво покажет и
- ААнастасия23 августа 2024Обычно не пишу отзывы, но не могу оставить без внимания старания Александра. Поход невероятно понравился. Александр опытнейший гид, эксперт своего
- РРимма1 августа 2024Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Адгуром на шикарном кабриолете!! Это было лучшее решение, принятое нами во время отдыха! Мы
