Сочи четырёх стихий (из Адлера)

Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Окрестности Сочи — это перекресток стихий, здесь не нужно выбирать что-то одно.

Вы отправитесь в путешествие по четырём природным элементам: к воде и рыбкам — на Форелевое хозяйство, к огню — в мастерскую стеклодувов, в Ахтырскую пещеру — ближе к земле и в Скайпарк — самое воздушное место в округе.
Сочи четырёх стихий (из Адлера)
Сочи четырёх стихий (из Адлера)
Сочи четырёх стихий (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Стихия воды. Мы посетим Форелевое хозяйство Сочи — самое крупное форелеводческое предприятие в Европе. Вы узнаете, как появляется на свет и растет форель, а также сможете покормить эту царскую рыбку. Если проголодаетесь, то в дегустационном зале можно отведать рыбные блюда.

Стихия огня. На очереди — огненное шоу стеклодувов. Мастер при вас сделает изящное изделие и расскажет о технологическом процессе. Самые любознательные могут поучаствовать в мастер-классе — под руководством опытного стеклодува изготовить на газовой горелке свой артефакт.

Стихия земли. Далее вас ждёт Ахштырская пещера — место обитания древнего человека. Вы погрузитесь в быт неандертальцев и кроманьонцев и, возможно, встретите под сводами пещеры не только наскальные рисунки, но и летучую мышку (чаще всего они обитают в пещере зимой).

Стихия воздуха. А вот и кульминация нашей программы — Скайпарк! Вы прогуляетесь над пропастью Ахштырского каньона по эффектному подвесному мосту и при желании прокатитесь с ветерком на зиплайне или пощекочете нервы (себе и окружающим), прыгнув в пустоту с высоты 209 м на эластичном канате.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Мы заберём вас из вашего отеля в Адлере или в пгт. Сириус и отвезём обратно после экскурсии
  • Мастер-класс в мастерской стеклодува подходит для детей от 10 лет. Рекомендуем записываться заранее.
  • В низкий сезон Шоу стеклодувов и мастер-классы в выходные дни не проводятся. Просим учитывать при заказе экскурсии.
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входные билеты

  • Форелевое хозяйство: взрослые — 300 руб. /чел., дети 7-14 лет — 250 руб. /чел., дети до 6 лет — бесплатно
  • Шоу стеклодувов: 400 руб. /чел., мастер-класс 500 руб. /чел.
  • Ахштырская пещера: 300 руб. /чел.
  • Скайпарк: от 1900 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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