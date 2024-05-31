Е Елена Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!

Т Татьяна Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица читать дальше провести. Всё было учтено) Гид на все вопросы занимательно отвечал, показал по пути и малоизвестные места. Маршрут рассчитал так, что таможню проскочили без задержек. Обед на маршруте в очень атмосферном месте) Короче, теперь мы влюблены в Абхазию) Поедем еще) Только вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось больше времени на озере Рица

я яна Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица В целом экскурсии как таковой не было, был комфортный автомобиль с вежливым пунктуальным водителем, который выполнял все пожелания и был готов помочь. Потому если нужен комфортный трансфер, рекомендую, если хотелось бы содержательного рассказа, то- нет.

С Светлана Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица читать дальше четко обсужден максимальный план "захвата" Абхазии и уже на следующее утро проходили границу) Спасибо Цолак за комфорт, четкость, заботу и внимание,и фото(видео) моменты) И отдельное спасибо за обед в "Абхазский двор". Рекомендуем) Долго решали и ждали погоду. И в одно мгновение благодаря Tripster, пал выбор на Организаторов данного направления, достаточно быстро и

В Виктория «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад Все прекрасно👍 Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично! Однозначно рекомендую🙌

Е Елизавета Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе Отличная поездка, локации живописные, но гиду не хватает побольше давать информации туристам, в целом понравилось

Д Дарья Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе Невероятно довольна поездкой. Гид был компетентен, вежлив, внимателен. Отвечал на все вопросы. Ко всему подходил с юмором, что поднимало настроение всей группе. Осталась в диком восторге! Что до Абхазии - она прекрасна сама по себе!

С Светлана Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе Были первый раз, все супер. Отличная природа, компания😍☺🥰очень остались довольны.

Н Наталья Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе Замечательная поездка!!! Водитель шикарный, с хорошим чувством юмора и массой позитва!!! Много и интересно рассказывал об Абхазии. Отдельное спасибо организатору Екатерине!!! Спасибо вам ребята!!! Восторг!!!