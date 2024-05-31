1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: Сочи (Адлер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1400011 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
2600023 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
- ТТатьяна21 мая 2024Только вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось больше времени на озере Рица
- яяна16 мая 2024В целом экскурсии как таковой не было, был комфортный автомобиль с вежливым пунктуальным водителем, который выполнял все пожелания и был готов помочь. Потому если нужен комфортный трансфер, рекомендую, если хотелось бы содержательного рассказа, то- нет.
- ССветлана13 мая 2024Долго решали и ждали погоду. И в одно мгновение благодаря Tripster, пал выбор на Организаторов данного направления, достаточно быстро и
- ВВиктория1 мая 2024Все прекрасно👍 Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично! Однозначно рекомендую🙌
- ЕЕлизавета20 апреля 2024Отличная поездка, локации живописные, но гиду не хватает побольше давать информации туристам, в целом понравилось
- ДДарья17 апреля 2024Невероятно довольна поездкой. Гид был компетентен, вежлив, внимателен. Отвечал на все вопросы. Ко всему подходил с юмором, что поднимало настроение всей группе. Осталась в диком восторге! Что до Абхазии - она прекрасна сама по себе!
- ССветлана16 апреля 2024Были первый раз, все супер. Отличная природа, компания😍☺🥰очень остались довольны.
- ННаталья7 апреля 2024Замечательная поездка!!! Водитель шикарный, с хорошим чувством юмора и массой позитва!!! Много и интересно рассказывал об Абхазии. Отдельное спасибо организатору Екатерине!!! Спасибо вам ребята!!! Восторг!!!
- ССветлана3 марта 2024Всё было здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пляж Белые Скалы»
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