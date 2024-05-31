Пляж Белые Скалы – экскурсии в Адлере

Найдено 8 экскурсий в категории «Пляж Белые Скалы» в Адлере, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
37 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: Сочи (Адлер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1400011 900 за всё до 6 чел.
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890 за человека
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100 за человека
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 7 чел.
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
2600023 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
    Только вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось больше времени на озере Рица
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    провести. Всё было учтено) Гид на все вопросы занимательно отвечал, показал по пути и малоизвестные места. Маршрут рассчитал так, что таможню проскочили без задержек. Обед на маршруте в очень атмосферном месте) Короче, теперь мы влюблены в Абхазию) Поедем еще)

    Только вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось большеТолько вернулась с поездки. Впечатления очень положительные! Индивидуально откорректировали с гидом Цолаком наш маршрут: хотелось больше
  • я
    яна
    16 мая 2024
    Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
    В целом экскурсии как таковой не было, был комфортный автомобиль с вежливым пунктуальным водителем, который выполнял все пожелания и был готов помочь. Потому если нужен комфортный трансфер, рекомендую, если хотелось бы содержательного рассказа, то- нет.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
    Долго решали и ждали погоду. И в одно мгновение благодаря Tripster, пал выбор на Организаторов данного направления, достаточно быстро и
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    четко обсужден максимальный план "захвата" Абхазии и уже на следующее утро проходили границу) Спасибо Цолак за комфорт, четкость, заботу и внимание,и фото(видео) моменты) И отдельное спасибо за обед в "Абхазский двор". Рекомендуем)

  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
    Все прекрасно👍 Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично! Однозначно рекомендую🙌
  • Е
    Елизавета
    20 апреля 2024
    Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
    Отличная поездка, локации живописные, но гиду не хватает побольше давать информации туристам, в целом понравилось
  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
    Невероятно довольна поездкой. Гид был компетентен, вежлив, внимателен. Отвечал на все вопросы. Ко всему подходил с юмором, что поднимало настроение всей группе. Осталась в диком восторге! Что до Абхазии - она прекрасна сама по себе!
  • С
    Светлана
    16 апреля 2024
    Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
    Были первый раз, все супер. Отличная природа, компания😍☺🥰очень остались довольны.
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
    Замечательная поездка!!! Водитель шикарный, с хорошим чувством юмора и массой позитва!!! Много и интересно рассказывал об Абхазии. Отдельное спасибо организатору Екатерине!!! Спасибо вам ребята!!! Восторг!!!
  • С
    Светлана
    3 марта 2024
    «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
    Всё было здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пляж Белые Скалы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
  2. Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
  3. Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
  4. Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
  5. «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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