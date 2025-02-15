Если вы планируете отправиться на отдых в горы, индивидуальный трансфер — лучшее решение. Я заберу вас из Адлера и довезу до курортов горного кластера. В пути вы насладитесь открывающимися панорамами, а ещё узнаете больше об истории этих мест.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Я заберу вас из Адлера и отвезу в горный кластер — до отеля или нужной станции канатной дороге. По пути мы проедем по старой Краснополянской дороге, остановимся на смотровой площадке в ущелье Ахцу, в посёлке Красная Поляна и на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна».
А в дороге я расскажу вам о:
- истории Красной Поляны
- строительстве дорог горного кластера
- событиях Кавказской войны, битве за Кавказ и заселении Кавказа
- строительстве Олимпийских объектов
- основной инфраструктуре курортов
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном Honda CR-V
- Я заберу вас от вашего отеля и довезу до любого отеля на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» или «Газпром Поляна» (высота 540) или до станции канатной дороги, если отель находится выше
- Если вас больше 4, можно организовать трансфер на минивэне Hyundai Starex (7 пассажиров) за доплату — 2500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 775 туристов
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! Имею высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!Задать вопрос
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