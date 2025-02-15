Если вы планируете отправиться на отдых в горы, индивидуальный трансфер — лучшее решение. Я заберу вас из Адлера и довезу до курортов горного кластера. В пути вы насладитесь открывающимися панорамами, а ещё узнаете больше об истории этих мест.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Я заберу вас из Адлера и отвезу в горный кластер — до отеля или нужной станции канатной дороге. По пути мы проедем по старой Краснополянской дороге, остановимся на смотровой площадке в ущелье Ахцу, в посёлке Красная Поляна и на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна».

А в дороге я расскажу вам о:

истории Красной Поляны

строительстве дорог горного кластера

событиях Кавказской войны, битве за Кавказ и заселении Кавказа

строительстве Олимпийских объектов

основной инфраструктуре курортов

Организационные детали