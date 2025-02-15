Я заберу вас из аэропорта и отвезу в горный кластер — до отеля или нужной станции подъёмника.
Мы проедем по старой Краснополянской дороге с остановками на смотровой площадке в ущелье Ахцу, в посёлке Красная Поляна, на курортах «Роза Хутор» и «Газпром». Вы насладитесь панорамами и узнаете больше об истории этих мест. Также организую трансфер в обратную сторону.
Мы проедем по старой Краснополянской дороге с остановками на смотровой площадке в ущелье Ахцу, в посёлке Красная Поляна, на курортах «Роза Хутор» и «Газпром». Вы насладитесь панорамами и узнаете больше об истории этих мест. Также организую трансфер в обратную сторону.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание трансфер
- Старая Краснополянская дорога — красивая, но опасная трасса, построенная ещё в царские времена
- Смотровая площадка Ахцу — одна из самых красивых фотолокаций в регионе
- Курорты — «Роза Хутор», «Красная поляна», «Газпром».
- Посёлок Красная поляна — живописное местечко среди гор, с которого началась горнолыжная история Сочи
По желанию можем посетить Ахштырскую пещеру и форелевое хозяйство.
В дороге я расскажу:
- Об истории Красной Поляны
- Строительстве дорог горного кластера
- Событиях Кавказской войны, битве за Кавказ и заселении региона
- Строительстве Олимпийских объектов
- Основной инфраструктуре курортов
Помимо этого, вы узнаете, где лучше кататься, какие канатные дороги выбирать и почему, всё про активный отдых на курорте, где вкусно поесть, как спланировать вечера на курорте.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Hyundai Grand Starex
- Я встречу вас на выходе из аэропорта
- Стоимость посещения дополнительных локаций уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 775 туристов
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! Имею высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Адлера
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9800₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Индивидуальная экскурсия в Адлере: погружение в красоту Красной Поляны и её окрестностей. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности
Начало: От Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
55%
10 часов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны и завершите день шоу фонтанов в Олимпийском парке. Комфортный трансфер и гид в вашем распоряжении
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
1200540₽ за человека