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6 часов

Индивидуальная экскурсия в Адлере: погружение в красоту Красной Поляны и её окрестностей. Вас ждут захватывающие виды и уникальные достопримечательности

Начало: От Вашего отеля в Адлере или Сириусе