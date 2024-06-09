Эта прогулка займет всего полдня, зато подарит вам самые яркие эмоции и впечатления! Мы поднимемся к живописным Орлиным скалам и оттуда полюбуемся трехтысячниками Западного Кавказа.
После этого спустимся в Агурское ущелье, пройдем по дну доисторического океана Тетис к водопаду, а затем поднимемся по горной тропе к титану Прометею.
После этого спустимся в Агурское ущелье, пройдем по дну доисторического океана Тетис к водопаду, а затем поднимемся по горной тропе к титану Прометею.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Сероводородные источники
- Орлиные скалы
- Агурское ущелье
Описание экскурсии
Место, которое обязательно нужно посетить, даже если у вас всего 3 дня на отдых в Сочи! Орлиные скалы, это один из живописнейших скальных обьектов Хостинского района Большого Сочи. Мы попадем на высоту 379 м. над уровнем моря, где вы сможете насладиться панорамным видом на горные вершины Западного Кавказа. Пройдя через живописное ущелье, с естественным выходом сероводородных источников, перенесемся в машине времени. Перед нами простирается дно древнего океана. Заглянув в мистическую купель, увидим реальные фрагменты останков эпохи мезозоя. В начале лета можно искупаться в прохладе Агурского водопада. А в зимнее время года полюбуемся переливами горного водоема и уникальными краснокнижными первоцветами. Поднявшись по горной извилистой тропе, к главному герою мифов — Прометею, вы сможете сделать памятные снимки с титаном на фоне гор у смотровой площадки. На обратном пути спускаясь к Мацестинской долине, напоследок увидим известную еще во времена СССР, бальнеологическую лечебницу и ядро зарождения курорта Сочи. Детали похода: Это активная горная прогулка! Физ. подготовка: средняя (без медицинских противопоказаний). Пожилым людям и маленьким детям маршрут не рекомендован. Нитка маршрута: 8 км, набор высоты около 250 метров. Обратите внимание: Подъезд к месту начала экскурсии осуществляется общественным транспортом или такси, далее пешеходная часть. Обувь спортивная или треккинговая. Одежда по погоде. Летом: головной убор, солнцезащитный крем, купальные принадлежности (по желанию) Обязательно! Питьевая вода – не менее 1 л. Легкий перекус с собой. Рекомендуем брать с собой наличные для оплаты входных билетов на КПП нацпарка. Важная информация: Экскурсия проводится только в сухую погоду! Состав группы не менее 2-х человек.
Начало в 11.00 только в сухую погоду! При наборе группы не менее 2 человек. Летом можно скорректировать на более ранее время. Если дата закрыта, напишите нам. Возможно получится присоединить к другой группе.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1 000 ₽
|Взрослый
|от 3 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сероводородные источники
- Орлиные скалы
- Агурское ущелье
Что включено
- Услуги гида, аптечка
Что не входит в цену
- Дополнительно потребуется:
- 1. Входной билет в Сочинский национальный парк (200 руб. взрослым бесплатный вход детям до 18 лет и многодетным семьям - при наличии удостоверения).
- 2. Ваш проезд на общественном транспорте или такси.
- 3. Питание в кафе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка автобуса МТЦ «Спутник»
Завершение: БГК «Мацеста»
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 11.00 только в сухую погоду! При наборе группы не менее 2 человек. Летом можно скорректировать на более ранее время. Если дата закрыта, напишите нам. Возможно получится присоединить к другой группе.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Пешая экскурсия по данному маршруту проводится только в сухую погоду
- Весь тайминг экскурсии составит - 6 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.