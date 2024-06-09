Когда: Начало в 11.00 только в сухую погоду! При наборе группы не менее 2 человек. Летом можно скорректировать на более ранее время. Если дата закрыта, напишите нам. Возможно получится присоединить к другой группе.

Экскурсия длится около 5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала