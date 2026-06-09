Если вы не были в Красной Поляне или чего-то не знали о ней, мы это исправим! Посетим ключевые достопримечательности, главные олимпийские объекты и лучшие видовые площадки.
Осмотрим сразу 3 курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну» — каждый из них неповторим и прекрасен. А также заедем в пару секретных мест, чтобы насладиться роскошными панорамами гор и озёр.
Осмотрим сразу 3 курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну» — каждый из них неповторим и прекрасен. А также заедем в пару секретных мест, чтобы насладиться роскошными панорамами гор и озёр.
Описание экскурсии
- Обзорная площадка ущелья Ахцу — самая узкая часть долины Мзымты по дороге из Адлера в Красную Поляну.
- Нарзанный источник Чвижепсе: по составу воды может конкурировать с Боржоми.
- Самая фотогеничная улица Красной Поляны, с которой открывается шикарный вид на гору Аибга.
- Олимпийские трамплины — уникальные сооружения, наследие проходивших здесь Олимпийских игр.
- Курорт «Газпром Поляна», куда приезжают за огромным разнообразием активных развлечений.
- Курорт «Роза Хутор»: увидим Ратушу — основную достопримечательность нижнего уровня курорта, а затем поднимемся на верхний уровень — любоваться восхитительными панорамами гор.
- Аллея флагов на высоте 1170 м. над уровнем моря.
- Смотровая бара «Коготь» — с неё открывается потрясающий вид на долину.
Вы узнаете:
- об окончании многолетней Кавказской войны.
- судьбе убыхского народа — коренных жителей Красной Поляны.
- развитии курорта: как менялось название посёлка и как его преобразила глобальная олимпийская стройка.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Huyndai ix 35 или Skoda Yeti. Есть детское кресло и бустер.
- На обед заедем в проверенное кафе по пути — питание вы оплачиваете самостоятельно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6500 ₽
|Дети до 14 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 314 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Лучшее в Красной Поляне - из Адлера»
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июн в 10:30
600 ₽ за человека
-
60%
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июн в 11:00
320 ₽
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 12:00
10 июн в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Начало: Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса....
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12 800 ₽
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
6500 ₽ за человека