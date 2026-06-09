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Лучшее в Красной Поляне - из Адлера

Увидеть природные достопримечательности и посетить 3 курорта за 1 день
Если вы не были в Красной Поляне или чего-то не знали о ней, мы это исправим! Посетим ключевые достопримечательности, главные олимпийские объекты и лучшие видовые площадки.

Осмотрим сразу 3 курорта: «Красную Поляну», «Розу Хутор» и «Газпром Поляну» — каждый из них неповторим и прекрасен. А также заедем в пару секретных мест, чтобы насладиться роскошными панорамами гор и озёр.
Лучшее в Красной Поляне - из Адлера
Лучшее в Красной Поляне - из Адлера
Лучшее в Красной Поляне - из Адлера

Описание экскурсии

  • Обзорная площадка ущелья Ахцу — самая узкая часть долины Мзымты по дороге из Адлера в Красную Поляну.
  • Нарзанный источник Чвижепсе: по составу воды может конкурировать с Боржоми.
  • Самая фотогеничная улица Красной Поляны, с которой открывается шикарный вид на гору Аибга.
  • Олимпийские трамплины — уникальные сооружения, наследие проходивших здесь Олимпийских игр.
  • Курорт «Газпром Поляна», куда приезжают за огромным разнообразием активных развлечений.
  • Курорт «Роза Хутор»: увидим Ратушу — основную достопримечательность нижнего уровня курорта, а затем поднимемся на верхний уровень — любоваться восхитительными панорамами гор.
  • Аллея флагов на высоте 1170 м. над уровнем моря.
  • Смотровая бара «Коготь» — с неё открывается потрясающий вид на долину.

Вы узнаете:

  • об окончании многолетней Кавказской войны.
  • судьбе убыхского народа — коренных жителей Красной Поляны.
  • развитии курорта: как менялось название посёлка и как его преобразила глобальная олимпийская стройка.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Huyndai ix 35 или Skoda Yeti. Есть детское кресло и бустер.
  • На обед заедем в проверенное кафе по пути — питание вы оплачиваете самостоятельно.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6500 ₽
Дети до 14 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 314 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.

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