Готовы к путешествию в миф? За один день вам откроется вся магия Абхазии: древние крепости, подземные реки, царские виллы — и не только. Вы побываете на земле, которая всегда привлекала искателей. В древности — аргонавтов, которым было нужно золото. В 19–20 веках — интеллигенцию и советскую элиту, ценителей курортного отдыха. А сейчас — вас, любителей истории и приключений.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 16 900 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Белые скалы (20–30 мин) — представьте, именно здесь аргонавты могли впервые ступить на землю Колхиды!

Балкон Джульетты (30 мин) в островерхом особняке, который прячется среди зелени.

Мчишта (30-40 мин). Вы не просто увидите красивый каньон. Но ещё и выясните, куда исчезает целая река и что особенного в карстовой системе Абхазии.

Анакопийская крепость (1–1.5 ч). Вы узнаете, почему эта гора была священной для десятков поколений. И прикоснётесь к истории военного сооружения 2–4 веков.

Набережная Сухума (30 мин). Вы прогуляетесь по знаменитой набережной Махаджиров, полюбуетесь изящными зданиями, фонтанами, морем.

Абхазский государственный музей (30–60 мин), где можно погрузиться в историю, археологию и этнографию республики.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном Nissan Pathfinder, есть детское кресло

Я могу забрать вас из центра Сочи или Сириуса без доплаты, из Красной Поляны — за доплату 2000 ₽

Отдельно оплачивается только посещение музея Абхазии (1 ч) — 200 ₽, обед и кофе — по меню и по желанию

По желанию и по договорённости можем заглянуть на виллу Даля — экскурсия стоит 1500 ₽, но можно просто пофотографироваться во внутреннем дворике

