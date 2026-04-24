Готовы к путешествию в миф? За один день вам откроется вся магия Абхазии: древние крепости, подземные реки, царские виллы — и не только. Вы побываете на земле, которая всегда привлекала искателей. В древности — аргонавтов, которым было нужно золото. В 19–20 веках — интеллигенцию и советскую элиту, ценителей курортного отдыха. А сейчас — вас, любителей истории и приключений.
Описание экскурсии
Белые скалы (20–30 мин) — представьте, именно здесь аргонавты могли впервые ступить на землю Колхиды!
Балкон Джульетты (30 мин) в островерхом особняке, который прячется среди зелени.
Мчишта (30-40 мин). Вы не просто увидите красивый каньон. Но ещё и выясните, куда исчезает целая река и что особенного в карстовой системе Абхазии.
Анакопийская крепость (1–1.5 ч). Вы узнаете, почему эта гора была священной для десятков поколений. И прикоснётесь к истории военного сооружения 2–4 веков.
Набережная Сухума (30 мин). Вы прогуляетесь по знаменитой набережной Махаджиров, полюбуетесь изящными зданиями, фонтанами, морем.
Абхазский государственный музей (30–60 мин), где можно погрузиться в историю, археологию и этнографию республики.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Nissan Pathfinder, есть детское кресло
- Я могу забрать вас из центра Сочи или Сириуса без доплаты, из Красной Поляны — за доплату 2000 ₽
- Отдельно оплачивается только посещение музея Абхазии (1 ч) — 200 ₽, обед и кофе — по меню и по желанию
- По желанию и по договорённости можем заглянуть на виллу Даля — экскурсия стоит 1500 ₽, но можно просто пофотографироваться во внутреннем дворике
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 62 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией по Краснодарскому краю! О себе: родился и живу в прекрасном городе Сочи. С 12 лет активно занимаюсь пешеходным туризмом и скалолазанием. Хорошо знаю историю родного города
Похожие экскурсии на «Из Адлера - в Абхазию: по следам аргонавтов»
Групповая
до 20 чел.
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
Путешествие-впечатление, в котором Абхазия расскажет о себе сама
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
26 апр в 05:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Посетить топовые места края в своём темпе
Начало: В Адлере
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Групповая
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
Совершить путешествие из Адлера в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
26 апр в 06:00
1200 ₽ за человека
от 16 900 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.