Прокат квадроциклов в Сочи: выберите один из пяти маршрутов разной протяженности
Приглашаем вас прокатиться с ветерком на двухместном квадроцикле по живописным местам солнечного Адлера. Вы сможете выбрать один из пяти маршрутов разной протяженностью. Внимание! Вы платите за аренду техники, а не количество людей.
На одном квадроцикле вы можете ехать в одиночестве или взять пассажира, стоимость от этого не изменится.
На одном квадроцикле вы можете ехать в одиночестве или взять пассажира, стоимость от этого не изменится.
Ближайшие даты:
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
23
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Тур 1-1.5 часа «Сказочный лес»
- Протяжённость маршрута 15 км. Маршрут предусматривает движение по лесным тропам, с пересечение горных рек, грязевых бродов и много других разнообразных природных препятствий. Запланированы остановки: первая около дерева желаний, которому более 300 лет, где у Вас, будет шанс соприкоснуться с историей и загадать желание, вторая остановка в ущелье, где стоят вечно зеленые деревья, из-за большой влажности они обрастаю мхом, очень красивое и захватывающее зрелище, также по маршруту будут крутые спуски, подъемы.
- Тур 2 часа «Лесной водопад»
- Протяженность маршрута – 23 км
- Как насчет сафари к водопаду? В глубокой лесной чаще. После тест-драйва на квадроциклах, мы направимся вверх по горе, по извилистым лесным дорогам, мимо 100-летнего Дерева Желаний вдаль от суеты и цивилизации.
- Здесь, оказавшись в нетронутом природном парке, среди лиственного леса Вы сможете покачаться на качелях, окунувшись в атмосферу беззаботного детства.
- Маршрут предполагает две остановки (возможно +1/2) в живописных долинах и смотровых площадках, где открывается красивый вид на окрестности.
- Мы приедем к небольшому водопаду (1,7 м), где сквозь природную тишину слышно пение птиц и звуки движения воды. Подходящее место для красивых фото и моментов единения с природой. Кристально чистый воздух станет приятным дополнением ко всему увиденному.
- Маршрут закольцован, поэтому мы вернемся к точке старта. На обратном пути мы поедем немного быстрее, наслаждаясь вдохновляющими пейзажами.
- Тур «Царский мост» 2.5-3 часа
- Протяжённость маршрута 35 км. Через «Сказочный лес» и речные и грязевые броды, мы поднимаемся еще выше в горы, где еще интересней и красивей, доезжаем до «Царского моста», который был построен во время Кавказкой войны, 1817 года. У Вас будет возможность проехать по нему на квадроцикле, а самые смельчаки могут пешком прогуляться под мостом окунуться в историю и получить незабываемые впечатления, а также сделать отличные фото. В общем едем дальше и еще выше в горы, заезжаем в огромный каньон, сделаем пару фото и снова в гору, доезжаем до смотровой площадки, откуда открываться вид на русло реки «Мзымта», Черное море, скалы и форелевое хозяйство, а также наблюдаем как смельчаки прыгают с самого длинного пешеходного моста в мире
- «Скай-Парка».
- Тур «Мамонтово ущелье» 5-6 часов
- Протяжённость маршрута 45 км. Едем через «Сказочный лес» по горам и ручьям, по «Царскому мосту», который построен во время Кавказкой войны 1817 года, поднимаемся высоко в горы вдоль самшитовой аллеи и выезжаем к пограничной зоне - проверка документов (паспорта), и уже двигаемся по приграничной территории Россия-Абхазия к Мамонтову ущелью, там и будет у нас конечная остановка, пока вы будете отдыхать, купаться в горной ледяной воде, дышать чистым, богатым кислородом воздухом и фотографироваться, для Вас сопровождающие организуют пикник из фруктов, овощей и сочного кавказского шашлыка - все это входит в стоимость.
- Внимание - обязательное условие в этом туре при себе иметь паспорт РФ.
- «Тропическая Аибга» 9-10 часов
- По ту сторону от Красной Поляны хребта Аибга, в долине реки Псоу, разделенное на две части рекой-границей между Россией и Абхазией, находится село Аибга. После окончания Кавказской войны в 1864 году тут был расквартирован первый взвод второй роты Кавказского линейного батальона. 5 декабря 1869 года указом Правительствующего Сената было определено, что место дислокации взвода царской армии в урочище Аибга на реке Псоу отныне будет именоваться «селение Аибга».
- Аибгу обошли стороной все изменения последних десятилетий. С развалом СССР село окончательно покинула цивилизация. Последние четверть века село приходило в упадок, но с другой стороны – оно законсервировало в себе тот, уже исчезнувший в Красной Поляне, сельский быт, уклад и архитектуру. До сих пор в селе сохранилось много хат-мазанок. Возможно, некоторые из них помнят первых гражданских поселенцев, пришедших сюда в конце 80-х годов 19 века из Белоруссии.
- Что Вы увидите в Тропической Аибге!? Двигаясь по маршруту мы будем заезжать в «Мамонтова ущелье», «Сказочный каньон», останавливаться на смотровых площадках, а на конечной останове в самой долине реки «Псоу» Вы увидите природную достопримечательность - водопад «Безымянный». Он расположен на реке «Безымянка» и является одним из самых высоких и красивых водопадов Краснодарского края, высота его трех ступеней 75 метров.
- Оказавшись в Аибге Вы будете просто отдыхать, это будет похоже на машину времени. Каких-то несколько часов езды на квадроцикле — и вы оказываетесь в месте, где время остановилось. Где хаты-мазанки, куры, коровы и свиньи пасутся прямо у сельской дороги, где луга и сады не огорожены заборами и груши вековые стоят, где открывается вид на Гагринский хребет дикой Абхазии.
- Так же на одной из остановок будет привал, для Вас сопровождающие организуют пикник из фруктов, овощей и сочного кавказского шашлыка - все это входит в стоимость.
- Внимание - обязательное условие в этом туре при себе иметь паспорт РФ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур 1-1.5 часа «Сказочный лес».
Протяжённость маршрута 15 км.
Маршрут предусматривает движение по лесным тропам, с пересечение горных рек, грязевых бродов и много других разнообразных природных препятствий.
Запланированы остановки:
- первая около дерева желаний, которому более 300 лет, где у вас, будет шанс соприкоснуться с историей и загадать желание;
- вторая остановка в ущелье, где стоят вечно зеленые деревья, из-за большой влажности они обрастаю мхом, очень красивое и захватывающее зрелище.
- По маршруту будут крутые спуски, подъемы.
- Тур 2 часа «Лесной водопад».
- Протяженность маршрута 23 км.
- Как насчет сафари к водопаду? В глубокой лесной чаще. После тест-драйва на квадроциклах, мы направимся вверх по горе, по извилистым лесным дорогам, мимо 100-летнего Дерева Желаний вдаль от суеты и цивилизации.
- Здесь, оказавшись в нетронутом природном парке, среди лиственного леса Вы сможете покачаться на качелях, окунувшись в атмосферу беззаботного детства.
- Маршрут предполагает две остановки (возможно +1/2) в живописных долинах и смотровых площадках, где открывается красивый вид на окрестности.
- Мы приедем к небольшому водопаду (1,7 м), где сквозь природную тишину слышно пение птиц и звуки движения воды. Подходящее место для красивых фото и моментов единения с природой. Кристально чистый воздух станет приятным дополнением ко всему увиденному.
- Маршрут закольцован, поэтому мы вернемся к точке старта. На обратном пути мы поедем немного быстрее, наслаждаясь вдохновляющими пейзажами.
- Тур «Царский мост» 2.5-3 часа.
- Протяжённость маршрута 35 км.
- Через «Сказочный лес» и речные и грязевые броды, мы поднимаемся еще выше в горы, где еще интересней и красивей. Доезжаем до «Царского моста», который был построен во время Кавказкой войны, 1817 года. У Вас будет возможность проехать по нему на квадроцикле, а самые смельчаки могут пешком прогуляться под мостом, окунуться в историю и получить незабываемые впечатления, а также сделать отличные фото.
- Едем дальше и еще выше в горы. Заедем в огромный каньон, сделаем пару фото и снова в гору. Доезжаем до смотровой площадки, откуда открываться вид на русло реки «Мзымта», Черное море, скалы и форелевое хозяйство, а также наблюдаем как смельчаки прыгают с самого длинного пешеходного моста в мире «Скай-Парка».
- Тур «Мамонтово ущелье» 5-6 часов.
- Протяжённость маршрута 45 км.
- Едем через «Сказочный лес» по горам и ручьям, по «Царскому мосту», который построен во время Кавказкой войны 1817 года, поднимаемся высоко в горы вдоль самшитовой аллеи и выезжаем к пограничной зоне - проверка документов (паспорта), и уже двигаемся по приграничной территории Россия-Абхазия к Мамонтову ущелью, там и будет у нас конечная остановка, пока вы будете отдыхать, купаться в горной ледяной воде, дышать чистым, богатым кислородом воздухом и фотографироваться, для Вас сопровождающие организуют пикник из фруктов, овощей и сочного кавказского шашлыка - все это входит в стоимость.
- Внимание - обязательное условие в этом туре при себе иметь паспорт РФ.
- «Тропическая Аибга» 9-10 часов.
- Что Вы увидите в Тропической Аибге!? Двигаясь по маршруту мы будем заезжать в «Мамонтова ущелье», «Сказочный каньон», останавливаться на смотровых площадках, а на конечной останове в самой долине реки «Псоу» Вы увидите природную достопримечательность — водопад «Безымянный». Он расположен на реке «Безымянка» и является одним из самых высоких и красивых водопадов Краснодарского края, высота его трех ступеней 75 метров.
- Оказавшись в Аибге вы будете просто отдыхать. Каких-то несколько часов езды на квадроцикле — и вы оказываетесь в месте, где время остановилось. Где хаты-мазанки, куры, коровы и свиньи пасутся прямо у сельской дороги, где луга и сады не огорожены заборами и груши вековые стоят, где открывается вид на Гагринский хребет дикой Абхазии.
- Так же на одной из остановок будет привал, где для вас сопровождающие организуют пикник из фруктов, овощей и сочного кавказского шашлыка. Все это входит в стоимость.
- Внимание! Обязательное условие в этом туре — при себе иметь паспорт РФ.
Важно знать:
- Так как наша экскурсия относится к категории «экстремальные», то сотрудники компании оставляют за собой право, отказать в услуге аренды мотовездехода лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а так же с признаками неадекватного поведения.
- Компания оставляет за собой право, переносить даты и время аренды, в связи со стихийными бедствиями, автомобильными заторами и техническими поломками транспортных средств.
- Лицам не достигшим 18 лет, а также, девушкам и женщинам - управление разрешается, только совместно с инструктором по вождению на одном мотовездеходе или совместно с мужчиной достигшего 18 летнего возраста, прошедшего обучение и тест-драйв на мотовездеходе (огорчаться не нужно, Вы будете самостоятельно управлять транспортным средством, просто сзади Вас будет сидеть мужчина, в качестве пассажира, для подстраховки и помощи в управлении на сложных участках трассы).
- Мужчинам, не прошедшим тест-драйв, управление разрешается, только совместно с инструктором по вождению на одном мотовездеходе.
- Женщины с ребенком на одном мотовездеходе к управлению не допускаются.
- Мотовездеход 2-х местный, втроем на одном мотовездеходе катание запрещается.
- Во время управления мотовездеходом, Вы должны осознавать, что несоблюдение правил техники безопасности и скоростного режима могут привести к получению травм различной степени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Медицинская страховка
- Трансфер
- Экипировка (шлем, куртка, штаны, сапоги)
- Инструктаж
- Что не входит
- Профессиональная фото/видео съемка 1000 рублей
- Страхование мотовездехода 1-1,5 часа 500 рублей
- Страхование мотовездехода от 2х часов 1000 рублей
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда начало
- Выберите дату при бронировании
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас, за то, что доверили нам свой отдых. Наш сотрудник свяжется с Вами в ближайшие 30 минут.
- Просим обратить Ваше внимание на важную информацию!
- Так как наша экскурсия относится к категории "экстремальные", то сотрудники компании оставляют за собой право, отказать в услуге аренды мотовездехода лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а так же с признаками неадекватного поведения.
- Компания оставляет за собой право, переносить даты и время аренды, в связи со стихийными бедствиями, автомобильными заторами и техническими поломками транспортных средств.
- Лицам не достигшим 18 лет, а также, девушкам и женщинам - управление разрешается, только совместно с инструктором по вождению на одном мотовездеходе или совместно с мужчиной достигшего 18 летнего возраста, прошедшего обучение и тест-драйв на мотовездеходе (огорчаться не нужно, Вы будете самостоятельно управлять транспортным средством, просто сзади Вас будет сидеть мужчина, в качестве пассажира, для подстраховки и помощи в управлении на сложных участках трассы).
- Мужчинам, не прошедшим тест-драйв, управление разрешается, только совместно с инструктором по вождению на одном мотовездеходе.
- Женщины с ребенком на одном мотовездеходе к управлению не допускаются.
- Мотовездеход 2-х местный, втроем на одном мотовездеходе катание запрещается.
- Во время управления мотовездеходом, Вы должны осознавать, что несоблюдение правил техники безопасности и скоростного режима могут привести к получению травм различной степени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Групповые
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
Экстрим
Водопады
Развлечения
На квадроциклах
Похожие туры из Адлера
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
Выйти в Черное море под парусом и понаблюдать за дельфинами
Адлерский район, Сириус
Сегодня
Завтра
19 мая
20 мая
19001 710₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Едем на морскую рыбалку в мини-группе
Половить на спиннинг ставриду и сельдь, которых для вас приготовит капитан на борту
на ближайшей остановке общественного транспорта ил...
Сегодня
Завтра
19 мая
20 мая
1 899₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами
на остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Сегодня
Завтра
19 мая
20 мая
1 800₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии