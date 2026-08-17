Горы Кавказа ждут! С нами вы за один день познакомитесь с главными курортами Красной Поляны.
Проедете по живописному ущелью реки Мзымты, остановитесь на смотровой площадке Ахцу и увидите горы с разных ракурсов.
Побываете на курорте Роза Хутор, прогуляетесь по его улицам и при желании подниметесь по канатной дороге на высоту до 2320 метров.
Проедете по живописному ущелью реки Мзымты, остановитесь на смотровой площадке Ахцу и увидите горы с разных ракурсов.
Побываете на курорте Роза Хутор, прогуляетесь по его улицам и при желании подниметесь по канатной дороге на высоту до 2320 метров.
Описание экскурсии
- Смотровая площадка на ущелье Ахцу
- Проезд по Царской дороге вдоль ущелья реки Мзымты
- Обед в ресторане (по желанию)
- Красная Поляна: обзор курортов
- Прогулка по территории «Розы Хутор»
- Канатная дорога по желанию (гид предложит разные варианты — вы выберете самую интересную для вас)
- Бесплатная дегустация вина и коньяка
- Возвращение по новой дороге мимо олимпийских объектов
Маршрут и продолжительность остановок могут немного меняться в зависимости от сезона, погодных условий и других обстоятельств.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- В летний период доступны два времени выезда: в 8:00 — на прогулку в горах отводится около 4 ч; в 10:30 — прогулка продлится 3 ч
- Зимой выезд в 11:00
- В стоимость входят трансфер от отеля или ближайшей остановки в Адлере. Есть варианты трансфера из Сочи и ближайших населённых пунктов
- Билеты на канатную дорогу оплачивается отдельно по сезонным ценам. При желании их можно приобрести прямо в автобусе, не тратя время на очередь в кассу
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты интересных экскурсий с комфортом по Краснодарскому краю и другим регионам РФ. Увлекательные путешествия одного дня на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах. В любой сезон мы организуем для вас лучший отдых!
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