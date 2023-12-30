Красная Поляна без очереди

Билет для посещения в Адлере
Насладиться катанием и встретить Новый год в дружной компании единомышленников, почувствовать полный релакс в спа с русской баней, массажем и парением, полюбоваться зимним закатом у Черного моря, совершить захватывающую прогулку по подвесному мосту — всё это возможно в нашем туре.

Кроме того, одним из основных преимуществ является проход без очередей на подъемники, а жить будем в минуте ходьбы до канаток! Вы сможете поучиться у профессионалов — в программе предусмотрены: школа по фрирайду, обучение технике катания на горных лыжах и сноуборде.

Мы расскажем о технике безопасности на склонах, научим кататься уверенно, контролировать скорость и траекторию.
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Красная Поляна без очереди
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Душевное общение с новыми друзьями
Душевное общение с новыми друзьями
Вы повстречаете единомышленников, с которыми сможете разделить теплые воспоминания, создать новые проекты и коллаборации
Школа по горным лыжам и сноуборду
Школа по горным лыжам и сноуборду
Обучение — наша фишка! Делим учеников на мини-группы по уровню подготовки. У каждой группы будет свой инструктор
Полюбуемся морем зимой
Полюбуемся морем зимой
Насладиться оранжевыми красками закатного солнца, вдохнуть в январе соленый бриз Черного моря — звучит потрясающе, согласны
Катание без очередей
Катание без очередей
С нами вы попадете на склоны без очередей, и чтобы не тратить лишнее время, мы будем жить в пешей минуте от подъемника
Атмосфера новогоднего волшебства
Атмосфера новогоднего волшебства
Прогуляемся по городку словно из диснеевского рождественского фильма и ярко встретим 2024 год
Побываем на 4 горнолыжных курортах
Побываем на 4 горнолыжных курортах
Откроем для себя 134 горнолыжные трассы и сравним курорты: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром, Альпика

Программа тура по дням

1 день

Знакомство. Прогулка по Красной Поляне или катание

Ваш самолет приземляется в аэропорту Сочи. С этой минуты можно выключить голову и расслабляться в отпуске мечты, ведь мы за вас уже всё продумали.

Наш трансфер привозит вас в отель.

Выйдя из машины, с первого вдоха вы ощутите кристально чистый горный воздух. Идем гулять по Красной Поляне или сразу покорять горнолыжные трассы.

На вечере знакомств гости превращаются в друзей, вместе пьем вино с классными интересными ребятами. Ложимся спать пораньше, потому что завтра…

Знакомство. Прогулка по Красной Поляне или катаниеЗнакомство. Прогулка по Красной Поляне или катаниеЗнакомство. Прогулка по Красной Поляне или катаниеЗнакомство. Прогулка по Красной Поляне или катание
2 день

Катание, встреча Нового года

Встёгиваемся в лыжи / борд, скользим по мягкому снегу широкой трассы, обозреваем белоснежные вершины с высоты 2000 метров. А вечером…

Провожаем Старый год на банкете в зажигательной компании, погружаемся в детство, играя в тайного Санту, радуемся подаркам.

Загадываем самое заветное желание под бой курантов. Самое-самое! Ведь здесь точно все сбывается!

Смеемся под разлетающиеся конфетти, чокаемся бокалами шампанского с уже любимыми друзьями, танцуем под фееричный концерт у главной ёлки Красной Поляны.

Смотрим яркий салют, гуляем теплой ночью по рождественским ярмаркам, улыбаемся до ушей от потрясающего праздника, который запомнится на 2 следующие жизни!

Катание, встреча Нового годаКатание, встреча Нового годаКатание, встреча Нового годаКатание, встреча Нового годаКатание, встреча Нового годаКатание, встреча Нового годаКатание, встреча Нового года
3 день

Катание, релакс в спа

Неспешно просыпаемся. Обедаем круассанами с видом на горы. Катаемся по пустым склонам, наслаждаемся вельветом в 12 дня.

После активного дня и напряженного года телу нужен отдых. Расслабляемся в спа, нежимся в джакузи, паримся в бане, отдыхаем на массаже.

Идем в лучший ресторан в альпийском стиле и с новой стороны открываем друг друга. Гости наших туров — это сообщество активных людей, с которыми вы сможете наладить связи, создать бизнес-проекты.

Катание, релакс в спаКатание, релакс в спаКатание, релакс в спаКатание, релакс в спа
4 день

Катание, прогулка по подвесному мосту в Скайпарке

Вы уже позабыли тот мир, который оставили: офисный стул, городские джунгли многоэтажек, стены, ограничивающие жизненное пространство, путь работа — дом.

Вместо этого вы встёгиваетесь в лыжи или сноуборд и с интересом постигаете мастерство катания с профессиональным инструктором. Грамотный подход и огромный опыт тренера встраивает в вас навыки уверенного безопасного катания.

С нами вы научитесь контролировать скорость и траекторию, а главное — сможете расслабиться и получать удовольствие от спусков. Неважно, новичок вы или профи. Занимаетесь с инструктором или нет. Вы будете кататься в компании одного уровня.

Едем в Скайпарк, где совершаем одну из незабываемых прогулок в свой жизни по полукилометровому небесному мосту над ущельем на высоте 200 метров.

С одной стороны видно горы, а с другой — море. Здесь же при желании можно получить порцию адреналина, прыгнув с банджи, проехав на зиплайне или покачавшись на самых высоких качелях в мире.

Катание, прогулка по подвесному мосту в СкайпаркеКатание, прогулка по подвесному мосту в СкайпаркеКатание, прогулка по подвесному мосту в Скайпарке
5 день

Катание, экскурсия на водопад и в Адлер

Сам величественный Роза-Пик с гордостью наблюдает, как красиво вы рассекаете склоны.

Тишина гор сменяется на шум… водопада, захватывающего дух. А следом — и шум волн!

Закатное солнце рисует оранжевыми красками на небе и воде. Катаемся на самокате по набережной Адлера, восхищаемся высокими струями поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Катание, экскурсия на водопад и в АдлерКатание, экскурсия на водопад и в АдлерКатание, экскурсия на водопад и в АдлерКатание, экскурсия на водопад и в АдлерКатание, экскурсия на водопад и в АдлерКатание, экскурсия на водопад и в АдлерКатание, экскурсия на водопад и в Адлер
6 день

Катание, фотосессия, русская баня

Катание мечты! А с ним… Фотосессия в купальниках. Теперь у вас есть серьезная мотивация начать худеть прямо сейчас!:)

Настоящая русская баня, парение профессиональным парильщиком. Холодная купель и фурако — горячий бассейн. Травяной чай с варением из фейхоа. Стопроцентное расслабление!

Катание, фотосессия, русская баняКатание, фотосессия, русская баняКатание, фотосессия, русская баняКатание, фотосессия, русская баня
7 день

Катание, трансфер в аэропорт. Окончание программы

Вершина горнолыжного курорта. Умопомрачительный вид на горы. Кофе. Плед. Катание. Глинтвейн на лежаке. Смех с друзьями. Катание.

Уже чувствуете, как проветрили голову, и она свободна от мыслей.

Трансфер в аэропорт забирает уже совершенно других людей: сияющих, наполнившихся, вдохновленных, с огромным количеством энергии на новые подвиги! Вы точно вернетесь домой другим! Подарите это настроение близким, а они вам – свою любовь в ответ.

Катание, трансфер в аэропорт. Окончание программыКатание, трансфер в аэропорт. Окончание программыКатание, трансфер в аэропорт. Окончание программыКатание, трансфер в аэропорт. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в апартаментах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Апартаменты курорта Красная Поляна

6 ночей
Апартаменты курорта Красная ПолянаАпартаменты курорта Красная Поляна

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в апартаментах Красной Поляны
  • Трансфер: аэропорт — отель — аэропорт
  • Групповой утренний трансфер до подъемников Роза Хутор, Альпика, Газпром до подъемника Красная Поляна - 1 минута пешком
  • Завтраки — шведский стол
  • Горнолыжная страховка
  • Банный вечер в бане с купелью и горячей бочкой фурако
  • Экскурсия на подвесной мост SkyPark, входной билет на мост
  • Экскурсия в Адлер: к морю, на набережную, в Олимпийский парк
  • Экскурсия на водопад Пасть Дракона
  • Фотосессия
  • Новогодний банкет
  • Спуск с горы с Дедом Морозом
  • Помощь в поиске авиабилета
  • Рекомендации по снаряжению
  • Сопровождение во время тура — мы всё уже продумали за вас
  • Организационная онлайн-встреча до поездки
  • Чемодан восторга, заряженная внутренняя батарейка и новые друзья!
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно
  • Ски-пасс
  • Обеды, ужины
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, городской округ Сочи, аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется безопасность в туре?

Инструктор отличается особой дальновидностью. По первым трем вашим поворотам он распишет вам программу на всю неделю.

Вы думаете: «Как это все носятся по трассе, а мы такие гуськом не спеша поедем?» Спокойствие! У инструктора есть дополнительная пара глаз на затылке, он наблюдает за обстановкой на все 4 стороны света и строит траекторию змейки так, чтобы никто не попал в аварию.

Безопасность — наш приоритет!

Как будет осуществляться коммуникация перед туром?
Вы знакомитесь с ребятами в чате и на онлайн-встрече. Получаете: чек-лист, что взять с собой; видео-рекомендации, как подготовиться к поездке, как выбрать одежду и снаряжение.
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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