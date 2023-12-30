Кроме того, одним из основных преимуществ является проход без очередей на подъемники, а жить будем в минуте ходьбы до канаток! Вы сможете поучиться у профессионалов — в программе предусмотрены: школа по фрирайду, обучение технике катания на горных лыжах и сноуборде.
Мы расскажем о технике безопасности на склонах, научим кататься уверенно, контролировать скорость и траекторию.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство. Прогулка по Красной Поляне или катание
Ваш самолет приземляется в аэропорту Сочи. С этой минуты можно выключить голову и расслабляться в отпуске мечты, ведь мы за вас уже всё продумали.
Наш трансфер привозит вас в отель.
Выйдя из машины, с первого вдоха вы ощутите кристально чистый горный воздух. Идем гулять по Красной Поляне или сразу покорять горнолыжные трассы.
На вечере знакомств гости превращаются в друзей, вместе пьем вино с классными интересными ребятами. Ложимся спать пораньше, потому что завтра…
Катание, встреча Нового года
Встёгиваемся в лыжи / борд, скользим по мягкому снегу широкой трассы, обозреваем белоснежные вершины с высоты 2000 метров. А вечером…
Провожаем Старый год на банкете в зажигательной компании, погружаемся в детство, играя в тайного Санту, радуемся подаркам.
Загадываем самое заветное желание под бой курантов. Самое-самое! Ведь здесь точно все сбывается!
Смеемся под разлетающиеся конфетти, чокаемся бокалами шампанского с уже любимыми друзьями, танцуем под фееричный концерт у главной ёлки Красной Поляны.
Смотрим яркий салют, гуляем теплой ночью по рождественским ярмаркам, улыбаемся до ушей от потрясающего праздника, который запомнится на 2 следующие жизни!
Катание, релакс в спа
Неспешно просыпаемся. Обедаем круассанами с видом на горы. Катаемся по пустым склонам, наслаждаемся вельветом в 12 дня.
После активного дня и напряженного года телу нужен отдых. Расслабляемся в спа, нежимся в джакузи, паримся в бане, отдыхаем на массаже.
Идем в лучший ресторан в альпийском стиле и с новой стороны открываем друг друга. Гости наших туров — это сообщество активных людей, с которыми вы сможете наладить связи, создать бизнес-проекты.
Катание, прогулка по подвесному мосту в Скайпарке
Вы уже позабыли тот мир, который оставили: офисный стул, городские джунгли многоэтажек, стены, ограничивающие жизненное пространство, путь работа — дом.
Вместо этого вы встёгиваетесь в лыжи или сноуборд и с интересом постигаете мастерство катания с профессиональным инструктором. Грамотный подход и огромный опыт тренера встраивает в вас навыки уверенного безопасного катания.
С нами вы научитесь контролировать скорость и траекторию, а главное — сможете расслабиться и получать удовольствие от спусков. Неважно, новичок вы или профи. Занимаетесь с инструктором или нет. Вы будете кататься в компании одного уровня.
Едем в Скайпарк, где совершаем одну из незабываемых прогулок в свой жизни по полукилометровому небесному мосту над ущельем на высоте 200 метров.
С одной стороны видно горы, а с другой — море. Здесь же при желании можно получить порцию адреналина, прыгнув с банджи, проехав на зиплайне или покачавшись на самых высоких качелях в мире.
Катание, экскурсия на водопад и в Адлер
Сам величественный Роза-Пик с гордостью наблюдает, как красиво вы рассекаете склоны.
Тишина гор сменяется на шум… водопада, захватывающего дух. А следом — и шум волн!
Закатное солнце рисует оранжевыми красками на небе и воде. Катаемся на самокате по набережной Адлера, восхищаемся высокими струями поющих фонтанов в Олимпийском парке.
Катание, фотосессия, русская баня
Катание мечты! А с ним… Фотосессия в купальниках. Теперь у вас есть серьезная мотивация начать худеть прямо сейчас!:)
Настоящая русская баня, парение профессиональным парильщиком. Холодная купель и фурако — горячий бассейн. Травяной чай с варением из фейхоа. Стопроцентное расслабление!
Катание, трансфер в аэропорт. Окончание программы
Вершина горнолыжного курорта. Умопомрачительный вид на горы. Кофе. Плед. Катание. Глинтвейн на лежаке. Смех с друзьями. Катание.
Уже чувствуете, как проветрили голову, и она свободна от мыслей.
Трансфер в аэропорт забирает уже совершенно других людей: сияющих, наполнившихся, вдохновленных, с огромным количеством энергии на новые подвиги! Вы точно вернетесь домой другим! Подарите это настроение близким, а они вам – свою любовь в ответ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в апартаментах.
Варианты проживания
Апартаменты курорта Красная Поляна
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в апартаментах Красной Поляны
- Трансфер: аэропорт — отель — аэропорт
- Групповой утренний трансфер до подъемников Роза Хутор, Альпика, Газпром до подъемника Красная Поляна - 1 минута пешком
- Завтраки — шведский стол
- Горнолыжная страховка
- Банный вечер в бане с купелью и горячей бочкой фурако
- Экскурсия на подвесной мост SkyPark, входной билет на мост
- Экскурсия в Адлер: к морю, на набережную, в Олимпийский парк
- Экскурсия на водопад Пасть Дракона
- Фотосессия
- Новогодний банкет
- Спуск с горы с Дедом Морозом
- Помощь в поиске авиабилета
- Рекомендации по снаряжению
- Сопровождение во время тура — мы всё уже продумали за вас
- Организационная онлайн-встреча до поездки
- Чемодан восторга, заряженная внутренняя батарейка и новые друзья!
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно
- Ски-пасс
- Обеды, ужины
- Место начала и завершения?
- Россия, Краснодарский край, городской округ Сочи, аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как осуществляется безопасность в туре?
Инструктор отличается особой дальновидностью. По первым трем вашим поворотам он распишет вам программу на всю неделю.
Вы думаете: «Как это все носятся по трассе, а мы такие гуськом не спеша поедем?» Спокойствие! У инструктора есть дополнительная пара глаз на затылке, он наблюдает за обстановкой на все 4 стороны света и строит траекторию змейки так, чтобы никто не попал в аварию.
Безопасность — наш приоритет!
- Как будет осуществляться коммуникация перед туром?
- Вы знакомитесь с ребятами в чате и на онлайн-встрече. Получаете: чек-лист, что взять с собой; видео-рекомендации, как подготовиться к поездке, как выбрать одежду и снаряжение.
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронировании
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.