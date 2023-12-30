1 день

Знакомство. Прогулка по Красной Поляне или катание

Ваш самолет приземляется в аэропорту Сочи. С этой минуты можно выключить голову и расслабляться в отпуске мечты, ведь мы за вас уже всё продумали.

Наш трансфер привозит вас в отель.

Выйдя из машины, с первого вдоха вы ощутите кристально чистый горный воздух. Идем гулять по Красной Поляне или сразу покорять горнолыжные трассы.

На вечере знакомств гости превращаются в друзей, вместе пьем вино с классными интересными ребятами. Ложимся спать пораньше, потому что завтра…