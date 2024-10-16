Из Олимпийского парка – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Из Олимпийского парка» в Адлере, цены от 1 350 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
На мотоцикле
скидка
55%
12 отзывов
30 минут
Индивидуальная
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
30001 350 за человека
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
На самокатах
1 отзыв
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Увлекательная фото-прогулка по Адлеру: на самокатах через набережную, мост и Олимпийский парк. Включены 20-30 обработанных фото и прокат самокатов
Начало: На Пальмовой аллее
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
5 200 за человека
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Погрузиться в атмосферу драйва среди культовых автомобилей и легендарных болидов
Начало: В Олимпийском парке
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из Олимпийского парка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
  2. Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
  3. Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2024
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