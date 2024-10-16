скидка
55%
30 минут
Индивидуальная
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
30001 350₽ за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Привет, Адлер! Прогулка на самокатах с фотографом
Увлекательная фото-прогулка по Адлеру: на самокатах через набережную, мост и Олимпийский парк. Включены 20-30 обработанных фото и прокат самокатов
Начало: На Пальмовой аллее
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
5 200₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Погрузиться в атмосферу драйва среди культовых автомобилей и легендарных болидов
Начало: В Олимпийском парке
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий16 октября 2024Отличная экскурсия! Прокатились с ветерком, полюбовались ночным городом! Заряд адреналина обеспечен на весь отпуск! Всем рекомендую промчаться и сделать красивые фотографии и видео!
- ООксана23 сентября 2024Совершенно потрясающая команда, мудрый и тактичный Захар, идут навстречу пожеланиям заказчика. Супер-поездка на мотоциклах, в которой мой восторг побеждал страх
- ДДмитрий23 сентября 2024Всё понравилось! Ребята молодцы, а главное профессионально и безопасно управляют техникой! Уверен, что они в ближайшее время установят проф камеры для съёмок в движении с панорамными видами!!
- ККсения20 сентября 2023Были на прогулке с фотосессией 19.09.2023, отличный фотограф, хорошее знание города, все очень понравилось! Спасибо, Юлии!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Из Олимпийского парка»
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