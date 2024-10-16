В Виталий Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера) Отличная экскурсия! Прокатились с ветерком, полюбовались ночным городом! Заряд адреналина обеспечен на весь отпуск! Всем рекомендую промчаться и сделать красивые фотографии и видео!

О Оксана Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера) Совершенно потрясающая команда, мудрый и тактичный Захар, идут навстречу пожеланиям заказчика. Супер-поездка на мотоциклах, в которой мой восторг побеждал страх

Д Дмитрий Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера) Всё понравилось! Ребята молодцы, а главное профессионально и безопасно управляют техникой! Уверен, что они в ближайшее время установят проф камеры для съёмок в движении с панорамными видами!!