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Описание экскурсии
Водопад и древняя пещера
Маршрут пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.
Монастырь и Скайпарк
Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров. По дороге в Скайпарк мы поднимемся в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.
Пасека и форелевое хозяйство
Мы отправимся на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете несколько сортов мёда, угоститесь напитками на основе мёда и сможете купить медовую косметику, а также краснополянский чай. Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию в рамках общего тайминга экскурсии. Если локация вам неинтересна, её можно пропустить
Дополнительные расходы
- Билеты в Скайпарк: взрослые — 2000 руб., дети — 1000 руб.
- Посещение форелевого хозяйства: 400 руб. — взрослые, 300 руб. — дети
- Вход в пещеру — 200 руб.
- Покупки на пасеке — по желанию, но если не планируете покупки, то пасеку мы не посещаем