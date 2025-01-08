Многие путешественники, отправляясь в Красную поляну из Адлера или Сочи, стремятся увидеть в первую очередь олимпийские объекты. Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта.Вас

ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад Девичьи слёзы, монастырь с интересной судьбой, пасека и форелевое хозяйство. А также проход по подвесному мосту над ущельем в Скайпарке.

Описание экскурсии

Водопад и древняя пещера

Маршрут пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.

Монастырь и Скайпарк

Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров. По дороге в Скайпарк мы поднимемся в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.

Пасека и форелевое хозяйство

Мы отправимся на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете несколько сортов мёда, угоститесь напитками на основе мёда и сможете купить медовую косметику, а также краснополянский чай. Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию в рамках общего тайминга экскурсии. Если локация вам неинтересна, её можно пропустить

Дополнительные расходы