Чудеса долины Мзымты (из Адлера)

Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Многие путешественники, отправляясь в Красную поляну из Адлера или Сочи, стремятся увидеть в первую очередь олимпийские объекты. Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта.

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ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад Девичьи слёзы, монастырь с интересной судьбой, пасека и форелевое хозяйство. А также проход по подвесному мосту над ущельем в Скайпарке.

Чудеса долины Мзымты (из Адлера)
Чудеса долины Мзымты (из Адлера)
Чудеса долины Мзымты (из Адлера)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Описание экскурсии

Водопад и древняя пещера

Маршрут пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.

Монастырь и Скайпарк

Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров. По дороге в Скайпарк мы поднимемся в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.

Пасека и форелевое хозяйство

Мы отправимся на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете несколько сортов мёда, угоститесь напитками на основе мёда и сможете купить медовую косметику, а также краснополянский чай. Кроме того, вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию в рамках общего тайминга экскурсии. Если локация вам неинтересна, её можно пропустить

Дополнительные расходы

  • Билеты в Скайпарк: взрослые — 2000 руб., дети — 1000 руб.
  • Посещение форелевого хозяйства: 400 руб. — взрослые, 300 руб. — дети
  • Вход в пещеру — 200 руб.
  • Покупки на пасеке — по желанию, но если не планируете покупки, то пасеку мы не посещаем

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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