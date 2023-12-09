Вас ждут несколько интересных и разнообразных достопримечательностей за один день! Я расскажу вам об истории Красной поляны, покажу её старые фотографии, вы узнаете какой была жизнь посёлка на протяжении последних столетий.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
Что вас ожидает:
- Ахштырский храм
- Краснополянские дольмены (по желанию)
- Смотровые площадки в Красной поляне
- Ахштырская пещера
- Роза Хутор
- Горная Олимпийская деревня
Описание
Что мы посетим:
- Ахштырский храм. В Адлерском районе, в небольшом селе под названием Ахштырь, находятся руины древнего византийского храма, который относится к XI-XIII вв. Рядом находится карьер с «марсианским» пейзажам и старый царский мост.
- Краснополянские дольмены (по желанию). Комплекс краснополянских дольменов состоит из шести специфических каменных сооружений, два из которых являются плиточными, а четыре — колодцеобразными, построенными из отдельных каменных блоков. Дольмены такого типа можно увидеть только в здешних местах. Данная группа дольменов, в отличие от других аналогичных сооружений на черноморском побережье, отличается компактными размерами.
- Смотровые площадки в Красной поляне, откуда открываются панорамные виды на сам посёлок и его курорты.
- Ахштырская пещера — признана одной из самых значимых природных достопримечательностей в России. Она привлекательна для туристов как объект, богатый историческим наследием. На протяжении нескольких эпох это было естественное место проживания древних людей.
- Роза Хутор. Пройдёмся по шикарной набережной с броской архитектурой и потрясающими видами на горы.
• Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады. Здесь находится также аллея флагов. Обратите внимание:
- В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i.
- Phone pro.
- Посещение канатных дорог не входит в экскурсию. По желанию вы можете подняться самостоятельно, а я подожду вас — или поднимусь с вами за доплату.
- Входные билеты оплачиваются отдельно.
По расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горького, 56. Ж/д вокзал СочиЗавершение: Зимний театр или ж/д вокзал Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: По расписаниюЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- На выбор: Зимний театр или ж/д вокзал Сочи. Трансфер из отелей за доплату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Похожие туры из Адлера
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
Путешествие по природным местам вокруг посёлка и знакомство с самым топовым курортом России
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
у вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
1000450₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
в Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
800₽ за человека