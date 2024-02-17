Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Е Елена Были с мужем на экскурсии с гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели красивые места. Илья отличный собеседник и рассказчик и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Все фотографии прислали вовремя. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Фотографии прислали уже через неделю. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Илона Фотосессия прошла в позитивной обстановке! Илья подсказывал как встать, выбирал самые красивые локации. Уже через 5 дней прислал фото - 266 штук, так что есть из чего выбрать. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Спасибо Илье за прекрасный день! Подача информации легкая, без навязчивости. Учел погоду и наши пожелания. Фото получили быстро – все на высшем уровне! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Спасибо за незабываемое приключение! Илья быстро организовал съемку, интересно рассказал о Красной Поляне. Фото получили быстро – все супер! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет