Вас ждет впечатляющий фототур, за время которого вы увидите множество удивительных мест в окрестностях Сочи. В самых красивых местах мы сделаем отличные фотографии на камерофон Vivo X200
Описание экскурсииМы посетим самые красивые места, где я проведу вам мобильную фотосессию на телефон Vivo X200, какой снимает на уровне цифровых фотоаппаратов.
- Смотровая «Коготь» Это деревянная беседка с панорамным видом на долину реки Мзымты • Ущелье Ахцу увидите со смотровой площадки самое глубокое ущелье на причерноморском Кавказе.
- Смотровая «1100 метров» Смотровая площадки с видом на хребет Агепста • Экологическая тропа "Краснополянские дольмены" • Посёлок Красная Поляна — проедем по самой красивой улице с видом на горные хребты *Локации по желанию для самостоятельного посещения* * *Любая канатная дорога по вашему выбору. Идёт на высоту 2256 метров. Здесь можно увидеть альпийские луга и панорамы гор. Посещение самостоятельное, за оплату билета поднимаюсь с вами и делаю фото-видео контент * *Парк альпак «Пача Мама»* — вы сможете зайти в вольер к зверушкам из Перу, покормить и даже погладить. Посещение самостоятельное, вас отвезёт автобус от курорта «Роза Хутор» Важная информация: В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон Vivo X200. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий. Входные билеты оплачиваются отдельно.
По расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки в Красной поляне
- Роза Хутор
- Горная Олимпийская деревня
Что включено
- Трансфер по маршруту от жд вокзала Адлера
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Жд вокзал Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон Vivo X200. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий
- Входные билеты оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были с мужем на экскурсии с гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели красивые места. Илья отличный собеседник и рассказчик и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Все фотографии прислали вовремя.
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И
Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Фотографии прислали уже через неделю.
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И
Фотосессия прошла в позитивной обстановке! Илья подсказывал как встать, выбирал самые красивые локации. Уже через 5 дней прислал фото - 266 штук, так что есть из чего выбрать.
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Д
Спасибо Илье за прекрасный день! Подача информации легкая, без навязчивости. Учел погоду и наши пожелания. Фото получили быстро – все на высшем уровне!
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О
Спасибо за незабываемое приключение! Илья быстро организовал съемку, интересно рассказал о Красной Поляне. Фото получили быстро – все супер!
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М
Фотопутешествие прошло идеально! Илья – талантливый фотограф и увлекательный рассказчик. Фото и настроение – на пятерку!
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