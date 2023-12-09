Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro

Индивидуальная экскурсия в Адлере
Вас ждут несколько интересных и разнообразных достопримечательностей за один день! Я расскажу вам об истории Красной поляны, покажу её старые фотографии, вы узнаете какой была жизнь посёлка на протяжении последних столетий.
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Топ-места Красной Поляны с фотосетом на 14 iPhone pro
Ближайшие даты:
9
дек

Что вас ожидает:

  • Ахштырский храм
  • Краснополянские дольмены (по желанию)
  • Смотровые площадки в Красной поляне
  • Ахштырская пещера
  • Роза Хутор
  • Горная Олимпийская деревня

Описание

Что мы посетим:

  • Ахштырский храм. В Адлерском районе, в небольшом селе под названием Ахштырь, находятся руины древнего византийского храма, который относится к XI-XIII вв. Рядом находится карьер с «марсианским» пейзажам и старый царский мост.
  • Краснополянские дольмены (по желанию). Комплекс краснополянских дольменов состоит из шести специфических каменных сооружений, два из которых являются плиточными, а четыре — колодцеобразными, построенными из отдельных каменных блоков. Дольмены такого типа можно увидеть только в здешних местах. Данная группа дольменов, в отличие от других аналогичных сооружений на черноморском побережье, отличается компактными размерами.
  • Смотровые площадки в Красной поляне, откуда открываются панорамные виды на сам посёлок и его курорты.
  • Ахштырская пещера — признана одной из самых значимых природных достопримечательностей в России. Она привлекательна для туристов как объект, богатый историческим наследием. На протяжении нескольких эпох это было естественное место проживания древних людей.
  • Роза Хутор. Пройдёмся по шикарной набережной с броской архитектурой и потрясающими видами на горы.

• Горная Олимпийская деревня — место, где в 2014 году жили и тренировались спортсмены Олимпиады. Здесь находится также аллея флагов. Обратите внимание:

  • В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i.
  • Phone pro.
  • Посещение канатных дорог не входит в экскурсию. По желанию вы можете подняться самостоятельно, а я подожду вас — или поднимусь с вами за доплату.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно.

По расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горького, 56. Ж/д вокзал Сочи
Завершение: Зимний театр или ж/д вокзал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На выбор: Зимний театр или ж/д вокзал Сочи. Трансфер из отелей за доплату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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