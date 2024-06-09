В Сочи много развлечений, но что точно доставит массу впечатлений и подарит отличное настроение, так это прогулки на яхте или катере. Предлагаем арендовать яхту или катер и незабываемо провести время.
Вы можете организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших предпочтений.
Вы можете организовать на яхте рыбалку или провести особенное мероприятие — все зависит от ваших предпочтений.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Олимпийский парк
- Кавказский хребет
- Черное море
Описание экскурсии
Искрящееся море, играющие на солнце золотистые пляжи — о чем еще можно мечтать, планируя свой отдых летом. Сочи — самый популярный курорт на Черноморском побережье, куда стекаются потоки туристов со всей планеты. В олимпийском городе много развлечений: от купания под водопадами до катания на сноуборде со склонов Красной поляны. Но, что точно доставит массу впечатлений, повысит адреналин, подарит отличное настроение, так это прогулки на яхте или катере.
Фрахт судна с экипажем от одного часа
Морские путешествия на взятых напрокат яхтах или катерах у большинства людей ассоциируются с запредельной роскошью, хотя в действительности арендовать судно в Сочи с капитаном может позволить себе каждый. Преимущества аренды:
- быстрая и динамичная езда по водной глади;
- возможность посещения удаленных мест и открытых водных пространств;
- идеально подходит для активного отдыха, водного спорта и рыбалки;
- спортивный или наоборот релакс-отдых;
- возможность выбора между парусной или моторной яхтой;
- красота и грациозность судна;
- отличные виды и фотографии;
- возможность проведения мероприятий: праздников, корпоративов, дней рождения, свадьбы и др.;
возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:.
возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:.
• возможность арендовать с капитаном или без него. Вам доступны парусные и моторные модели. Если хочется арендовать водный транспорт на несколько дней, выбирайте вариант с одной или двумя каютами. Ваши возможности не ограничены. Все зависит от личных потребностей и предпочтений. Что касается развлечений, то вы можете организовать на яхте рыбалку, чтобы вернуться домой не только с яркими впечатлениями, но и с богатым уловом. Рыбачить в Черном море всегда интересно и продуктивно. Важная информация:
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Яхта «Кристина», порт Имеретинский
|8 000 ₽
|Аренда «Екатерина», порт Имеретинский
|12 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Кавказский хребет
- Черное море
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
Что не входит в цену
- Кальян
- Гидроцикл
- Сап-борд
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее
- Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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