"Золотая Абхазия" на комфортабельном минивене

Наша экскурсия "Золотая Абхазия" для вас, если вы хотите насладиться основными...

Наша экскурсия «Золотая Абхазия» для вас, если вы хотите насладиться основными достопримечательностями Абхазии за один день с максимальным комфортом!
"Золотая Абхазия" на комфортабельном минивене
"Золотая Абхазия" на комфортабельном минивене
"Золотая Абхазия" на комфортабельном минивене
"Золотая Абхазия" на комфортабельном минивене
"Золотая Абхазия" на комфортабельном минивене
"Золотая Абхазия" на комфортабельном минивене

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • Ресторан Гагрипш
  • Каменный мешок
  • Водопад Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Водопад Мужские слезы
  • Озеро Рица
  • Юпшарский каньон
  • Водопад Мужские слезы
  • Самшитовая роща

Что вас ожидает:

  • С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (до 8 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением.
  • Выезд из Адлера совершается рано утром.
Мы осуществляем трансфер от Вашего отеля на комфортабельных минивэнах (Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Hyundai Starex и др. )
Для наших клиентов организовано быстрое прохождение русско-абхазской границы!

Важная информация:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Хосты и других за дополнительную плату по договоренности.
🚩 Начало: Морской бульвар д1
🏁 Место завершения: Развозка по отелям в Адлере
 Что входит
  • Трансфер от отеля по Адлеру
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
 Что не входит
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор в Заповедник на озере Рица — 350 руб.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
ГОСТур
ГОСТур
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