Что вас ожидает:
- С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (до 8 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением.
- Выезд из Адлера совершается рано утром.
Мы осуществляем трансфер от Вашего отеля на комфортабельных минивэнах (Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Hyundai Starex и др. )
Для наших клиентов организовано быстрое прохождение русско-абхазской границы!
Важная информация:
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Хосты и других за дополнительную плату по договоренности.