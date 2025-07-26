Мои заказы

Покровский собор – экскурсии в Александрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Покровский собор» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Знакомьтесь, Александров
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
11 дек в 13:00
13 дек в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    29 ноября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Необычный для нас формат экскурсии, хорошо подобранное музыкальное сопровождение, неспешная прогулка. Информация воспринимается легко, но при всей незатейливости историй чудесно
    читать дальше

    погружаешься в атмосферу 16 века. Интересный опыт. Наталия - тактичный и легкий гид, с юмором) Сама Александровская слобода однозначно заслуживает посещения!

  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень понравилась экскурсия.
    Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас
    читать дальше

    стороны.
    Спойлерить не буду, сходите на экскурсию к Роману сами и вы удивитесь)
    А может и нет.
    Но всё равно вам будет интересно!
    Спасибо за прекрасно проведённые два часа.

  • A
    Alexey
    11 ноября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!
    Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендуем. Роман, больше Вам спасибо!
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Наталья прекрасный человек,чуткая, тактичная,приятная женщина. Интересный формат экскурсии, тема необычная и увлекательная. Музыкальная составляющая отличная! Несмотря на серый,холодный осенний день отлично провели время. С удовольствием вернемся. Спасибо!!!
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Все прекрасно, новый для нас формат, но очень удобно, особенно с маленьким ребенком
  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Рекомендуем
  • А
    Александра
    12 октября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке.
    читать дальше

    Экскурсия полностью проходит в наушниках на территории Александровской слободы. Истории любви Ивана Грозного захватывают. Мы ходили неспешным спокойным шагом на просторах слободы и наслаждались золотой осенью.
    Единственное - такая прогулка могла бы пройти где угодно. История в наушниках про Ивана Грозного конечно связана с Александровской слободой, но на конкретные детали не отсылает. Поэтому советую это воспринимать именно как прогулку. Мы остались очень довольны

    Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке.
  • О
    Ошкина
    21 сентября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
    Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете
    Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.
    читать дальше

    Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из прошлого, ты как бы оказываешься в центре описываемых событий. Отличная подача исторического материала и профессионально подобранное музыкальное оформление. Во время прогулки мы и танцевали, и подпевали, шутили, смеялись, развивали пространственное и историческое воображение. Экскурсию настоятельно рекомендуем. Брали две прогулки. Наталье, браво!!!

    Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!
  • Г
    Галиулин
    25 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От
    читать дальше

    Александровской слободы, через время промышленного развития в современность. Истории о городе и людях внесших свой вклад в развитие города именно тот формат требующийся для знакомства с городом.

    Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От
  • М
    Марина
    20 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    « город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю
    читать дальше

    города, посмотреть на него через призму минувших столетий! В городе очень многое еще предстоит сделать, но для тех кто интересуется историей России посещение Александрова игнорировать нельзя.

    « город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту
  • В
    Валентина
    16 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.
  • И
    Ирина
    7 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
    С удовольствием рекомендую.
  • Д
    Даниил
    6 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
    Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Все было отлично
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!
  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое
    читать дальше

    погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую

    Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое

