О Ольга Александров: город правителей, город изгнанников Дата посещения: 25 июля 2025 Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!

С Светлана «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше погружаешься в атмосферу 16 века. Интересный опыт. Наталия - тактичный и легкий гид, с юмором) Сама Александровская слобода однозначно заслуживает посещения! Необычный для нас формат экскурсии, хорошо подобранное музыкальное сопровождение, неспешная прогулка. Информация воспринимается легко, но при всей незатейливости историй чудесно

A Alexey Александров: город правителей, город изгнанников Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!

О Ольга «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Наталья прекрасный человек,чуткая, тактичная,приятная женщина. Интересный формат экскурсии, тема необычная и увлекательная. Музыкальная составляющая отличная! Несмотря на серый,холодный осенний день отлично провели время. С удовольствием вернемся. Спасибо!!!

С Светлана «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Все прекрасно, новый для нас формат, но очень удобно, особенно с маленьким ребенком

А Александра «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше Экскурсия полностью проходит в наушниках на территории Александровской слободы. Истории любви Ивана Грозного захватывают. Мы ходили неспешным спокойным шагом на просторах слободы и наслаждались золотой осенью.

Единственное - такая прогулка могла бы пройти где угодно. История в наушниках про Ивана Грозного конечно связана с Александровской слободой, но на конкретные детали не отсылает. Поэтому советую это воспринимать именно как прогулку. Мы остались очень довольны Мы поехали компанией из 6 молодых девушек. Сопровождавший нас гид - очень милая и позитивная женщина, задала отличный темп прогулке.

О Ошкина «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о

Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете

Е Екатерина «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из прошлого, ты как бы оказываешься в центре описываемых событий. Отличная подача исторического материала и профессионально подобранное музыкальное оформление. Во время прогулки мы и танцевали, и подпевали, шутили, смеялись, развивали пространственное и историческое воображение. Экскурсию настоятельно рекомендуем. Брали две прогулки. Наталье, браво!!! Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!

Г Галиулин Александров: город правителей, город изгнанников читать дальше Александровской слободы, через время промышленного развития в современность. Истории о городе и людях внесших свой вклад в развитие города именно тот формат требующийся для знакомства с городом. Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От

М Марина Александров: город правителей, город изгнанников читать дальше города, посмотреть на него через призму минувших столетий! В городе очень многое еще предстоит сделать, но для тех кто интересуется историей России посещение Александрова игнорировать нельзя. « город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту

В Валентина Александров: город правителей, город изгнанников Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.

И Ирина Александров: город правителей, город изгнанников Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.

С удовольствием рекомендую.

Д Даниил Александров: город правителей, город изгнанников Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!

С Светлана Александров: город правителей, город изгнанников Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!