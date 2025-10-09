Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
11 окт в 10:00
13 окт в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
11 окт в 13:00
13 окт в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборИммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
Завтра в 16:00
13 окт в 16:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и Старый город
Увлекательное путешествие по Александрову, где история и архитектура переплетаются в уникальной атмосфере старинного города
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
