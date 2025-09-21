Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 13:00
2 окт в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
Сегодня в 16:00
3 окт в 16:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и Старый город
Увлекательное путешествие по Александрову, где история и архитектура переплетаются в уникальной атмосфере старинного города
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООшкина21 сентября 2025Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете
- ЕЕкатерина31 августа 2025Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.
- ДДмитрий19 июля 2025Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое
- ЛЛюдмила13 июля 2025Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
Большое спасибо!
- ЛЛюдмила13 июля 2025Очень понравилась экскурсия!
Непривычный, но как выяснилось, прекрасный формат иммерсивной экскурсии. Узнали много интересной информации об Александрове. И все это в процессе неспешной прогулки в найшниках в сопровождении гида. Огромное спасибо!
- ВВЛАДИМИР12 июля 2025Отличная прогулка, всё понравилось!
- ММаксим21 мая 2025Экскурсия интересная и по форме, и по содержанию. За время экскурсии удалось посмотреть основные достопримечательности центра города, узнать их историю и всё это в комфортном темпе. Рекомендую
- ССафронов22 марта 2025Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.
- ННадежда15 марта 2025Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
- ИИрина14 марта 2025Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
- ННаталья4 марта 2025Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно, интересно и музыкально. На одном дыхании👍
