О Ошкина «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о

Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете

Е Екатерина «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из прошлого, ты как бы оказываешься в центре описываемых событий. Отличная подача исторического материала и профессионально подобранное музыкальное оформление. Во время прогулки мы и танцевали, и подпевали, шутили, смеялись, развивали пространственное и историческое воображение. Экскурсию настоятельно рекомендуем. Брали две прогулки. Наталье, браво!!! Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.

Д Дмитрий «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое

Л Людмила «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.

Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))

Большое спасибо!

Л Людмила Иммерсивная прогулка «Город расскажет» Очень понравилась экскурсия!

Непривычный, но как выяснилось, прекрасный формат иммерсивной экскурсии. Узнали много интересной информации об Александрове. И все это в процессе неспешной прогулки в найшниках в сопровождении гида. Огромное спасибо!

В ВЛАДИМИР Иммерсивная прогулка «Город расскажет» Отличная прогулка, всё понравилось!

М Максим Иммерсивная прогулка «Город расскажет» Экскурсия интересная и по форме, и по содержанию. За время экскурсии удалось посмотреть основные достопримечательности центра города, узнать их историю и всё это в комфортном темпе. Рекомендую

С Сафронов «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе читать дальше Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем. Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.

Н Надежда «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!

И Ирина «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.