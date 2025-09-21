Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
Сегодня в 13:00
2 окт в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Пешая
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
Погрузитесь в атмосферу Александрова через музыку и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интерактивом и фотосопровождением
Начало: В городском сквере
Сегодня в 16:00
3 окт в 16:00
от 3000 ₽ за всё до 8 чел.
Александровский кремль и прогулка по Старому городу
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Александровский кремль и Старый город
Увлекательное путешествие по Александрову, где история и архитектура переплетаются в уникальной атмосфере старинного города
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ошкина
    21 сентября 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Интересно, пробирает до мурашек. Немного об архитектуре,(что понравилось-потому что слушать о
    Стилях и вензелях скучновато и в голове не задерживается) а на этой экскурсии судьбы и характеры людей-познавательно, запоминающе. Приезжайте, думаю, не пожалеете
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Посетили впервые данный формат экскурсии. Наша компания в восторге и от Натальи, как от человека, так и от самой экскурсии.
    читать дальше

    Очень необычный и классный способ передачи информации-доступно, всплывают картинки из прошлого, ты как бы оказываешься в центре описываемых событий. Отличная подача исторического материала и профессионально подобранное музыкальное оформление. Во время прогулки мы и танцевали, и подпевали, шутили, смеялись, развивали пространственное и историческое воображение. Экскурсию настоятельно рекомендуем. Брали две прогулки. Наталье, браво!!!

  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Недавно побывал(а) на иммерсивной прогулке по Александровской слободе — и это было нечто большее, чем просто экскурсия. Это настоящее историческое
    читать дальше

    погружение в эпоху Ивана Грозного и его личной жизни — историям его жён. Это не только интригующие и порой трагические сюжеты, но и важная часть понимания характера самого царя. Очень рекомендую

  • Л
    Людмила
    13 июля 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Первый раз были на экскурсии в формате иммерсивной прогулки.
    Наталья, приятный человек и грамотный гид, погрузила нас в мир Ивана Грозного и его жён. Интересно, оригинально и трогательно одновременно))
    Большое спасибо!
  • Л
    Людмила
    13 июля 2025
    Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
    Очень понравилась экскурсия!
    Непривычный, но как выяснилось, прекрасный формат иммерсивной экскурсии. Узнали много интересной информации об Александрове. И все это в процессе неспешной прогулки в найшниках в сопровождении гида. Огромное спасибо!
  • В
    ВЛАДИМИР
    12 июля 2025
    Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
    Отличная прогулка, всё понравилось!
  • М
    Максим
    21 мая 2025
    Иммерсивная прогулка «Город расскажет»
    Экскурсия интересная и по форме, и по содержанию. За время экскурсии удалось посмотреть основные достопримечательности центра города, узнать их историю и всё это в комфортном темпе. Рекомендую
  • С
    Сафронов
    22 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Добрый день. В Александрове как и в Слободе не в первый раз, но в этот раз захотелось чего то необычного.
    читать дальше

    Идея с наушниками оказалась очень интересной и хорошо реализованной. Очень атмосферно погуляли, послушали материал про Жен Грозного. Нам очень понравилось, рекомендуем.

  • Н
    Надежда
    15 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Отлично провели время на иммерсивной прогулке под звуки музыки и интересные истории. Наталия очень приятна в общении, погода была замечательная!
  • И
    Ирина
    14 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Очень необычно, но мы остались под впечатлением. Прониклись историями, было и грустно, и весело моментами. Осталось приятное послевкусие. Формат экскурсии понравился. И вообще там очень красиво.
  • Н
    Наталья
    4 марта 2025
    «Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
    Это не первая наша иммерсивная экскурсия. Выбирали уже понимая, что нас ждёт. Очень понравилось. Очень трогательно, интересно и музыкально. На одном дыхании👍
