Что вас ожидаетМы отправимся в путь из Анапы. Во время поездки к Шуго, расположенному в 45 км от города, вы полюбуетесь бескрайними полями и виноградниками, послушаете рассказы о жизни местного населения, ближе познакомитесь с житницей Кубанью. Совсем чуть-чуть — и перед вами предстанет необычный вулкан, который встречается во всех путеводителях по Кубани, Тамани и Северному Кавказу. Легенды и мифыАдыги называли его Шыго уашх, а кубанские казаки — Гнилой горой на Шуге. Как свидетельствуют исследования, вулкан извергался неоднократно, но последний раз был активен около 100 лет назад. Существует предание, что ранее на его месте существовал черкесский аул. Во время одного извержения все грешные жители поселка провалились в преисподнюю, а спастись сумела только праведная вдова. Целебные грязи вулканаМногие туристы приезжают к вулкану ради его целебных грязей с высоким содержанием брома и йода. Неслучайно в царские времена здесь существовала грязевая лечебница, где лечили болезни суставов, мочеполовой системы, бесплодие. Во время экскурсии 🧭 вы сможете оценить пользу грязей Шуго, узнать о сферах и особенностях её применения. Вам будут доступны специальные грязевые бассейны, душ Шарко, водные горки. После процедур можно будет попробовать местное варенье с травяным чаем и перекусить в местном кафе, предлагающем недорогие, но вкусные блюда.

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