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К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи

5
10 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Анапы
Природное образование прячется в горах ⛰️ посреди могучих дубов.

Его кратер — это гигантская чаша диаметром около 500 метров, дно которой опущено на глубину не менее 5 метров.

Наружу из кратера пробивается серая масса из глины и грязи с природным газом метан, создающим на поверхности бурлящие пузырьки.

Зрелище впечатляющее!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи

Что вы увидите

  • грязевой вулкан Шуго
Что вас ожидаетМы отправимся в путь из Анапы. Во время поездки к Шуго, расположенному в 45 км от города, вы полюбуетесь бескрайними полями и виноградниками, послушаете рассказы о жизни местного населения, ближе познакомитесь с житницей Кубанью. Совсем чуть-чуть — и перед вами предстанет необычный вулкан, который встречается во всех путеводителях по Кубани, Тамани и Северному Кавказу. Легенды и мифыАдыги называли его Шыго уашх, а кубанские казаки — Гнилой горой на Шуге. Как свидетельствуют исследования, вулкан извергался неоднократно, но последний раз был активен около 100 лет назад. Существует предание, что ранее на его месте существовал черкесский аул. Во время одного извержения все грешные жители поселка провалились в преисподнюю, а спастись сумела только праведная вдова. Целебные грязи вулканаМногие туристы приезжают к вулкану ради его целебных грязей с высоким содержанием брома и йода. Неслучайно в царские времена здесь существовала грязевая лечебница, где лечили болезни суставов, мочеполовой системы, бесплодие. Во время экскурсии 🧭 вы сможете оценить пользу грязей Шуго, узнать о сферах и особенностях её применения. Вам будут доступны специальные грязевые бассейны, душ Шарко, водные горки. После процедур можно будет попробовать местное варенье с травяным чаем и перекусить в местном кафе, предлагающем недорогие, но вкусные блюда.

Организационные детали:

  • Не забудьте взять купальные принадлежности.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 По согласованию с гидом
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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10 отзывов оставили туристы

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