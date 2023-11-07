Мы знаем самые рыбные места в Черном море. Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море. У нас будет 3 часа, чтобы порыбачить, покупаться в чистом море и насладиться видами на Анапу. В конце нашей прогулки мы приготовим улов в коптильне прямо на борту катера!

Описание экскурсии

Будем ловить рыбу на специальном катере Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа! На специальном катере мы двигаемся на встречу рыбкам и морю. Все необходимое оборудование для рыбалки: снасти, наживки мы выдает, на судне есть прибор, который показывает где рыба под водой! После увлекательной рыбалки мы вместе приготовим улов в коптильне и испробуем на вкус! Во время рыбалки вы также можете искупаться в открытом море. Важно знать • Время выхода в море: 06.00, 09.00, 12.00, 16.00 • Рыбачим на катере/яхте • С коптильней, улов сразу можно вкусно приготовить и попробовать