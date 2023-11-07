Мы знаем самые рыбные места в Черном море. Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море. У нас будет 3 часа, чтобы порыбачить, покупаться в чистом море и насладиться видами на Анапу. В конце нашей прогулки мы приготовим улов в коптильне прямо на борту катера!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 09:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Черное море
- Анапа и окрестности
Описание экскурсии
Будем ловить рыбу на специальном катере Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа! На специальном катере мы двигаемся на встречу рыбкам и морю. Все необходимое оборудование для рыбалки: снасти, наживки мы выдает, на судне есть прибор, который показывает где рыба под водой! После увлекательной рыбалки мы вместе приготовим улов в коптильне и испробуем на вкус! Во время рыбалки вы также можете искупаться в открытом море. Важно знать • Время выхода в море: 06.00, 09.00, 12.00, 16.00 • Рыбачим на катере/яхте • С коптильней, улов сразу можно вкусно приготовить и попробовать
Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|2 500 ₽
|Дети (0-3 года)
|0 ₽
|Детский (6-12 лет)
|от 1 900 ₽
|Дети (0-5 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черное море
- Анапа и окрестности
Что включено
- Катер
- Снасти, наживки и все необходимое для рыбалки
- Приготовление ужина
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
Завершение: Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Время выхода в море: 06.00
- 09.00
- 12.00
- 16.00. Трансфер забирает на 1 час раньше от отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 39 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
7 ноя 2023
S
Stolbov.
19 сен 2023
Очень удобно, надёжно.
О
Оксана
18 сен 2023
Ю
Юлия
14 сен 2023
Рыбалка прошла отлично, потом покатали, вышло больше заявленного времени. На береги нам пожарили рыбку) спасибо организаторам и капитану
А
Антон
23 авг 2023
А
Анна
16 авг 2023
Поймали рыбу, капитан отличный был
Н
Наталья
15 авг 2023
Рыбалка нам очень понравилась, в группе было 7человек. Был проведен инструктаж. Наловили за 3 часа около10-ти рыбок(морской окунь, морской карась, ставрида) размером чуть меньше ладони! Но главное, процесс! Все было здорово! Конечно же хочется чтобы время не заканчивалось, но три часа быстро пролетели. Наловили рыбу, капитан(Олег) закоптил ее, раздал нам. (Вся рыбка вкусная)
Спасибо, организаторам.
Все очень понравилось!
Спасибо, организаторам.
Все очень понравилось!
Н
Наталья
12 авг 2023
Не было того, что обещали в описании. Никакого приготовления улова даже близко. Написала об этом после рыбалки администратору, он сказал, что уточнит и пропал.
Купаться не получилось, ну ладно, море было неспокойное. Горки на лодке тоже не было…
Очень расстроились. Имейте ввиду при покупке экскурсии. Не советую((
Купаться не получилось, ну ладно, море было неспокойное. Горки на лодке тоже не было…
Очень расстроились. Имейте ввиду при покупке экскурсии. Не советую((
Т
Татьяна
31 июля 2023
С
Сергей
10 июля 2023
Рыбалка так себе,были большие волны,детей тошнило, вместо 3 часов пробыли там, чуть больше часа
А
Александр
5 июля 2023
А
Андрей
29 июня 2023
Красивое море. Клёв хороший, вопросы к наживке. В остальном всё хорошо.
А
Алексей
22 ноя 2022
Т
Тимур
26 сен 2022
Забрали, вернули. Рыбалка удалась, рыба клевала. Рыбку пожарили, очень вкусная. Мужики - капитан и водитель, отличные ребята. Я очень доволен, впечатления не забываемые, это не на платнике сидеть и даже не на речке)
Ю
Юрий
25 сен 2022
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