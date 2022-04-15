Об экскурсии

Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации. За время экскурсии Вы получите общее представление о традиционно винодельческом регионе, насладитесь вином и видами.

Истории виноделия

За время нашего путешествия мы поговорим прежде всего о винах. О винах юга России. Затронем темы истории виноделия на юге России, вы узнаете как возникло и какими путями развивалось виноделие в нашей стране. Узнаете что влияет на качество винограда и вина. Получите представление о многообразии сортов винограда и их особенностях, какие сорта винограда используются для производства самых знаменитых вин России, а какие для лечения и диеты. Увидите великолепные, безграничные виноградники. Вы узнаете секреты производства лучших, местных игристых и тихих вин.

Дегустация

Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине. Только здесь во всей полноте вы ощутите его вкус и букет, где слились и сок виноградной ягоды и медовый запах полевых цветов, тепло южного солнца и прохлада подвалов, в которых родилось и вызрело вино.

В музее Виноделия вас ждет: коллекция винных экспонатов со всего мира: древние амфоры и бутылки, причудливые штопоры и знаменитый дистиллятор инженера Дорна. А на воссозданной древнегреческой рыночной площади Агора вы ощутите атмосферу Боспорского царства, рассмотрите античные статуи и фонтаны.

По винодельне вы прогуляетесь в компании местного гида: пройдете среди виноградников и трюфельных плантаций, отдохнете в тени платановой аллеи и вдохнете ароматы лавандовых полей. Заглянете в питомник декоративных культур и подниметесь на мост, соединяющий берег и остров озера Гечепсин