Долина Лефкадия - отдых со вкусом

Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации

Индивидуальная
Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации.

Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине.

Только здесь во всей полноте вы ощутите его вкус и букет, где слились и сок виноградной ягоды и медовый запах полевых цветов, тепло южного солнца и прохлада подвалов, в которых родилось и вызрело вино.
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Долина Лефкадия - отдых со вкусом

Об экскурсии

Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации. За время экскурсии Вы получите общее представление о традиционно винодельческом регионе, насладитесь вином и видами.

Истории виноделия

За время нашего путешествия мы поговорим прежде всего о винах. О винах юга России. Затронем темы истории виноделия на юге России, вы узнаете как возникло и какими путями развивалось виноделие в нашей стране. Узнаете что влияет на качество винограда и вина. Получите представление о многообразии сортов винограда и их особенностях, какие сорта винограда используются для производства самых знаменитых вин России, а какие для лечения и диеты. Увидите великолепные, безграничные виноградники. Вы узнаете секреты производства лучших, местных игристых и тихих вин.

Дегустация

Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине. Только здесь во всей полноте вы ощутите его вкус и букет, где слились и сок виноградной ягоды и медовый запах полевых цветов, тепло южного солнца и прохлада подвалов, в которых родилось и вызрело вино.
В музее Виноделия вас ждет: коллекция винных экспонатов со всего мира: древние амфоры и бутылки, причудливые штопоры и знаменитый дистиллятор инженера Дорна. А на воссозданной древнегреческой рыночной площади Агора вы ощутите атмосферу Боспорского царства, рассмотрите античные статуи и фонтаны.
По винодельне вы прогуляетесь в компании местного гида: пройдете среди виноградников и трюфельных плантаций, отдохнете в тени платановой аллеи и вдохнете ароматы лавандовых полей. Заглянете в питомник декоративных культур и подниметесь на мост, соединяющий берег и остров озера Гечепсин

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты в музей Виноделия не включены в стоимость — 300 рублей с человека
  • По желанию мы можем добавить в программу внутренние экскурсии с местными гидами: плантации Лефкадии — 500 рублей, завод с дегустацией вин — 650 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Завершение: Место отдыха туристов
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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