Вас ждет:

Приглашаем на чудесную двухчасовую прогулку на яхте. Наш трансфер вас с комфортом домчит до места посадки и мы с вами вместе поплывем в закат…

Морской бриз, шампанское, шикарные виды с воды на берег Анапы создадут вам прекрасное настроение и сделают прогулку незабываемой и комфортной! Также на обратном пути наш трансфер доставит вас до отеля.

Записаться на прогулку можно за пару дней.

Вместимость яхты — до 11 человек

Обращаем ваше внимание - для гарантии места на яхте необходимо внести предоплату - или на сайте, или напрямую гидам после бронирования

Для тех кто проживает в Витязево Джемете (Пионерский проспект) предусмотрен бесплатный трансфер