Закат на яхте с шампанским

Летний закат - это нечто необычное и притягательное

4
6 отзывов
Летний закат — это нечто необычное и притягательное.

Только летом вы испытываете невероятные чувства при закате солнца.

Но лучше всего наблюдать за летним закатом с борта яхты.

Я приглашаю вас на борт яхты — на два часа мы отправимся в морское путешествия.

Вы будете наслаждаться видами на Анапу в лучах заходящего солнца.
Закат на яхте с шампанским
Закат на яхте с шампанским
Закат на яхте с шампанским
Закат на яхте с шампанским
Закат на яхте с шампанским
Закат на яхте с шампанским

Что вы увидите 🤩

  • море
  • закат

Вас ждет:

    Приглашаем на чудесную двухчасовую прогулку на яхте. Наш трансфер вас с комфортом домчит до места посадки и мы с вами вместе поплывем в закат…
    Морской бриз, шампанское, шикарные виды с воды на берег Анапы создадут вам прекрасное настроение и сделают прогулку незабываемой и комфортной! Также на обратном пути наш трансфер доставит вас до отеля.
    Записаться на прогулку можно за пару дней.
    Вместимость яхты — до 11 человек
    Обращаем ваше внимание - для гарантии места на яхте необходимо внести предоплату - или на сайте, или напрямую гидам после бронирования
    Для тех кто проживает в Витязево Джемете (Пионерский проспект) предусмотрен бесплатный трансфер

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-11 человек
    Взрослый (12+)
    1 450 ₽
    Детский (до 12)
    1 250 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Яхта
    • Трансфер
    • Шампанское
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Морской вокзал, Ленина 1
    Завершение: Морской вокзал
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день в 18.00 и 19.00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Каждый день в 18.00 и 19.00

    Александр А.
    Александр А.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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