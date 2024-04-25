1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«А проезжая по полуострову Абрау, откроете секрет названия «русского шампанского»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Наш трансфер вас с комфортом домчит до места посадки и мы с вами вместе поплывем в закат… Морской бриз, шампанское, шикарные виды с воды на берег Анапы создадут вам прекрасное настроение и сделают прогулку незабываемой и комфортной»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
Начало: Анапа, Ленина 2
«Мы с вами отправимся на родину российского шампанского, в местечко с легендарным названием - Абрау-Дюрсо»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- AA_c_k24 сентября 2023Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по
- ААлла18 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
- ЮЮлия14 сентября 2023Все замечательно!!!!
- ННаталья1 сентября 2023Все просто шикарно. Отличная компания, замечательный капитан. Доверие с первой минуты. Прекрасная прогулка, обалденное море и очень красивый закат.
- ММаксим31 августа 2023Спасибо, Диме. Классный гид. Все рассказал, все показал. Единственное, но…, все было "галопом по европам", быстро, поторапливал. Сравниваю трипстер с Кисловодском, там был гид другой, было все не торопливо и не принужденно.
- ККсения8 июля 2022Все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Шампанское»
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