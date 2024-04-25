Экскурсии на завод шампанских вин в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Шампанское» в Анапе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«А проезжая по полуострову Абрау, откроете секрет названия «русского шампанского»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Закат на яхте с шампанским
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
59 отзывов
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Наш трансфер вас с комфортом домчит до места посадки и мы с вами вместе поплывем в закат… Морской бриз, шампанское, шикарные виды с воды на берег Анапы создадут вам прекрасное настроение и сделают прогулку незабываемой и комфортной»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200 за человека
Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
Начало: Анапа, Ленина 2
«Мы с вами отправимся на родину российского шампанского, в местечко с легендарным названием - Абрау-Дюрсо»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • A
    A_c_k
    24 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по
    читать дальше

    факту или родители добирались на такси с Витязево. В сообщении на вопрос, будет ли трансфер, написали, что информация в описании не актуальна 🤔🤔 Честно говоря, меня это возмутило. Самой экскурсией родители были довольны, понравилось вся программа.

  • А
    Алла
    18 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Все замечательно!!!!
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Все просто шикарно. Отличная компания, замечательный капитан. Доверие с первой минуты. Прекрасная прогулка, обалденное море и очень красивый закат.
  • М
    Максим
    31 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Спасибо, Диме. Классный гид. Все рассказал, все показал. Единственное, но…, все было "галопом по европам", быстро, поторапливал. Сравниваю трипстер с Кисловодском, там был гид другой, было все не торопливо и не принужденно.
  • К
    Ксения
    8 июля 2022
    Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
    Все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Шампанское»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
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  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Шампанское" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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