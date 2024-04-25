читать дальше факту или родители добирались на такси с Витязево. В сообщении на вопрос, будет ли трансфер, написали, что информация в описании не актуальна 🤔🤔 Честно говоря, меня это возмутило. Самой экскурсией родители были довольны, понравилось вся программа.

Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по