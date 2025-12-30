Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Архангельске до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Архангельске, цены от 3791 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Северодвинск противоречивый
На машине
4 часа
-
5%
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9405 ₽9900 ₽ за всё до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
На машине
3.5 часа
-
5%
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
8541 ₽8990 ₽ за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
На машине
1 час
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортно и познавательно добраться до отеля
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
3791 ₽3990 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Северодвинск противоречивый;
  2. Авторская прогулка «Архангельск 80-х»;
  3. Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами.
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Остров Ягры;
  2. Северная Двина;
  3. Гостиный Двор;
  4. Успенский Собор;
  5. Проспект Чумбарова-Лучинского;
  6. Самое главное;
  7. Свято-Никольский храм;
  8. Мыс Пур-Наволок;
  9. Холмогоры;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3791 до 9405 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
