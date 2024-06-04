1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 июня 2024Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
- ЕЕлена2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
- ТТатьяна29 мая 2024Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного времени. Заказали индивидуальную экскурсию
- ВВладимир16 мая 2024Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
- ААнастасия14 мая 2024Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
- ММарина12 мая 2024Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
- ЕЕлена27 апреля 2024Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!
- ККирилл24 апреля 2024отличная экскурсия, рекомендую.
- ООксана13 марта 2024Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли нас в Северодвинск. Обе
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Памятник Петру I»
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