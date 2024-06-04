Памятник Петру I – экскурсии в Архангельске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник Петру I» в Архангельске, цены от 3 870 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
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    города, к которому испытывает искреннюю любовь, невольно передавая ее своим гостям. Переплетение мировых событий, судеб известных людей, романтических легенд, семейных историй заинтересовывает с первых минут и не отпускает до конца экскурсии. Классно построен маршрут, согласованы автомобильная и пешеходная части, все логично и взаимосвязано. Удивительный старинный город благодаря такому знакомству предстал с новой стороны 👍 По совету Ольги съездили на водную прогулку к Кегострову, полюбовались Архангельском с воды. Все очень понравилось, рекомендуем от всей души. Отдельно хочется отметить комфортабельный и чистый авто, аккуратное вождение. Желаем процветания и Ольге, и ее родному Архангельску. Обязательно еще вернёмся 🌹

    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного времени. Заказали индивидуальную экскурсию
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    у Ольги. Это просто супер. Экскурсия была и на машине и частично пешеходная. За 2.5 часа узнали много интересных фактов из истории города. Информации было много и доносилась она настолько интересно, что можно слушать бесконечно. Побывали в местах не избитых туристическими маршрутами. Ольга просто влюблена в свой город и передаёт эту любовь всем, кто её слушает. Впечатлений от экскурсии масса и все до единого положительные, с прекрасным послевкусием. .

    Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного
  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
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    крайне неблагоприятные погодные условия (низкие температурные значения воздуха и сильный северный порывистый ветер!), Татьяна своевременно приехала на комфортабельной легковой машине с водителем в условленные время и место (к гостинице), а затем провела полномасштабную замечательную по содержанию и насыщенную фактами автомобильную экскурсию по городу - с выходом в наиболее интересных локациях и возможностью фотографироваться. Мы за предусмотренный этой обзорной экскурсией короткий отрезок времени смогли увидеть все основные достопримечательности Архангельска и узнали о нём много нового, интересного и необычного! Очень благодарны гиду и водителю за прекрасно выстроенный маршрут, дружескую атмосферу, полученные знания и впечатления! С полным основанием рекомендуем Татьяну как высококвалифицированного гида и компетентного краеведа. Семейная пара москвичей - Владимир Клюев (kluevvlad@yandex.ru) и Марина Захаренко (mar-zakharenko@yandex.ru).

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего
  • К
    Кирилл
    24 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    отличная экскурсия, рекомендую.
  • О
    Оксана
    13 марта 2024
    Архангельск на авто
    Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли нас в Северодвинск. Обе
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    экскурсии были познавательными, гиды - Соня и Даша - позитивные, влюбленные в свой край девушки. Постарались показать и рассказать все, что позволяла погода и обстоятельства. А также спасибо Кириллу за аккуратнее вождение. Для себя сделали вывод, что нужно приезжать летом)

    Приезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезлиПриезжали в Архангельск буквально на 1.5 дня. Заказали эту экскурсию по Архангельску, а также ребята отвезли

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Памятник Петру I»

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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Памятник Петру I" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 870 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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