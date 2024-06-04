Остров Соломбала – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Соломбала» в Архангельске, цены от 3 870 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
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    города, к которому испытывает искреннюю любовь, невольно передавая ее своим гостям. Переплетение мировых событий, судеб известных людей, романтических легенд, семейных историй заинтересовывает с первых минут и не отпускает до конца экскурсии. Классно построен маршрут, согласованы автомобильная и пешеходная части, все логично и взаимосвязано. Удивительный старинный город благодаря такому знакомству предстал с новой стороны 👍 По совету Ольги съездили на водную прогулку к Кегострову, полюбовались Архангельском с воды. Все очень понравилось, рекомендуем от всей души. Отдельно хочется отметить комфортабельный и чистый авто, аккуратное вождение. Желаем процветания и Ольге, и ее родному Архангельску. Обязательно еще вернёмся 🌹

    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного времени. Заказали индивидуальную экскурсию
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    у Ольги. Это просто супер. Экскурсия была и на машине и частично пешеходная. За 2.5 часа узнали много интересных фактов из истории города. Информации было много и доносилась она настолько интересно, что можно слушать бесконечно. Побывали в местах не избитых туристическими маршрутами. Ольга просто влюблена в свой город и передаёт эту любовь всем, кто её слушает. Впечатлений от экскурсии масса и все до единого положительные, с прекрасным послевкусием. .

    Прилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченногоПрилетали в Архангельск на один день. Естественно хочется успеть много узнать и посмотреть в рамках ограниченного
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего процветания в вашей сфере!
    Большое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшегоБольшое спасибо за экскурсию! Несмотря на непогоду, успели посмотреть многое! Материал интересный, подача хорошая, желаю дальнейшего
  • К
    Кирилл
    24 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    отличная экскурсия, рекомендую.
  • И
    Ирина
    26 сентября 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
  • А
    Алексей
    10 августа 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в программу экскурсии. В целом все прошло отлично и познавательно!
    Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в
  • Н
    Наталья
    5 мая 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Очень положительные впечатления, гид уютный, приятный, хорошая организация и подача информации! Могу сказать, что за все время заказа экскурсий никаких нареканий к экскурсоводам не было, работают профессионалы:)

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Остров Соломбала»

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  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Остров Соломбала" можно забронировать 3 экскурсии от 3 870 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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