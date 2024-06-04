читать дальше

у Ольги. Это просто супер. Экскурсия была и на машине и частично пешеходная. За 2.5 часа узнали много интересных фактов из истории города. Информации было много и доносилась она настолько интересно, что можно слушать бесконечно. Побывали в местах не избитых туристическими маршрутами. Ольга просто влюблена в свой город и передаёт эту любовь всем, кто её слушает. Впечатлений от экскурсии масса и все до единого положительные, с прекрасным послевкусием. .