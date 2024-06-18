Приглашаю с пользой провести время по дороге из аэропорта Талаги в Северодвинск! По пути вы узнаете о разнице в менталитете архангелогородцев и северодвинцев, экологической и экономической ситуациях в нашем крае, местных привычках, особенностях и проблемах. О том, кто такие шихири и стоит ли их бояться. И это далеко не всё.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Что вас ожидает

Я встречу вас в аэропорту с именной табличкой, помогу с погрузкой багажа — и мы отправимся по указанному вами адресу в Северодвинске. По пути вы увидите:

самый северный разводной мост в мире

подвесной мост в деревне Шихириха

храм Сретения Господня в Заостровье

завод «Севмаш», где производят атомные подводные лодки

дом, где жил Валентин Пикуль

Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами об этих местах.

Организационные детали