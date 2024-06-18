Приглашаю с пользой провести время по дороге из аэропорта Талаги в Северодвинск! По пути вы узнаете о разнице в менталитете архангелогородцев и северодвинцев, экологической и экономической ситуациях в нашем крае, местных привычках, особенностях и проблемах. О том, кто такие шихири и стоит ли их бояться. И это далеко не всё.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Я встречу вас в аэропорту с именной табличкой, помогу с погрузкой багажа — и мы отправимся по указанному вами адресу в Северодвинске. По пути вы увидите:
- самый северный разводной мост в мире
- подвесной мост в деревне Шихириха
- храм Сретения Господня в Заостровье
- завод «Севмаш», где производят атомные подводные лодки
- дом, где жил Валентин Пикуль
Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными фактами об этих местах.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на 6-местном автомобиле Mitsubishi Xpander
- В салоне всегда есть питьевая вода, аптечка, салфетки
- При задержке рейса прошу незамедлительно информировать
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 428 туристов
Родился и вырос в Архангельске. У меня высшее техническое образование, учился в бизнес-школе Сколково, также имею диплом переводчика технической литературы. Объехал всю страну, несколько лет работал в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове. Идея проведения экскурсий родилась после написания автобиографической книги, которая готовится к изданию под рабочим названием «Снег». Сейчас я аттестованный гид, прошёл обучение в академии экскурсоводов Архангельской Региональной Туристической ассоциации.Задать вопрос
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