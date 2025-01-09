Когда в Архангельске открывается ярмарка, Москва замирает — так говорили в старину.
На нашей прогулке вы узнаете, что стоит за этой фразой, ведь мы исследуем немецкую слободу — древнейший район, где жили и богатели торговцы-иностранцы, превращаясь в крупных российских промышленников. Мы осмотрим оставшиеся от неё памятники и вспомним историю города.
На нашей прогулке вы узнаете, что стоит за этой фразой, ведь мы исследуем немецкую слободу — древнейший район, где жили и богатели торговцы-иностранцы, превращаясь в крупных российских промышленников. Мы осмотрим оставшиеся от неё памятники и вспомним историю города.
Описание экскурсии
- Стела «Города воинской славы» — Архангельск во все века был на передовой разных войн
- Памятник Павлину Виноградову — символу Красной армии во время Гражданской войны на Севере
- Английский танк «Марк 5», или «памятник Черчиллю» — один из старейших и редчайших танков мира как напоминание об интервенции
- Древняя лютеранская кирха Святой Екатерины — сердце архангельской немецкой слободы
- Дом семьи английского консула Вайнтеда — мы его не только осмотрим, но и заглянем внутрь, где по английской традиции обязательно выпьем чай (здесь же можно отобедать)
- Пивзавод Суркова рядом с его домом — важнейший атрибут международного порта
- Успенская церковь, где Пётр I отмечал свои именины. Она же — местная Пизанская башня
- Старейшая в стране мореходка, её прошлое и настоящее
- Памятник «архангельскому адмиралу» и наркому ВМФ СССР Н. Г. Кузнецову
- Сахарный завод Брандта — напоминание о совместной с Наполеоном континентальной блокаде Англии и первых торговых линиях из Архангельска в Бразилию
Завершим экскурсию в секретном особняке, построенном для ночёвки Никиты Хрущёва, где ныне расположен отель «Ботаника».
Вы узнаете:
- как появился Архангельск, долгое время бывший единственным международным портом России
- почему немецкая слобода появилась именно тут
- как жили её обитатели и почему они принимали российское подданство
- зачем в немецкой слободе были такие громадные земельные участки и что владельцы на них делали
- где именно останавливался в Архангельске Александр I и почему на набережной стоит скульптура полярного лётчика
- и многое другое
Организационные детали
- Если группа будет больше 5 человек, я буду использовать громкоговоритель
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 4000 ₽ за группу
в воскресенье в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Архангельске
В Архангельске меня знают многие — я веду блоги о путешествиях и истории, много пишу в профильных группах соцсетей и в СМИ, снимаю фото- и видеоматериалы, провожу экскурсии и занимаюсьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
9 янв 2025
Михаил - великолепный гид, экскурсия потрясающая. Настоятельно рекомендую выбрать Михаила, если хотите больше узнать об Архангельске
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