Немецкая слобода старого Архангельска

Погрузиться в историю самой древней части города, где когда-то жили торговцы-иностранцы
Когда в Архангельске открывается ярмарка, Москва замирает — так говорили в старину.

На нашей прогулке вы узнаете, что стоит за этой фразой, ведь мы исследуем немецкую слободу — древнейший район, где жили и богатели торговцы-иностранцы, превращаясь в крупных российских промышленников. Мы осмотрим оставшиеся от неё памятники и вспомним историю города.
5
1 отзыв
Немецкая слобода старого Архангельска
Немецкая слобода старого Архангельска
Немецкая слобода старого Архангельска
Ближайшие даты:
23
фев2
мар9
мар16
мар23
мар30
мар6
апр
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

  • Стела «Города воинской славы» — Архангельск во все века был на передовой разных войн
  • Памятник Павлину Виноградову — символу Красной армии во время Гражданской войны на Севере
  • Английский танк «Марк 5», или «памятник Черчиллю» — один из старейших и редчайших танков мира как напоминание об интервенции
  • Древняя лютеранская кирха Святой Екатерины — сердце архангельской немецкой слободы
  • Дом семьи английского консула Вайнтеда — мы его не только осмотрим, но и заглянем внутрь, где по английской традиции обязательно выпьем чай (здесь же можно отобедать)
  • Пивзавод Суркова рядом с его домом — важнейший атрибут международного порта
  • Успенская церковь, где Пётр I отмечал свои именины. Она же — местная Пизанская башня
  • Старейшая в стране мореходка, её прошлое и настоящее
  • Памятник «архангельскому адмиралу» и наркому ВМФ СССР Н. Г. Кузнецову
  • Сахарный завод Брандта — напоминание о совместной с Наполеоном континентальной блокаде Англии и первых торговых линиях из Архангельска в Бразилию

Завершим экскурсию в секретном особняке, построенном для ночёвки Никиты Хрущёва, где ныне расположен отель «Ботаника».

Вы узнаете:

  • как появился Архангельск, долгое время бывший единственным международным портом России
  • почему немецкая слобода появилась именно тут
  • как жили её обитатели и почему они принимали российское подданство
  • зачем в немецкой слободе были такие громадные земельные участки и что владельцы на них делали
  • где именно останавливался в Архангельске Александр I и почему на набережной стоит скульптура полярного лётчика
  • и многое другое

Организационные детали

  • Если группа будет больше 5 человек, я буду использовать громкоговоритель
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 4000 ₽ за группу

в воскресенье в 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
9 янв 2025
Михаил - великолепный гид, экскурсия потрясающая. Настоятельно рекомендую выбрать Михаила, если хотите больше узнать об Архангельске

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