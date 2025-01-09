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общественной работой. Горжусь своими знакомствами со многими почётными гражданами города и его настоящей элитой — профессорами, учёными, экспертами в разных отраслях. Краеведением увлекаюсь ещё со школы, а т. к. родился и вырос здесь, то готов рассказывать о своём городе всем, кому это интересно, часами, а может и сутками! Если вас увлечёт, то наша экскурсия может продолжаться гораздо дольше запланированного!