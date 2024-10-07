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истории, так и по современному состоянию Архангельска. 2) Экскурсия была логично организована благодаря чему нам удалось посмотреть много достопримечательностей 3) Екатерина очень вежливый и доброжелательный гид, которая умеет не только интересно излагать материал, но и рассказывать познавательные факты и обсуждать их с туристами 4) Гид ответила на все заданные мной вопросы, рекомендовала музеи, магазины с местной продукцией 5) И самое главное… Екатерина - прекрасный человек, который любит не только свой город, но и своих туристов! Личная заинтересованность, индивидуальный подход, желание помочь, предложения к совместному участию - всё это сделало мою экскурсию такой как будто я побывала в гостях у давно знакомой подруги. Спасибо огромное, Екатерина! Спасибо Архангельск за тёплый приём. Теперь я могу точно сказать:"Архангельск это северный город с горячим сердцем!"