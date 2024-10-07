2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешая экскурсия по Архангельску
Архангельск - колыбель российского флота и культурная столица Русского Севера. Узнайте о первых судоверфях и знаменитых личностях края
Начало: В районе улицы Садовая
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Немецкая слобода старого Архангельска
Погрузиться в историю самой древней части города, где когда-то жили торговцы-иностранцы
Начало: На набережной Архангельска
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
27 окт в 14:00
1 ноя в 14:00
1 500₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
2 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь7 октября 2024Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина. 1) Екатерина прекрасно владеет материалом как по
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Лютеранская церковь Святой Екатерины»
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