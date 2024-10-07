Лютеранская церковь Святой Екатерины – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Лютеранская церковь Святой Екатерины» в Архангельске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешая экскурсия по Архангельску
Архангельск - колыбель российского флота и культурная столица Русского Севера. Узнайте о первых судоверфях и знаменитых личностях края
Начало: В районе улицы Садовая
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
2 500 за всё до 5 чел.
Немецкая слобода старого Архангельска
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Немецкая слобода старого Архангельска
Погрузиться в историю самой древней части города, где когда-то жили торговцы-иностранцы
Начало: На набережной Архангельска
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
27 окт в 14:00
1 ноя в 14:00
1 500 за человека
Архангельск - план В великой страны
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
2 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    7 октября 2024
    Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
    Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина. 1) Екатерина прекрасно владеет материалом как по
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    истории, так и по современному состоянию Архангельска. 2) Экскурсия была логично организована благодаря чему нам удалось посмотреть много достопримечательностей 3) Екатерина очень вежливый и доброжелательный гид, которая умеет не только интересно излагать материал, но и рассказывать познавательные факты и обсуждать их с туристами 4) Гид ответила на все заданные мной вопросы, рекомендовала музеи, магазины с местной продукцией 5) И самое главное… Екатерина - прекрасный человек, который любит не только свой город, но и своих туристов! Личная заинтересованность, индивидуальный подход, желание помочь, предложения к совместному участию - всё это сделало мою экскурсию такой как будто я побывала в гостях у давно знакомой подруги. Спасибо огромное, Екатерина! Спасибо Архангельск за тёплый приём. Теперь я могу точно сказать:"Архангельск это северный город с горячим сердцем!"

    Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид ЕкатеринаМне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Лютеранская церковь Святой Екатерины»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Остров Ягры
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  4. Холмогоры
  5. Гостиный Двор
  6. Северная Двина
  7. Музей Малые Корелы
  8. Успенский Собор
  9. Проспект Чумбарова-Лучинского
  10. Мыс Пур-Наволок
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в октябре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Лютеранская церковь Святой Екатерины" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 2 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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