Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Арзамасе, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Новое Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. В тренде Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов Услышать истории и секреты Арзамаса и ответить на загадки города Начало: По договорённости «Услышим легенды, которые вызывают различные эмоции, и загадки, которые иногда интереснее отгадок» от 5500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение Заглянуть в «Золотой век» города через истории арзамасских купцов, святыни, панорамы и городские легенды Начало: По договорённости (сообщим после бронирования) «На экскурсии мы увидим Арзамас через его храмы, монастыри, городские легенды и панорамы — и почувствуем, как в его истории переплелись забвение и возрождение» от 5500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом Начало: По договорённости «Арзамас — город, о котором сложено немало известных поговорок и легенд» от 5500 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Арзамаса

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