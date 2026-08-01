Откройте для себя мифы и легенды Арзамаса с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Арзамасе, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов
Новое
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов
Услышать истории и секреты Арзамаса и ответить на загадки города
Начало: По договорённости
«Услышим легенды, которые вызывают различные эмоции, и загадки, которые иногда интереснее отгадок»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение
Заглянуть в «Золотой век» города через истории арзамасских купцов, святыни, панорамы и городские легенды
Начало: По договорённости (сообщим после бронирования)
«На экскурсии мы увидим Арзамас через его храмы, монастыри, городские легенды и панорамы — и почувствуем, как в его истории переплелись забвение и возрождение»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности
Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом
Начало: По договорённости
«Арзамас — город, о котором сложено немало известных поговорок и легенд»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Арзамасу в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Арзамасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Арзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов;
  2. Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение;
  3. Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности.
Какие места ещё посмотреть в Арзамасе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Благовещенский собор;
  2. Свято-Николаевский монастырь;
  3. Дом-музей Гайдара;
  4. Здание ратуши;
  5. Воскресенский собор.
Сколько стоит экскурсия по Арзамасу в августе 2026
Сейчас в Арзамасе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 5500.
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Арзамаса в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году