Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеАрзамас: загадки и парадоксы исторических кварталов
Услышать истории и секреты Арзамаса и ответить на загадки города
Начало: По договорённости
«Услышим легенды, которые вызывают различные эмоции, и загадки, которые иногда интереснее отгадок»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Арзамас — «церковно-купеческий» град: забвение и возрождение
Заглянуть в «Золотой век» города через истории арзамасских купцов, святыни, панорамы и городские легенды
Начало: По договорённости (сообщим после бронирования)
«На экскурсии мы увидим Арзамас через его храмы, монастыри, городские легенды и панорамы — и почувствуем, как в его истории переплелись забвение и возрождение»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности
Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом
Начало: По договорённости
«Арзамас — город, о котором сложено немало известных поговорок и легенд»
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
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